США пытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами - Нарышкин - 11.01.2024 Украина.ру
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США пытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами - Нарышкин
США пытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами - Нарышкин - 11.01.2024 Украина.ру
США пытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами - Нарышкин
США хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в России перед президентскими выборами. Об этом сообщила 11 января Служба внешней разведки (СВР) РФ
2024-01-11T11:36
2024-01-11T11:36
выборы
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"Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена. По подсчетам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тысяч человек. При должной обработке, как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны", - объяснил директор службы Сергей Нарышкин.В СВР отметили, что "американцы хватаются за малейшую возможность "раскачать" внутриполитическую обстановку в стране".
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выборы, президент, новости, сша, сергей нарышкин, зарубежье
выборы, президент, Новости, США, Сергей Нарышкин, Зарубежье

США пытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами - Нарышкин

11:36 11.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания
Президент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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США хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в России перед президентскими выборами. Об этом сообщила 11 января Служба внешней разведки (СВР) РФ
"Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена. По подсчетам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тысяч человек. При должной обработке, как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны", - объяснил директор службы Сергей Нарышкин.
В СВР отметили, что "американцы хватаются за малейшую возможность "раскачать" внутриполитическую обстановку в стране".
"Видимо, недалеко то время, когда Госдепартамент возьмется за воспитанников англо-американских детских садов и школ", - говорится в материале.
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выборыпрезидентНовостиСШАСергей НарышкинЗарубежье
 
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