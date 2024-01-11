https://ukraina.ru/20240111/1052627490.html

США пытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами - Нарышкин

США пытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами - Нарышкин - 11.01.2024 Украина.ру

США пытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами - Нарышкин

США хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в России перед президентскими выборами. Об этом сообщила 11 января Служба внешней разведки (СВР) РФ

2024-01-11T11:36

2024-01-11T11:36

2024-01-11T11:36

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"Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена. По подсчетам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тысяч человек. При должной обработке, как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны", - объяснил директор службы Сергей Нарышкин.В СВР отметили, что "американцы хватаются за малейшую возможность "раскачать" внутриполитическую обстановку в стране".

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выборы, президент, новости, сша, сергей нарышкин, зарубежье