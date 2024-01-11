США пытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами - Нарышкин
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания
США хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в России перед президентскими выборами. Об этом сообщила 11 января Служба внешней разведки (СВР) РФ
"Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена. По подсчетам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тысяч человек. При должной обработке, как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны", - объяснил директор службы Сергей Нарышкин.
В СВР отметили, что "американцы хватаются за малейшую возможность "раскачать" внутриполитическую обстановку в стране".
"Видимо, недалеко то время, когда Госдепартамент возьмется за воспитанников англо-американских детских садов и школ", - говорится в материале.
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