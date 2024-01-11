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Василий Кук: командующий УПА*, доживший до независимости

Василий Кук: командующий УПА*, доживший до независимости - 11.01.2024 Украина.ру

Василий Кук: командующий УПА*, доживший до независимости

Последний командующий Украинской повстанческой армией* генерал-хорунжий Василий Степанович Кук родился 11 января 1913 года в селе (сейчас – посёлок) Красное на Тернопольщине. Он руководил УПА* после смерти Романа Шухевича на протяжении более чем четырёх лет, был причастен к убийству множества соотечественников, но дожил до 2007 года

2024-01-11T08:00

2024-01-11T08:00

2024-01-11T08:00

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Семья у него была по местным понятиям интеллигентная, отец работал на железной дороге. Железная дорога оплатила обучение детей в украинской частной гимназии.В 1925–1928 годах Кук был членом "Пласта", "Сокола", сотрудничал с "Просвитой", позже вошёл в состав "Юнацтва" ("молодёжка" ОУН*). К тому же сообществу принадлежали его братья – Иларий и Илько были казнены поляками, Филимон и Иван получил по 8 лет (Иван потом ещё десятку) от Советской власти.Кук получил юридическое образование в Люблинском католическом университете, где познакомился с будущим главой Организации украинских националистов* Степаном Бандерой.Благодаря этому знакомству он избрал путь профессионального террориста. До 1939 года за участие в националистической деятельности (в основном – за перевозку и распространение листовок и оружия) неоднократно арестовывался польскими властями, а в 1933-35 году находился в заключении по приговору суда. В 1937 году, от греха подальше, Кук переходит на нелегальное положение.В 1938 году он написал и издал в основанной им подпольной типографии своеобразный "катехизис конспиратора" – книжку об основах подпольной работы под красноречивым названием "Пахотные свёклы". В подполье считался специалистом по организации и проведению взрывов и применению ручных гранат. Он был автором брошюры-пособия "Обучение гранатному бою", широко использовавшейся бойцами УПА*.В 1940–1941 годах Кук принимал участие в работе Военного штаба ОУН(б)*, прошёл командирскую ("старшинскую") подготовку в Кракове и сам преподавал основы партизанской борьбы на военных курсах для членов ОУН, созданных немецкими спецслужбами.В апреле 1942 года вошёл в Центральный провод ОУН(б)* и Повстанческий штаб. Занимался, в основном, вопросами разведки. Как отмечалось в ориентировке военной контрразведки НКГБ в мае 1941 года, "оуновцы-нелегалы представляют собой хорошо обученные относительно нелегальной техники, закалённые и весьма агрессивные кадры".В июне 1941 года именно Кук отвечал за транспортировку руководства ОУН(б)* во Львов, где они провозгласили украинскую государственность.С 1942 году, в связи с разногласиями с руководившим ОУН(б)* Николаем Лебедем (отношения с Шухевичему него тоже были далёкие от идеальных – дошло до личного конфликта) был направлен для проведения организационной работы в восточные области Украины, возглавлял Южный краевой провод ОУН* с центром в Днепропетровске, а после убийства в 1942 году Дмитрия Мирона, также и Киевский краевой Провод ОУН*. В Днепропетровске он женился – жена Ульяна тогда училась в технологическом институте.Кстати, работа на Востоке заставила его крепко задуматься о смысле борьбы – внезапно оказалось, что идеи "интегрального национализма" и возрождения частной собственности поддержкой не пользуются. Этот опыт заставил его в 1943 году принять участие в разработке новой программы, в которой на первые места выдвигалась социальная составляющая, а национализм старательно маскировался. Член Провода ОУН(б)* Василий Галаса передавал его слова так: "Меня на Западе считают марксистом, мы же осуждаем капитализм. Но попробуйте предложить им прочесть "Капитал" Маркса — сразу же обзовут большевистским агентом" (доверять этим словам, сказанным на допросе в МГБ, оснований нет).Летом 1944 года, оказавшись на Волыни, попытался создать альтернативу Украинскому главному освободительному совету – Народно-освободительную революционную организацию. В конце 1944 года её пришлось распустить.В июне-июле 1950 года после смерти Романа Шухевича занял посты руководителя ОУН(б) на "Украинских землях", главы Генерального секретариата УГВР и Главного командира УПА*.24 мая 1954 года Кук был арестован в результате спецоперации НКГБ. Засада и вывоз Кука с женой в Киев были осуществлены столь филигранно, что на месте никто ничего не заметил.Кука завербовали, он пошёл на сотрудничество с НКГБ и помог в радиоигре, которая привела к вскрытию бандеровского подполья и его связей с иностранными разведками. Впрочем, Сотрудник отдела оперативных радиоигр КГБ УССР лейтенант Георгий Санников комментировал его работу так:"Кук так и не перешёл на нашу сторону. Некоторые считают его агентом КГБ, а на самом деле не было этого. А с воззванием к своим подпольщикам он выступил, потому что понимал, нет смысла бороться дальше, нужно сохранять кадры для будущей Украины. Это был умный, матёрый враг. Блестящий конспиратор, поэтому дольше всех главарей продержался".С апреля 1955 года Куку разрешили проживать в одной камере с женой. 4 мая он написал "Декларацию" о политическом признании победы Советской власти. В обмен на это его родственникам и родственникам жены разрешили вернуться со спецпоселения в родные сёла. Режим стал мягким – покупали одежду, организовывали экскурсии (например – в Асканию-Нову).В 1957 году Куку предложили написать разоблачающую украинский национализм книгу, но он отказался, аргументирую это тем, что как только поставит в ней последнюю точку, его за ненадобностью ликвидируют (и был недалёк от истины — первый секретарь ЦК КПУ Алексей Кириченко требовал расстрелять Кука и громко объявить об этом на весь мир).В августе 1959 года Куков переселили в особняк КГБ на Нивках, а 14 июля 1960 года их, и целый ряд других высокопоставленных командиров УПА*, помиловали по ходатайству КГБ УССР. Через неделю Куков выпустили из-под стражи, вернув отобранные при задержании вещи и деньги. Им выделили квартиру в Киеве, дали подъёмные и обеспечили охрану.Тогда же были прекращены все радиоигры с зарубежными центрами националистов и их кураторами из разведок стран НАТО от имени эмиссаров ОУН*. Об этом было заявлено публично, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. В тот год полетели со своих постов многие офицеры иностранных разведок, в том числе и начальник русского отдела Интеллидженс сервис.19 сентября 1960 года Василий Кук выступил по радио с обращением ко всем живущим за рубежом украинцам, в котором признал Советскую власть на Украине законной, отрёкся от ОУН-УПА* и призвал украинское правительство в изгнании признать СССР и вернуться домой. Обращение неоднократно ретранслировали и опубликовали в газете "Вести из Украины", которая распространялась за рубежом среди диаспоры. С подобными покаяниями выступили ещё порядка 200 бывших "бандеровцев".Кук мечтал завершить своё неоконченное высшее юридическое образование, но власти разрешили получить только заочный диплом историка. Знания Василия Степановича для этого подходили как нельзя лучше — помимо украинского и русского он владел польским, английским, немецким, греческим, старославянским языками и латынью. Историко-философский факультет КГУ он закончил в 1964 году, но работать старшим научным сотрудником в Центральном государственном историческом архиве начал уже в 1961-м. Кук собирал документы по истории государственности и культуры Гетманщины. С 69-го трудился на должности и.о. старшего научного сотрудника Института истории АН УССР. Написал кандидатскую по теме "Роль крестьянского пореформенного банка в проведении аграрной Столыпинской реформы на Украине", которую специалисты посчитали достойной докторской степени.Однако по указанию ЦК КПУ ему не дали никакой научной степени, а в начале 70-х вообще уволили. Он с трудом устроился агентом в "Укрбытрекламу", где и трудился до выхода на пенсию в 1986 году.Ну а потом наступил 1991-й год. Однако вскоре выяснилось, что новой Украине он оказался без надобности. Тем не менее, Кук не терял оптимизма. Он вошёл в состав Всеукраинской организации ветеранов академика Игоря Юхновского и отчаянно боролся против тех ветеранов, которые "занимали антигосударственную позицию". Леонид Кучма даже предлагал дать ему звание героя, но он отказался – дескать, не по чину, пока героями не стали Бандера, Стецько и Шухевич. Много давал интервью, принимал активное участие в формировании националистической мифологии о том, какие бандеровцы были белые и пушистые и воевали с немцами.В одном из своих интервью он сказал: "я хотел бы пожелать молодежи быть настоящими патриотами Украины, строителями державы, гордиться принадлежностью к Шевченковскому роду".Умер он 9 сентября 2007 года и похоронен в родном селе. Особых торжеств в этой связи не было, правда с ним попрощались несколько деятелей из администрации президента Ющенко.До конца жизни многие оуновцы считали "Лемиша" предателем. Более того, в некоторых полуфантастических "биографиях" как доказанный факт утверждается, что Кук уже в 1942 года был "двойным агентом", а позже пользовался особым покровительством "украинского националиста" Хрущёва… Впрочем, подобное мифотворчество характерно для современной Украины.Тем не менее, мягкость хрущёвского руководства в бандеровцам, их массовое помилование в 1960-х до сих пор вызывает вопросы. Хотя в общем-то, резоны Советской власти понять можно – на Галичине ведь фактически шла гражданская война и логики в вечном преследовании всех вообще сторонников антисоветского подполья не было. Точно такой же логикой руководствовался Сталин, разрешая поставить "Дни Турбиных".* Организация, запрещённая в Российской Федерации.

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