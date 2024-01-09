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Ситуация с мобилизацией, обстрелы, первоочередные задачи ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 9 января

Ситуация с мобилизацией, обстрелы, первоочередные задачи ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 9 января - 09.01.2024 Украина.ру

Ситуация с мобилизацией, обстрелы, первоочередные задачи ВС РФ. Главное на Украине на 13:00 9 января

Украина.ру, 09.01.2024

2024-01-09T13:00

2024-01-09T13:00

2024-01-09T13:03

хроники

эксклюзив

спецоперация

мобилизация

рада

законопроект

владимир зеленский

всу

атака

обстрелы

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Рада зарегистрировала пять вариантов нового законопроекта о мобилизации. ВСУ продолжают обстреливать российские территории, несмотря на проблемы с вооружением. Пушилин призвал довести до конца демилитаризацию и денацификацию УкраиныУкраинский народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале указал, что Верховная Рада зарегистрировала пять вариантов нового законопроекта о мобилизации.Парламентарий отметил, что во вторник заканчивается срок подачи альтернативных законопроектов - следовательно, можно допустить, что это все возможные варианты проекта.В середине декабря на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.Украинский телеграм-канал Headlines недавно писал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) из Одессы начали забирать мужчин из общественного транспорта.Как отмечают очевидцы, военкомы остановили трамвай, после чего вывели из него всех мужчин и погрузили их в автобус. Незадолго до этого в городе уже была подобная ситуация, когда представители ТЦК остановили троллейбус и провели в нем проверку.В декабре репрессивные методы мобилизации отказался поддержать зампредседателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, недопустима ситуация, когда военкомы ловят призывников и запихивают их в машины, заламывая руки.Депутат Рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич указал, что сотрудники военкоматов применяют силу, когда мобилизуют украинцев, из-за сохранения советских подходов при призыве на фронт.Он отметил, что военкоматы застряли в прошлом на десятки лет с устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его призыву в армию. Депутат также назвал жесткие случаи мобилизации незаконными и отметил необходимость их расследования. По его мнению, принятие закона о создании ТЦК и центров социальной поддержки ВСУ стало одним из шагов для исправления ситуации.Атаки ВСУВооруженные силы Украины за день нанесли 88 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Об этом сообщил во вторник источник, знакомый с ситуацией.Под обстрелами оказались Алешки, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Старая Збурьевка, Обрывка, Саги, Днепряны, Корсунка, Подстепное. Какие разрушения получила инфраструктура и есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале указал, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам региона около 25 боеприпасов, также 10 воздушных целей были сбиты системой ПВО.В результате обстрелов пострадали три человека, повреждено восемь частных домов, порядка 20 автомобилей, газопровод и линия электропередачи (ЛЭП)."В Белгороде сработала система ПВО - сбито 10 воздушных целей. В результате осколками в четырех квартирах четырех многоквартирных домов, а также двух индивидуальных домах выбиты окна, повреждено три хозобъекта, шесть автомобилей и газопровод. Подомовой обход продолжается", - написал он.В Белгородском районе системой ПВО сбиты воздушные цели на подлете к городу, пострадали двое мужчин и женщина."После работы системы ПВО на 9 января повреждения выявлены в поселке Разумное - пострадали пять частных домовладений и 11 автомобилей. В Дубовском сельском поселении повреждено одно частное домовладение, три автомобиля, линия электропередачи, в Стрелецком сельском поселении - один МКД, в Тавровском сельском поселении - один гараж, в Крутологском сельском поселении - один автомобиль. Обход территории продолжается", - проинформировал глава региона.Кроме того, в Белгородском районе в селах Журавлевка и Нехотеевка Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дронов-камикадзе. Также по Нехотеевке был выпущен один артиллерийский снаряд.В Валуйском округе под минометный обстрел попал хутор Нижние Мельницы - установлено 10 прилетов. В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Терезовка - четыре минометных снаряда."Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.Как высказался в эфире телеканала "Соловьев Live" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода и Донецка в новогодние и рождественские праздники, Украина пытается заместить отсутствие побед на поле боя убийствами мирных граждан."К сожалению, на Украине так перевернуто сознание, что проходит такая гибридная замена побед. Они продолжают трансформировать отсутствие побед в убийства детей, стариков, женщин. Это откровенные преступления, причем по всем канонам, которые существуют в ведении вооруженных конфликтов. <...> Нигде убийство ребенка не является доблестью, а Украина пытается это трансформировать и перевернуть все с ног на голову, пытаясь заместить отсутствие побед", - подчеркнул Мирошник.Губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе оперативного совещания во вторник сказал, что с начала спецоперации националисты более 1,9 тысячи раз обстреляли территорию региона."За первые восемь дней 2024 года регион обстреливали 41 раз, с начала СВО - 1906 раз Курская область подвергалась обстрелам со стороны Украины. Пострадавших и раненых с начала СВО было 68 гражданских лиц, к сожалению, 8 человек погибло. За первые дни 2024 года жертв не было", - сказал Старовойт.Он добавил, что с начала текущего года поступило 49 сообщений о беспилотных летательных аппаратах, всего с начала СВО - почти 3,5 тысячи сообщений.При этом украинские военные постоянно жалуются на нехватку оружия и боеприпасов. Так, во вторник представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет."Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает", - заявил Игнат в эфире украинского новостного телемарафона.По его словам, некоторые западные партнеры Киева уже "в разы" увеличили производство боеприпасов для нужд ВСУ, но все еще не могут покрыть текущие потребности украинских войск. Отмечается, что даже боеприпасы к системам советского образца Киев получает от западных стран.Министр обороны Украины Рустем Умеров в свою очередь указал на масштабную коррупцию в Вооруженных силах Украины — по его словам, аудит выявил совершенных нарушений более чем на 10 миллиардов гривен за короткий срок.Ранее на Украине возбудили уголовное дело в отношении бывших чиновников Министерства обороны. Экс-замминистра и начальника одного из департаментов уличили в растрате почти 950 миллионов гривен (более 25 миллионов долларов) при поставке бронежилетов для ВСУ.По мнению соучредителя и исполнительного директора Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарьи Каленюк, украинское руководство не справляется с оснащением армии. Надеждой для ВСУ остаются поставки западного снаряжения.Главные задачи российской армииВоенный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил главные задачи российской армии зимой 2024 года."На Донецком направлении необходимо срочно отодвинуть войска Украины хотя бы на 25-30 километров, чтобы прекратить обстрелы. И после взятия Марьинки главной задачей становится продвижение в сторону Краматорска. Следующий населенный пункт — Курахово, — сказал Матвийчук.Он назвал Краматорск центром всей конгломерации.Полковник также добавил, что главными задачами российской армии этой зимой станет попытка дальнейшей дестабилизации обстановки на фронте и продвижение в сторону Харькова, Херсона и Николаева. Украину Матвийчук назвал неготовой к их обороне."Украина будет пытаться их отстоять. Но она так увлеклась своим контрнаступлением, что не подумала про оборону и теперь поспешно пытается к ней перейти. Это фактически нереально, поскольку требует тяжелейшего физического труда и моря техники, которой нет", — объяснил военный.Ранее сообщалось, что российская армия после взятия Марьинки начала продвигаться к Курахово, ухудшая обстановку для ВСУ.В свою очередь глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин указал на необходимость довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины в полном виде."Над тем, что такое денацификация, в том числе работаем мы в Донецке в рамках работы нашего Донецкого национального университета. Там работает целый центр этнополитической реабилитации, который четко должен сформулировать, что такое денацификация, что она должна включать в процессе боевых действий и после этого", - рассказал он.По словам главы ДНР, это очень серьезная работа, которая опирается на опыт предыдущих лет."Нужно теперь поставить точку, а не запятую, как получилось после Великой Отечественной войны - после того, как не стало Сталина, после того, как Хрущев проявил мягкость и были помилованы, отпущены на свободу пособники фашистов, которые явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад. <...> Эта ситуация выстрелила аж в 2014 году. Поэтому здесь нужно поставить точку, а как это должно быть реализовано - над этим предстоит поработать", - заключил Пушилин.Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе первого в 2024 году селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ заверил, что российские военнослужащие продолжат последовательно достигать целей специальной военной операции на Украине.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, мобилизация, рада, законопроект, владимир зеленский, всу, атака, обстрелы, денис пушилин, сергей шойгу, вс рф