Военный летчик объяснил, почему ПВО не может полностью закрыть небо от ракет и дронов ВСУ
15:09 06.01.2024 (обновлено: 15:10 06.01.2024)
И мы, и ВСУ используем зонированную систему ПВО, и физически невозможно прикрыть всю полосу соприкосновения с противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Представьте себе, сегодня у нас линия соприкосновения с ВСУ составляет более тысячи километров. Невозможно прикрыть всю ее прикрыть так, чтобы и муха не пролетела. Таких сил и средств нет ни в одной стране и армии мира. Поэтому все прикрывают отдельные участки.
Кроме того, ПВО строится и по принципу нескольких линий обороны: линия соприкосновения, ближний тыл, дальний тыл, объекты больших городов и промышленных районов. В этом плане все это дозировано идет. Сплошной линии обороны ПВО нет.
"Сейчас мы говорим о том, в какой степени украинское ПВО на сегодняшний день может противодействовать нам. Да, у них трудное положение, но все равно ПВО существует. Мы еще не достигли того, чтобы вывести ее из строя хотя бы на 75%, потому что это точечные объекты. Попробуйте найти установку С-300, если вы не знаете координаты ее расположения", - рассказал собеседник издания.
Мы знаем примерное местонахождение систем ПВО на уровне дивизиона. Но у ВСУ, в основном, — подвижные комплексы. Сегодня они здесь, завтра в другом месте. А быстро ее засечь невозможно даже со спутниковой связью.
Поэтому я бы не стал говорить о том, что мы быстро уничтожим украинскую ПВО, а потом будем смело работать нашей авиацией. Тем более, что Запад все равно поставляет на Украину средства ПВО. Этот поток хотя и небольшой, но достаточно регулярный.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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