https://ukraina.ru/20240106/1052564956.html

Военный летчик объяснил, почему ПВО не может полностью закрыть небо от ракет и дронов ВСУ

Военный летчик объяснил, почему ПВО не может полностью закрыть небо от ракет и дронов ВСУ - 06.01.2024 Украина.ру

Военный летчик объяснил, почему ПВО не может полностью закрыть небо от ракет и дронов ВСУ

И мы, и ВСУ используем зонированную систему ПВО, и физически невозможно прикрыть всю полосу соприкосновения с противником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-01-06T15:09

2024-01-06T15:09

2024-01-06T15:10

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Представьте себе, сегодня у нас линия соприкосновения с ВСУ составляет более тысячи километров. Невозможно прикрыть всю ее прикрыть так, чтобы и муха не пролетела. Таких сил и средств нет ни в одной стране и армии мира. Поэтому все прикрывают отдельные участки.Кроме того, ПВО строится и по принципу нескольких линий обороны: линия соприкосновения, ближний тыл, дальний тыл, объекты больших городов и промышленных районов. В этом плане все это дозировано идет. Сплошной линии обороны ПВО нет.Мы знаем примерное местонахождение систем ПВО на уровне дивизиона. Но у ВСУ, в основном, — подвижные комплексы. Сегодня они здесь, завтра в другом месте. А быстро ее засечь невозможно даже со спутниковой связью.Поэтому я бы не стал говорить о том, что мы быстро уничтожим украинскую ПВО, а потом будем смело работать нашей авиацией. Тем более, что Запад все равно поставляет на Украину средства ПВО. Этот поток хотя и небольшой, но достаточно регулярный.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20240105/1052559025.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, пво, всу, ракеты, дроны, с-300