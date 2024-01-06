Конфликт России и Запада? Политолог рассказал, как США воюют с Европой на Украине
© AP / Nathan PosnerВоеннослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
© AP / Nathan Posner
Запад неоднороден, поэтому США никогда всерьез не декларировали цель, что Россию надо разгромить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский
С самого начала конфликта они говорили лишь об ослаблении. В Европе, напротив, сначала доминировал нарратив, что Путину надо нанести поражение на поле боя.
"Потому что американцы видят окончание конфликта по корейскому варианту, когда будет некая контролируемая ими западная Украина, как они курируют Южную Корею. Бонусом они получают европейский рынок сбыта для своих дорогих сланцевых углеводородов", - считает эксперт.
Европе же, напротив, нужна Россия в качестве сырьевой колонии, откуда можно возобновить выкачивание дешевых ресурсов, от которых они сейчас отрезаны. Но это — не в интересах США. Это ослабит их контроль над ЕС, это лишит их рынка сбыта, который они сейчас "отжали".
Этот конфликт, который внешне выглядит как конфликт России и Запада, во внутреннем измерении включает в себя гибридную войну США против Европы. Которую США, на мой взгляд, выиграли с сухим счетом. А США не нужна вся Украина. Им выгодно, что под Россию упадет большой и разрушенный войной кусок, за который им не придется платить в будущем.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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