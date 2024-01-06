https://ukraina.ru/20240106/1052564828.html

Конфликт России и Запада? Политолог рассказал, как США воюют с Европой на Украине

Конфликт России и Запада? Политолог рассказал, как США воюют с Европой на Украине - 06.01.2024 Украина.ру

Конфликт России и Запада? Политолог рассказал, как США воюют с Европой на Украине

Запад неоднороден, поэтому США никогда всерьез не декларировали цель, что Россию надо разгромить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский

2024-01-06T14:34

2024-01-06T14:34

2024-01-06T14:34

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С самого начала конфликта они говорили лишь об ослаблении. В Европе, напротив, сначала доминировал нарратив, что Путину надо нанести поражение на поле боя.Европе же, напротив, нужна Россия в качестве сырьевой колонии, откуда можно возобновить выкачивание дешевых ресурсов, от которых они сейчас отрезаны. Но это — не в интересах США. Это ослабит их контроль над ЕС, это лишит их рынка сбыта, который они сейчас "отжали".Этот конфликт, который внешне выглядит как конфликт России и Запада, во внутреннем измерении включает в себя гибридную войну США против Европы. Которую США, на мой взгляд, выиграли с сухим счетом. А США не нужна вся Украина. Им выгодно, что под Россию упадет большой и разрушенный войной кусок, за который им не придется платить в будущем.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20240106/1052558503.html

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новости, россия, запад, сша, европа