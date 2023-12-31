"Мы давим везде": Политолог рассказал, как Россия надела на Киев "тришкин кафтан", вымотав резервы ВСУ - 31.12.2023 Украина.ру
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"Мы давим везде": Политолог рассказал, как Россия надела на Киев "тришкин кафтан", вымотав резервы ВСУ
"Мы давим везде": Политолог рассказал, как Россия надела на Киев "тришкин кафтан", вымотав резервы ВСУ - 31.12.2023 Украина.ру
"Мы давим везде": Политолог рассказал, как Россия надела на Киев "тришкин кафтан", вымотав резервы ВСУ
Армия РФ оказывает давление на разных участках фронта, чтобы измотать резервы ВСУ. Украинское командование снимает бригады из Черниговской и Сумской области, а также подразделения с белорусской границы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-12-31T06:00
2023-12-31T06:00
новости
россия
украина
вс рф
всу
резервы
авдеевка
купянск
днр
фронт
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Сейчас почти на всем протяжении фронта, кроме днепровского участка, инициатива перешла к армии РФ. Российские военные везде давят противника и продвигаются вперед, рассказал эксперт.Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта, чтобы измотать его резервы. ВСУ уже столкнулись с ситуацией "тришкиного кафтана", перебрасывая резервы под Авдеевку из-под Купянска, добавил политолог.ВСУ уже уполовинили одесский гарнизон. Украинское командование снимает бригады из Черниговской и Сумской области, а также перебрасывает какие-то подразделения с белорусской границы, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231229/1052480994.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, вс рф, всу, резервы, авдеевка, купянск, днр, фронт, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, резервы, Авдеевка, Купянск, ДНР, фронт, СВО, Спецоперация

"Мы давим везде": Политолог рассказал, как Россия надела на Киев "тришкин кафтан", вымотав резервы ВСУ

06:00 31.12.2023
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Армия РФ оказывает давление на разных участках фронта, чтобы измотать резервы ВСУ. Украинское командование снимает бригады из Черниговской и Сумской области, а также подразделения с белорусской границы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Сейчас почти на всем протяжении фронта, кроме днепровского участка, инициатива перешла к армии РФ. Российские военные везде давят противника и продвигаются вперед, рассказал эксперт.
"Шапки у меня в руках нет. Я ими ВСУ закидывать не буду. Я просто хочу процитировать то, что говорит по этому поводу наш враг. Он сам понимает, что перелом на фронте наступил. Я с ним согласен", - подчеркнул Казаков.
Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта, чтобы измотать его резервы. ВСУ уже столкнулись с ситуацией "тришкиного кафтана", перебрасывая резервы под Авдеевку из-под Купянска, добавил политолог.
ВСУ уже уполовинили одесский гарнизон. Украинское командование снимает бригады из Черниговской и Сумской области, а также перебрасывает какие-то подразделения с белорусской границы, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
29 декабря, 12:36
Александр Хроленко: Россия возьмёт Одессу и в ходе СВО совершит геополитическую революциюКогда США пытаются замаскировать нежелание снабжать Украину оружием и боеприпасами проблематикой горячей границы с Мексикой, это выглядит как желание сохранить лицо, считает военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
 
НовостиРоссияУкраинаВС РФВСУрезервыАвдеевкаКупянскДНРфронтСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Мы давим везде": Политолог рассказал, как Россия надела на Киев "тришкин кафтан", вымотав резервы ВСУ
05:57Западная Украина за минувшую неделю: cмена губернаторов и соль из Африки
05:09"Вокруг Булгакова": Новый год
05:00"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ
04:42Итоги–2023. Главные события года в цитатах экспертов
04:25Кирилл Копылов: Россия без "танков" и "пулеметов" погонит ВСУ во главе с "Машнейтнюком" до "Бельгии"
04:12Мистика, критика оппонентов Зеленского и Голливуд. Что покажут украинские каналы на новый год
04:01"Спираль смерти". Украинские эксперты и политики о будущем страны
04:00"Уговоры не помогают": Александр Казаков объяснил, почему нельзя выкладывать видео с "картинкой" прилетов
23:12"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру Белгорода
21:17Предновогоднее в зоне СВО. Победить и вернуться домой живыми
19:30К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова
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