https://ukraina.ru/20231231/1052505109.html

"Мы давим везде": Политолог рассказал, как Россия надела на Киев "тришкин кафтан", вымотав резервы ВСУ

"Мы давим везде": Политолог рассказал, как Россия надела на Киев "тришкин кафтан", вымотав резервы ВСУ - 31.12.2023 Украина.ру

"Мы давим везде": Политолог рассказал, как Россия надела на Киев "тришкин кафтан", вымотав резервы ВСУ

Армия РФ оказывает давление на разных участках фронта, чтобы измотать резервы ВСУ. Украинское командование снимает бригады из Черниговской и Сумской области, а также подразделения с белорусской границы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-12-31T06:00

2023-12-31T06:00

2023-12-31T06:00

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Сейчас почти на всем протяжении фронта, кроме днепровского участка, инициатива перешла к армии РФ. Российские военные везде давят противника и продвигаются вперед, рассказал эксперт.Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта, чтобы измотать его резервы. ВСУ уже столкнулись с ситуацией "тришкиного кафтана", перебрасывая резервы под Авдеевку из-под Купянска, добавил политолог.ВСУ уже уполовинили одесский гарнизон. Украинское командование снимает бригады из Черниговской и Сумской области, а также перебрасывает какие-то подразделения с белорусской границы, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231229/1052480994.html

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новости, россия, украина, вс рф, всу, резервы, авдеевка, купянск, днр, фронт, сво, спецоперация