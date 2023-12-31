"Мы давим везде": Политолог рассказал, как Россия надела на Киев "тришкин кафтан", вымотав резервы ВСУ
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Армия РФ оказывает давление на разных участках фронта, чтобы измотать резервы ВСУ. Украинское командование снимает бригады из Черниговской и Сумской области, а также подразделения с белорусской границы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Сейчас почти на всем протяжении фронта, кроме днепровского участка, инициатива перешла к армии РФ. Российские военные везде давят противника и продвигаются вперед, рассказал эксперт.
"Шапки у меня в руках нет. Я ими ВСУ закидывать не буду. Я просто хочу процитировать то, что говорит по этому поводу наш враг. Он сам понимает, что перелом на фронте наступил. Я с ним согласен", - подчеркнул Казаков.
Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта, чтобы измотать его резервы. ВСУ уже столкнулись с ситуацией "тришкиного кафтана", перебрасывая резервы под Авдеевку из-под Купянска, добавил политолог.
ВСУ уже уполовинили одесский гарнизон. Украинское командование снимает бригады из Черниговской и Сумской области, а также перебрасывает какие-то подразделения с белорусской границы, заключил собеседник издания Украина.ру.
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