Политика Запада по изоляции России провалилась — постпред - 29.12.2023 Украина.ру
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Политика Запада по изоляции России провалилась — постпред
Политика Запада по изоляции России провалилась — постпред - 29.12.2023 Украина.ру
Политика Запада по изоляции России провалилась — постпред
На международных площадках Россия воспринимается многими как лидер и не страдает от изоляции. Об этом заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 29 декабря РИА Новости
2023-12-29T07:13
2023-12-29T07:22
новости
изоляция
россия
европа
михаил ульянов
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Продвигая тезис об изоляции России в связи с событиями на Украине, западные коллеги, по словам дипломата, "выдают желаемое за действительность".Ульянов заверил, что многие страны воспринимают Россию как лидера. "Это очень приятно. И во многом ориентируются на нас", - добавил он.В качестве примера постпред привел инициированное РФ "коллективное заявление здравомыслящих стран по наркотикам", в соавторы которого записались 44 государства, выступившие, в частности, против легализации каннабиса."Буквально три недели назад... по нашей инициативе было сделано большое коллективное заявление против исламофобии, сожжения Корана и вообще религиозной нетерпимости. Тридцать три страны присоединились. Повторяю, тоже по нашей инициативе произошло. И, видите, очень много стран охотно присоединяются к таким шагам, предложенным РФ", - указал Ульянов.Он повторил, что об изоляции и речи быть не может. По его словам, общение с западными странами сведено к минимуму, но существует на непубличном экспертном уровне, когда в этом возникает необходимость.
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новости, изоляция, россия, европа, михаил ульянов
Новости, изоляция, Россия, Европа, Михаил Ульянов

Политика Запада по изоляции России провалилась — постпред

07:13 29.12.2023 (обновлено: 07:22 29.12.2023)
 
© МИД РФПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© МИД РФ
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На международных площадках Россия воспринимается многими как лидер и не страдает от изоляции. Об этом заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 29 декабря РИА Новости
Продвигая тезис об изоляции России в связи с событиями на Украине, западные коллеги, по словам дипломата, "выдают желаемое за действительность".
"А здесь, в Вене, никакой изоляции мы не ощущаем, в том числе потому, что Запад представляет, по-моему, 12% глобального населения, не так уж и много, а представлено здесь, в Вене, огромное количество стран, с которыми у нас вполне хороший рабочий контакт, взаимоуважительный, зачастую дружеские отношения", - сказал он.
Ульянов заверил, что многие страны воспринимают Россию как лидера.
"Это очень приятно. И во многом ориентируются на нас", - добавил он.
В качестве примера постпред привел инициированное РФ "коллективное заявление здравомыслящих стран по наркотикам", в соавторы которого записались 44 государства, выступившие, в частности, против легализации каннабиса.
"Буквально три недели назад... по нашей инициативе было сделано большое коллективное заявление против исламофобии, сожжения Корана и вообще религиозной нетерпимости. Тридцать три страны присоединились. Повторяю, тоже по нашей инициативе произошло. И, видите, очень много стран охотно присоединяются к таким шагам, предложенным РФ", - указал Ульянов.
Он повторил, что об изоляции и речи быть не может.
По его словам, общение с западными странами сведено к минимуму, но существует на непубличном экспертном уровне, когда в этом возникает необходимость.
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