https://ukraina.ru/20231229/1052488330.html

Политика Запада по изоляции России провалилась — постпред

Политика Запада по изоляции России провалилась — постпред - 29.12.2023 Украина.ру

Политика Запада по изоляции России провалилась — постпред

На международных площадках Россия воспринимается многими как лидер и не страдает от изоляции. Об этом заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 29 декабря РИА Новости

2023-12-29T07:13

2023-12-29T07:13

2023-12-29T07:22

новости

изоляция

россия

европа

михаил ульянов

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Продвигая тезис об изоляции России в связи с событиями на Украине, западные коллеги, по словам дипломата, "выдают желаемое за действительность".Ульянов заверил, что многие страны воспринимают Россию как лидера. "Это очень приятно. И во многом ориентируются на нас", - добавил он.В качестве примера постпред привел инициированное РФ "коллективное заявление здравомыслящих стран по наркотикам", в соавторы которого записались 44 государства, выступившие, в частности, против легализации каннабиса."Буквально три недели назад... по нашей инициативе было сделано большое коллективное заявление против исламофобии, сожжения Корана и вообще религиозной нетерпимости. Тридцать три страны присоединились. Повторяю, тоже по нашей инициативе произошло. И, видите, очень много стран охотно присоединяются к таким шагам, предложенным РФ", - указал Ульянов.Он повторил, что об изоляции и речи быть не может. По его словам, общение с западными странами сведено к минимуму, но существует на непубличном экспертном уровне, когда в этом возникает необходимость.

https://ukraina.ru/20231004/1049901387.html

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новости, изоляция, россия, европа, михаил ульянов