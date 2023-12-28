https://ukraina.ru/20231228/1052468674.html

Дипломаты готовятся к реализации всех целей СВО в 2024 году – Лавров

Дипломаты готовятся к реализации всех целей СВО в 2024 году – Лавров - 28.12.2023 Украина.ру

Дипломаты готовятся к реализации всех целей СВО в 2024 году – Лавров

Лавров подчеркнул, что поставленные цели СВО будут достигнуты

2023-12-28T13:31

2023-12-28T13:31

2023-12-28T13:58

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Лавров обозначил задачи российской дипломатии на 2024 год на фоне продолжающейся СВО и санкционного противостояния с Западом. Об этом глава МИД РФ рассказал в интервью Дмитрию Киселеву.Глава МИД подчеркнул, что цели СВО, которые были поставлены, будут реализованы. "Демилитаризация, денацификация. От этого никуда не уйти", – подчеркнул Лавров.

https://ukraina.ru/20231228/1052467669.html

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новости, новости украины, сергей лавров, мид рф, сво