Дипломаты готовятся к реализации всех целей СВО в 2024 году – Лавров - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052468674.html
Дипломаты готовятся к реализации всех целей СВО в 2024 году – Лавров
Дипломаты готовятся к реализации всех целей СВО в 2024 году – Лавров - 28.12.2023 Украина.ру
Дипломаты готовятся к реализации всех целей СВО в 2024 году – Лавров
Лавров подчеркнул, что поставленные цели СВО будут достигнуты
2023-12-28T13:31
2023-12-28T13:58
новости
новости украины
сергей лавров
мид рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052470044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b3b39583048e3cf7e23db0aa0a57aca.jpg
Лавров обозначил задачи российской дипломатии на 2024 год на фоне продолжающейся СВО и санкционного противостояния с Западом. Об этом глава МИД РФ рассказал в интервью Дмитрию Киселеву.Глава МИД подчеркнул, что цели СВО, которые были поставлены, будут реализованы. "Демилитаризация, денацификация. От этого никуда не уйти", – подчеркнул Лавров.
https://ukraina.ru/20231228/1052467669.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052470044_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06e8d078ceba4418411529df02be49da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, сергей лавров, мид рф, сво
Новости, Новости Украины, Сергей Лавров, МИД РФ, СВО

Дипломаты готовятся к реализации всех целей СВО в 2024 году – Лавров

13:31 28.12.2023 (обновлено: 13:58 28.12.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Лавров подчеркнул, что поставленные цели СВО будут достигнуты
Лавров обозначил задачи российской дипломатии на 2024 год на фоне продолжающейся СВО и санкционного противостояния с Западом. Об этом глава МИД РФ рассказал в интервью Дмитрию Киселеву.
"Задача – обеспечить объективное восприятие России за рубежом, так было всегда. В условиях СВО, в условиях нашего противостояния Западу, в том числе на экономическом фронте, на санкционном фронте, объективное объяснение нашим действиям приобретает особое значение", – сообщил Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что цели СВО, которые были поставлены, будут реализованы.
"Демилитаризация, денацификация. От этого никуда не уйти", – подчеркнул Лавров.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
13:13
Лавров рассказал, как Зеленский обманул Макрона и Меркель, чтобы атаковать ДонбассПрезидент Украины Владимир Зеленский обманул французского коллегу Эммануэля Макрона и экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, выиграв время для подготовки агрессии против ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на телеканале "Россия 24"
 
НовостиНовости УкраиныСергей ЛавровМИД РФСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Краматорском - МО РФ
14:26"Не умеет воевать": Кулеба рассказал, как Украина "помогает" Европе
14:06Российские военные уничтожили под Угледаром опорный пункт ВСУ
13:31Дипломаты готовятся к реализации всех целей СВО в 2024 году – Лавров
13:14Невыученные уроки. За что поплатились участники "голой вечеринки"
13:13Лавров рассказал, как Зеленский обманул Макрона и Меркель, чтобы атаковать Донбасс
13:12В Киевской области увеличат количество блокпостов - в розыске 11 тысяч человек
13:00США и ЕС меняют стратегию, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 декабря
12:54Зеленский предал оба своих народа – Лавров
12:41Преступления в сети не утаишь. Зеленского сливают на недвижимости
12:25США загнали Европу в кризис и занимаются очковтирательством - Лавров
12:16Проиграть, но представить это победой. Новый план для Украины
12:07США не платят проигравшим. Украинцев заставляют погибать за администрацию Байдена
12:05Медведев высказался о возможных российско-украинских переговорах
11:56"Думали, что Россия сломается быстро, но"... Что не пошло по плану США и что будет дальше - Колташов
11:52Администрация Байдена "незаметно" меняет свою стратегию на Украине – Politico
11:46Уралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
11:45Шойгу пообещал исполнить предновогоднее желание девочки из Москвы о знакомстве с пилотажной группой
10:38Вашингтон предложил G7 план по конфискации российских активов
10:35Эстонский депутат Европарламента предложил помощь в высылке украинцев на родину
Лента новостейМолния