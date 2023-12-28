Дипломаты готовятся к реализации всех целей СВО в 2024 году – Лавров
13:31 28.12.2023 (обновлено: 13:58 28.12.2023)
Лавров подчеркнул, что поставленные цели СВО будут достигнуты
Лавров обозначил задачи российской дипломатии на 2024 год на фоне продолжающейся СВО и санкционного противостояния с Западом. Об этом глава МИД РФ рассказал в интервью Дмитрию Киселеву.
"Задача – обеспечить объективное восприятие России за рубежом, так было всегда. В условиях СВО, в условиях нашего противостояния Западу, в том числе на экономическом фронте, на санкционном фронте, объективное объяснение нашим действиям приобретает особое значение", – сообщил Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что цели СВО, которые были поставлены, будут реализованы.
"Демилитаризация, денацификация. От этого никуда не уйти", – подчеркнул Лавров.
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