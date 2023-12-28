https://ukraina.ru/20231228/1052457657.html
"Вопрос выживания": глава Николаевской области призвал отправить на фронт всех жителей Украины
"Вопрос выживания": глава Николаевской области призвал отправить на фронт всех жителей Украины - 28.12.2023 Украина.ру
"Вопрос выживания": глава Николаевской области призвал отправить на фронт всех жителей Украины
Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью "Фабрике новостей" заявил, что воевать должны все жители Украины, а не только новые 500 тысяч мобилизованных
2023-12-28T08:46
2023-12-28T08:46
2023-12-28T09:00
мобилизация
николаевская область
новости
украинцы
уклонисты
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"Я считаю, что вся страна должна воевать. Вся, полностью. Не 500 тысяч, а 40 миллионов. И все предприятия должны быть мобилизованы на военный лад, и о прибыли мы не должны говорить. У нас вопрос выживания и войны", - сказал Ким.Ранее в Николаевской области был издан приказ о создании мобильных комиссий, которые будут искать и ловить уклоняющихся от военной службы.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
https://ukraina.ru/20231228/1052455235.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, николаевская область, новости, украинцы, уклонисты
"Вопрос выживания": глава Николаевской области призвал отправить на фронт всех жителей Украины
08:46 28.12.2023 (обновлено: 09:00 28.12.2023)
Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью "Фабрике новостей" заявил, что воевать должны все жители Украины, а не только новые 500 тысяч мобилизованных
"Я считаю, что вся страна должна воевать. Вся, полностью. Не 500 тысяч, а 40 миллионов. И все предприятия должны быть мобилизованы на военный лад, и о прибыли мы не должны говорить. У нас вопрос выживания и войны", - сказал Ким.
Ранее в Николаевской области был издан приказ о создании мобильных комиссий, которые будут искать и ловить уклоняющихся от военной службы.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.