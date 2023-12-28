https://ukraina.ru/20231228/1052457552.html
Почти все расчёты между Россией и Китаем проводятся в нацвалюте – Чернышенко
Почти все расчёты между Россией и Китаем проводятся в нацвалюте – Чернышенко - 28.12.2023 Украина.ру
Почти все расчёты между Россией и Китаем проводятся в нацвалюте – Чернышенко
В торговых отношениях России и Китая расчёты в национальной валюте достигли почти 92%, что говорит о выстраивании странами высокоэффективной и независимой от Запада системы торгово-экономического взаимодействия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
2023-12-28T08:51
2023-12-28T08:51
2023-12-28T08:51
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В интервью РИА Новости он отметил, что рост товарооборота между партнёрами в прошлом году был больше 36%."В этом году динамика сохраняется - 26,7% тоже рост. Это, в общем-то, небывалый рост. Важно отметить, что в наших торговых отношениях расчёты в национальных валютах составляют почти 92%. Это говорит о том, что Россия и Китай выстроили высокоэффективную, независимую от западников систему торгово-экономического взаимодействия", - рассказал Чернышенко.По его словам, помимо торговли развиваются и зарекомендовали себя и другие проекты, такие как Перекрёстные годы двух стран.
https://ukraina.ru/20231228/1052416783.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кнр (китай), торговля, валюта, товарооборот
Новости, Россия, КНР (Китай), торговля, валюта, товарооборот
Почти все расчёты между Россией и Китаем проводятся в нацвалюте – Чернышенко
В торговых отношениях России и Китая расчёты в национальной валюте достигли почти 92%, что говорит о выстраивании странами высокоэффективной и независимой от Запада системы торгово-экономического взаимодействия, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко