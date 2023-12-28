Экипажи Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина" С технической точки зрения, украинская армия может выкопать окопы и блиндажи и визуально на местности изобразить свою "линию Суровикина". Но вопрос заключается в наполнении линии обороны необходимым вооружением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук