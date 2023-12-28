Экипажи Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Экипажи вертолётов Ми-28Н армейской авиации нанесли неуправляемыми ракетами удар по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Получили боевую задачу по поддержке сухопутных войск, вышли в район цели, поразили опорный пункт противника авиационными ракетами с кабрирования и вернулись в район базирования", - рассказал пилот вертолёта с позывным "Сибирь".
По информации ведомства, все ранее обнаруженные цели были уничтожены.
Подготовка боевых машин к полёту, взлёт, нанесение ударов и возвращение на аэродром показаны в ролике, опубликованном на сайте Минобороны.
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