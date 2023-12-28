Экипажи Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - 28.12.2023 Украина.ру
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Экипажи Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Экипажи Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - 28.12.2023 Украина.ру
Экипажи Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Экипажи вертолётов Ми-28Н армейской авиации нанесли неуправляемыми ракетами удар по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-28T08:24
2023-12-28T08:24
новости
россия
донецкое направление
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вертолеты
всу
потери всу
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"Получили боевую задачу по поддержке сухопутных войск, вышли в район цели, поразили опорный пункт противника авиационными ракетами с кабрирования и вернулись в район базирования", - рассказал пилот вертолёта с позывным "Сибирь".По информации ведомства, все ранее обнаруженные цели были уничтожены.Подготовка боевых машин к полёту, взлёт, нанесение ударов и возвращение на аэродром показаны в ролике, опубликованном на сайте Минобороны.
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новости, россия, донецкое направление, сво, вертолеты, всу, потери всу
Новости, Россия, Донецкое направление, СВО, вертолеты, ВСУ, потери ВСУ

Экипажи Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

08:24 28.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения "Кавказ-2020"
Командно-штабные учения Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Экипажи вертолётов Ми-28Н армейской авиации нанесли неуправляемыми ракетами удар по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Получили боевую задачу по поддержке сухопутных войск, вышли в район цели, поразили опорный пункт противника авиационными ракетами с кабрирования и вернулись в район базирования", - рассказал пилот вертолёта с позывным "Сибирь".
По информации ведомства, все ранее обнаруженные цели были уничтожены.
Подготовка боевых машин к полёту, взлёт, нанесение ударов и возвращение на аэродром показаны в ролике, опубликованном на сайте Минобороны.
ВСУ Украина танки флаг оружие бтр - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
05:40
Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина"С технической точки зрения, украинская армия может выкопать окопы и блиндажи и визуально на местности изобразить свою "линию Суровикина". Но вопрос заключается в наполнении линии обороны необходимым вооружением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
 
НовостиРоссияДонецкое направлениеСВОвертолетыВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
08:24Экипажи Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
08:16Россияне подбили "Ланцетами" танк ВСУ на правом берегу Днепра
08:01Финляндия станет первой жертвой в случае конфликта России и НАТО – Ульянов
07:57"Кровавый новогодний подарок": посол Антонов раскритиковал США за новый пакет помощи Киеву
07:42ВС РФ отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении — Минобороны
07:40США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ
07:28Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп
07:14Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого
07:14"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине
06:42Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО
06:26МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов
06:05Миномётчики сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении – МО
06:00"Его все-таки сливают": эксперт объяснил, почему молчал Залужный и кто станет новым героем для Украины
05:50"С этим проектом пора заканчивать": Алексей Журавлев рассказал, когда наступит полная капитуляция Киева
05:42Украинцы в Варшаве устремились за паспортами из-за угрозы мобилизации
05:40Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина"
05:30"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину
05:20С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново
05:18"Вернёмся домой только с российской армией". Как живут приехавшие в Россию беженцы из Украины
05:10"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ
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