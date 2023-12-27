Продолжили дело: первые ученики погибшего военкора Бориса Максудова побывали на фронте
© Фото : Борис Максудов / ВКонтактеБорис Максудов
© Фото : Борис Максудов / ВКонтакте
Первые выпускники Школы молодого военкора имени Бориса Максудова сняли свои сюжеты в зоне СВО, сообщили изданию Украина.ру в пресс-службе школы 27 декабря
Выпускники Школы молодого военкора сняли первые сюжеты в зоне специальной военной операции России на Украине. Ведущим курса был корреспондент канала "Россия 24" Борис Максудов.
23 ноября Максудов погиб на съемках в Запорожской области. Он скончался от множественных ранений, полученных от удара украинского дрона. Школе молодого военкора присвоили имя Бориса Максудова.
Сотрудники издания Украина.ру принимали участие в работе Школы молодого военкора по приглашению политической партии ЛДПР. Корреспондент Василий Ткач в августе выступил с онлайн-лекцией перед будущими военными корреспондентами.