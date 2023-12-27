https://ukraina.ru/20231227/1052444092.html

Продолжили дело: первые ученики погибшего военкора Бориса Максудова побывали на фронте

Продолжили дело: первые ученики погибшего военкора Бориса Максудова побывали на фронте - 27.12.2023 Украина.ру

Продолжили дело: первые ученики погибшего военкора Бориса Максудова побывали на фронте

Первые выпускники Школы молодого военкора имени Бориса Максудова сняли свои сюжеты в зоне СВО, сообщили изданию Украина.ру в пресс-службе школы 27 декабря

2023-12-27T16:42

2023-12-27T16:42

2023-12-27T16:42

военкор

школа

донбасс

россия

сво

спецоперация

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Выпускники Школы молодого военкора сняли первые сюжеты в зоне специальной военной операции России на Украине. Ведущим курса был корреспондент канала "Россия 24" Борис Максудов. 23 ноября Максудов погиб на съемках в Запорожской области. Он скончался от множественных ранений, полученных от удара украинского дрона. Школе молодого военкора присвоили имя Бориса Максудова.Сотрудники издания Украина.ру принимали участие в работе Школы молодого военкора по приглашению политической партии ЛДПР. Корреспондент Василий Ткач в августе выступил с онлайн-лекцией перед будущими военными корреспондентами.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

военкор, школа, донбасс, россия, сво, спецоперация