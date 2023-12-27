Продолжили дело: первые ученики погибшего военкора Бориса Максудова побывали на фронте - 27.12.2023 Украина.ру
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Продолжили дело: первые ученики погибшего военкора Бориса Максудова побывали на фронте
Продолжили дело: первые ученики погибшего военкора Бориса Максудова побывали на фронте - 27.12.2023 Украина.ру
Продолжили дело: первые ученики погибшего военкора Бориса Максудова побывали на фронте
Первые выпускники Школы молодого военкора имени Бориса Максудова сняли свои сюжеты в зоне СВО, сообщили изданию Украина.ру в пресс-службе школы 27 декабря
2023-12-27T16:42
2023-12-27T16:42
военкор
школа
донбасс
россия
сво
спецоперация
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Выпускники Школы молодого военкора сняли первые сюжеты в зоне специальной военной операции России на Украине. Ведущим курса был корреспондент канала "Россия 24" Борис Максудов. 23 ноября Максудов погиб на съемках в Запорожской области. Он скончался от множественных ранений, полученных от удара украинского дрона. Школе молодого военкора присвоили имя Бориса Максудова.Сотрудники издания Украина.ру принимали участие в работе Школы молодого военкора по приглашению политической партии ЛДПР. Корреспондент Василий Ткач в августе выступил с онлайн-лекцией перед будущими военными корреспондентами.
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военкор, школа, донбасс, россия, сво, спецоперация
военкор, Школа, Донбасс, Россия, СВО, Спецоперация

Продолжили дело: первые ученики погибшего военкора Бориса Максудова побывали на фронте

16:42 27.12.2023
 
© Фото : Борис Максудов / ВКонтактеБорис Максудов
Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Борис Максудов / ВКонтакте
Читать в
Первые выпускники Школы молодого военкора имени Бориса Максудова сняли свои сюжеты в зоне СВО, сообщили изданию Украина.ру в пресс-службе школы 27 декабря
Выпускники Школы молодого военкора сняли первые сюжеты в зоне специальной военной операции России на Украине. Ведущим курса был корреспондент канала "Россия 24" Борис Максудов.
23 ноября Максудов погиб на съемках в Запорожской области. Он скончался от множественных ранений, полученных от удара украинского дрона. Школе молодого военкора присвоили имя Бориса Максудова.
Сотрудники издания Украина.ру принимали участие в работе Школы молодого военкора по приглашению политической партии ЛДПР. Корреспондент Василий Ткач в августе выступил с онлайн-лекцией перед будущими военными корреспондентами.
 
военкорШколаДонбассРоссияСВОСпецоперация
 
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