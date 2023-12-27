https://ukraina.ru/20231227/1052424160.html

ЕС готовит план помощи Киеву в обход блокировок Венгрии – FT

ЕС готовит план помощи Киеву в обход блокировок Венгрии – FT - 27.12.2023 Украина.ру

ЕС готовит план помощи Киеву в обход блокировок Венгрии – FT

Евросоюз готовит так называемый план Б, благодаря которому помощь Украине будет доставлена в обход вето Венгрии. Таким образом Киев сможет получить от ЕС до 20 миллиардов евро, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники

2023-12-27T01:44

2023-12-27T01:44

2023-12-27T01:44

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По данным источника, резервный план будет включать предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС, что позволит Европейской комиссии занять для Киева до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Точные условия ещё не определены, но окончательная сумма будет определяться в зависимости от потребностей Украины. СМИ уточняет, что эта схема похожа на структуру, использовавшуюся в 2020 году, когда Еврокомиссия предоставила странам ЕС до 100 миллиардов евро для краткосрочных программ поддержки занятости во время пандемии коронавируса. Ранее 25 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вето премьера Венгрии Виктора Орбана не остановит ЕС от выделения Украине 50 миллиардов евро. По его словам, решение о выделении Киеву дополнительных средств перенесли на начало 2024 года не из-за протеста Венгрии, а только потому что 26 государств ЕС хотели дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств. Напомним, официальные лица Венгрии неоднократно высказывались против как дальнейшей поддержки Украины, так и вступления страны в ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что вопрос о членстве Украины в Евросоюзе не проработан, а судьба выделенных Киеву ранее 80-ти миллиардов евро неизвестна, а следовательно Венгрия не намерена обсуждать предоставление дальнейшей помощи Украине.

https://ukraina.ru/20231223/1052357259.html

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новости, украина, евросоюз, военная помощь, финансирование, всу, сво, спецоперация, венгрия, виктор орбан