Украинский военкор признал превосходство России в ударах и беспилотниках - 27.07.2026 Украина.ру
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Украинский военкор признал превосходство России в ударах и беспилотниках
Украинский военкор признал превосходство России в ударах и беспилотниках - 27.07.2026 Украина.ру
Украинский военкор признал превосходство России в ударах и беспилотниках
Украинский военный корреспондент Юрий Бутусов заявил, что никакого "выравнивания" в конфликте не произошло, а Россия по-прежнему сохраняет преимущество в средствах поражения и возможностях наносить удары. Об этом сообщил 27 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-27T20:59
2026-07-27T20:59
вооруженные силы украины
юрий бутусов
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По словам Бутусова, Украина смогла лишь расширить возможности атак по российской инфраструктуре, однако российские удары по украинским объектам остаются значительно масштабнее. Он также отметил, что ВС РФ продолжают наступление на ряде участков фронта и имеют преимущество в беспилотниках – не только количественное, но и качественное.Бутусов неоднократно высказывался о ходе боевых действий. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся ударов по инфраструктуре Украины.Ранее уведомлялось, что ВС РФ нанесли комплексное поражение инфраструктуре ВСУ на Херсонском направлении. Удары наносились авиабомбами, дронами и артиллерией по ряду населённых пунктов, включая Антоновку, Белозерку, Берислав, Херсон и другие. ПВО и мобильные группы сбили 27 украинских дронов. ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары по левобережью. Расчёты "Крюгер" и "Сафрон" выбили противника из захваченных домов в Херсонской области. Авиация нанесла удар по пункту управления БПЛА противника в восточной части Херсона - Херсонское направление: ВС РФ и ВСУ наносят удары.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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вооруженные силы украины, юрий бутусов, россия, украина, херсон, украина.ру, новости сво, сво, спецоперация
Вооруженные силы Украины, Юрий Бутусов, Россия, Украина, Херсон, Украина.ру, новости СВО, СВО, Спецоперация

Украинский военкор признал превосходство России в ударах и беспилотниках

20:59 27.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Молния-ПВО" в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА Молния-ПВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украинский военный корреспондент Юрий Бутусов заявил, что никакого "выравнивания" в конфликте не произошло, а Россия по-прежнему сохраняет преимущество в средствах поражения и возможностях наносить удары. Об этом сообщил 27 июля телеграм-канал Украина.ру
По словам Бутусова, Украина смогла лишь расширить возможности атак по российской инфраструктуре, однако российские удары по украинским объектам остаются значительно масштабнее.
Он также отметил, что ВС РФ продолжают наступление на ряде участков фронта и имеют преимущество в беспилотниках – не только количественное, но и качественное.
Бутусов неоднократно высказывался о ходе боевых действий.
Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся ударов по инфраструктуре Украины.
Ранее уведомлялось, что ВС РФ нанесли комплексное поражение инфраструктуре ВСУ на Херсонском направлении.
Удары наносились авиабомбами, дронами и артиллерией по ряду населённых пунктов, включая Антоновку, Белозерку, Берислав, Херсон и другие.
ПВО и мобильные группы сбили 27 украинских дронов.
ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары по левобережью.
Расчёты "Крюгер" и "Сафрон" выбили противника из захваченных домов в Херсонской области.
Авиация нанесла удар по пункту управления БПЛА противника в восточной части Херсона - Херсонское направление: ВС РФ и ВСУ наносят удары.
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