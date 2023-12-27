"Потери гигантские": Евгений Ющук раскрыл, как героизм бойцов на линии обороны остановил наступление ВСУ - 27.12.2023 Украина.ру
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"Потери гигантские": Евгений Ющук раскрыл, как героизм бойцов на линии обороны остановил наступление ВСУ
"Потери гигантские": Евгений Ющук раскрыл, как героизм бойцов на линии обороны остановил наступление ВСУ - 27.12.2023 Украина.ру
"Потери гигантские": Евгений Ющук раскрыл, как героизм бойцов на линии обороны остановил наступление ВСУ
ВСУ потерпели поражение в своем наступлении, план Украины не был достигнут ни на сколько. Но если бы не героизм российских солдат, то одной линии сплошного огня для обороны было бы недостаточно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2023-12-27T06:00
2023-12-27T06:00
новости
украина
россия
оборона
вс рф
бойцы
потери всу
наступление
логистика
военные
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Главной в российской обороне является система сплошного огня. Когда противника сначала встречают минные поля, а потом его начинают жечь бойцы на позициях, артиллерия и авиация, рассказал эксперт.Плюс к системе сплошного огня на линии обороны добавляется логистика, что тоже очень важно. Пушки расходуют снаряды, ломаются, необходимо заменить артиллерию и подвезти боеприпасы, а также привезти продукты, подвезти пополнение и вывезти раненых, добавил он.Важно подчеркнуть то, что если бы не героизм воюющих солдат, то одна линия сплошного огня эффекта бы не дала. Но если бы не было этой линии, то одного героизм солдат к сожалению, было бы недостаточно для такого результата, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231226/1052359112.html
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новости, украина, россия, оборона, вс рф, бойцы, потери всу, наступление, логистика, военные, раненые, артиллерия, снаряды
Новости, Украина, Россия, оборона, ВС РФ, бойцы, потери ВСУ, наступление, логистика, военные, раненые, артиллерия, снаряды

"Потери гигантские": Евгений Ющук раскрыл, как героизм бойцов на линии обороны остановил наступление ВСУ

06:00 27.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы на передовой Угледарского направления
Бойцы на передовой Угледарского направления - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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ВСУ потерпели поражение в своем наступлении, план Украины не был достигнут ни на сколько. Но если бы не героизм российских солдат, то одной линии сплошного огня для обороны было бы недостаточно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Главной в российской обороне является система сплошного огня. Когда противника сначала встречают минные поля, а потом его начинают жечь бойцы на позициях, артиллерия и авиация, рассказал эксперт.
Плюс к системе сплошного огня на линии обороны добавляется логистика, что тоже очень важно. Пушки расходуют снаряды, ломаются, необходимо заменить артиллерию и подвезти боеприпасы, а также привезти продукты, подвезти пополнение и вывезти раненых, добавил он.
"Когда все это (линия обороны - Ред.) было сделано, получилось то, что получилось. ВСУ потерпели поражение в своем наступлении. План Украины не был достигнут ни на сколько. Потери гигантские — результата практически ноль. Они (украинское командование. - Ред.) это сами понимают", - подчеркнул Ющук.
Важно подчеркнуть то, что если бы не героизм воюющих солдат, то одна линия сплошного огня эффекта бы не дала. Но если бы не было этой линии, то одного героизм солдат к сожалению, было бы недостаточно для такого результата, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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