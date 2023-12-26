Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое в ночь на 26 декабря, возобновлено. Об этом инфоцентр Крымского моста в 03:42 мск сообщает в своём оперативном телеграм-канале
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 2:31 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
Вчера, 22:04Беспорядки в Сербии, где повторяют украинский вариант госпереворота. Решится ли Вучич опереться на РоссиюВ Белграде 24 декабря начались уличные беспорядки, инспирированные прозападной оппозицией, требующей отмены итогов прошедших неделю назад местных и парламентских выборов. Протестующие осадили здание парламента сербской столицы, начав бить стёкла и выламывать двери, и в итоге были разогнаны полицией.