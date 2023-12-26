Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр - 26.12.2023 Украина.ру
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр - 26.12.2023 Украина.ру
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое в ночь на 26 декабря, возобновлено. Об этом инфоцентр Крымского моста в 03:42 мск сообщает в своём оперативном телеграм-канале
2023-12-26T03:58
2023-12-26T03:58
новости
россия
крым
крымский мост
автотранспорт
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Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 2:31 мск.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
https://ukraina.ru/20231225/1052391732.html
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новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт
Новости, Россия, Крым, Крымский мост, автотранспорт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр

03:58 26.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту, временно перекрытое в ночь на 26 декабря, возобновлено. Об этом инфоцентр Крымского моста в 03:42 мск сообщает в своём оперативном телеграм-канале
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 2:31 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
Вчера, 22:04
Беспорядки в Сербии, где повторяют украинский вариант госпереворота. Решится ли Вучич опереться на РоссиюВ Белграде 24 декабря начались уличные беспорядки, инспирированные прозападной оппозицией, требующей отмены итогов прошедших неделю назад местных и парламентских выборов. Протестующие осадили здание парламента сербской столицы, начав бить стёкла и выламывать двери, и в итоге были разогнаны полицией.
 
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