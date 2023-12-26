Алексей Журавлев о том, как санкции укрепили Россию и кому достались активы ушедших западных компаний - 26.12.2023 Украина.ру
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Алексей Журавлев о том, как санкции укрепили Россию и кому достались активы ушедших западных компаний
Алексей Журавлев о том, как санкции укрепили Россию и кому достались активы ушедших западных компаний - 26.12.2023 Украина.ру
Алексей Журавлев о том, как санкции укрепили Россию и кому достались активы ушедших западных компаний
Западу не удалось изолировать Россию с помощью санкций и других методов. Активы иностранных компаний, ушедших с российского рынка, достались более лояльным фирмам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-12-26T05:00
2023-12-26T05:00
новости
запад
россия
санкции
экономика
фирмы
сотрудничество
китай
индия
рынок
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Даже западные СМИ поголовно признают, что из идеи Запада изолировать Россию с помощью санкций и других методов практически ничего не получилось. Антироссийские санкции привели к тому, что экономика страны только окрепла, рассказал политик.Активы западных компаний, ушедших с российского рынка, достались более лояльным фирмам, которые готовы в дальнейшем сотрудничать с РФ, добавил депутат.Даже в Европе постепенно начинают понимать, что сотрудничество с Россией соответствует их национальным интересам. К этому уже пришли Венгрия, Словакия, Австрия, Нидерланды — и число таких стран будет увеличиваться, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231225/1052377932.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, россия, санкции, экономика, фирмы, сотрудничество, китай, индия, рынок, африка, европа
Новости, Запад, Россия, санкции, экономика, фирмы, сотрудничество, Китай, Индия, рынок, Африка, Европа

Алексей Журавлев о том, как санкции укрепили Россию и кому достались активы ушедших западных компаний

05:00 26.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Киреев / Перейти в фотобанкЗапуск производства новой модели Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
Запуск производства новой модели Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Михаил Киреев
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Западу не удалось изолировать Россию с помощью санкций и других методов. Активы иностранных компаний, ушедших с российского рынка, достались более лояльным фирмам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Даже западные СМИ поголовно признают, что из идеи Запада изолировать Россию с помощью санкций и других методов практически ничего не получилось. Антироссийские санкции привели к тому, что экономика страны только окрепла, рассказал политик.
Активы западных компаний, ушедших с российского рынка, достались более лояльным фирмам, которые готовы в дальнейшем сотрудничать с РФ, добавил депутат.
"Так еще и в мире политики мы получили целый ряд сторонников! И это не только традиционно дружественные нам Китай, Индия, Бразилия. Нам удалось наладить тесные связи с большинством стран Африки, а это весьма перспективное направление", - отметил Журавлев.
Даже в Европе постепенно начинают понимать, что сотрудничество с Россией соответствует их национальным интересам. К этому уже пришли Венгрия, Словакия, Австрия, Нидерланды — и число таких стран будет увеличиваться, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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