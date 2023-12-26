Алексей Журавлев о том, как санкции укрепили Россию и кому достались активы ушедших западных компаний
© РИА Новости . Михаил Киреев / Перейти в фотобанкЗапуск производства новой модели Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
Западу не удалось изолировать Россию с помощью санкций и других методов. Активы иностранных компаний, ушедших с российского рынка, достались более лояльным фирмам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Даже западные СМИ поголовно признают, что из идеи Запада изолировать Россию с помощью санкций и других методов практически ничего не получилось. Антироссийские санкции привели к тому, что экономика страны только окрепла, рассказал политик.
Активы западных компаний, ушедших с российского рынка, достались более лояльным фирмам, которые готовы в дальнейшем сотрудничать с РФ, добавил депутат.
"Так еще и в мире политики мы получили целый ряд сторонников! И это не только традиционно дружественные нам Китай, Индия, Бразилия. Нам удалось наладить тесные связи с большинством стран Африки, а это весьма перспективное направление", - отметил Журавлев.
Даже в Европе постепенно начинают понимать, что сотрудничество с Россией соответствует их национальным интересам. К этому уже пришли Венгрия, Словакия, Австрия, Нидерланды — и число таких стран будет увеличиваться, резюмировал собеседник Украина.ру.
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