https://ukraina.ru/20231226/1052386113.html

Алексей Журавлев о том, как санкции укрепили Россию и кому достались активы ушедших западных компаний

Алексей Журавлев о том, как санкции укрепили Россию и кому достались активы ушедших западных компаний - 26.12.2023 Украина.ру

Алексей Журавлев о том, как санкции укрепили Россию и кому достались активы ушедших западных компаний

Западу не удалось изолировать Россию с помощью санкций и других методов. Активы иностранных компаний, ушедших с российского рынка, достались более лояльным фирмам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-12-26T05:00

2023-12-26T05:00

2023-12-26T05:00

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Даже западные СМИ поголовно признают, что из идеи Запада изолировать Россию с помощью санкций и других методов практически ничего не получилось. Антироссийские санкции привели к тому, что экономика страны только окрепла, рассказал политик.Активы западных компаний, ушедших с российского рынка, достались более лояльным фирмам, которые готовы в дальнейшем сотрудничать с РФ, добавил депутат.Даже в Европе постепенно начинают понимать, что сотрудничество с Россией соответствует их национальным интересам. К этому уже пришли Венгрия, Словакия, Австрия, Нидерланды — и число таких стран будет увеличиваться, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231225/1052377932.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запад, россия, санкции, экономика, фирмы, сотрудничество, китай, индия, рынок, африка, европа