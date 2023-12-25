https://ukraina.ru/20231225/1052384600.html

Новый праздник не получается. Как зелёный "Гринч" украл у украинцев Рождество

Новый праздник не получается. Как зелёный "Гринч" украл у украинцев Рождество - 25.12.2023 Украина.ру

Новый праздник не получается. Как зелёный "Гринч" украл у украинцев Рождество

В понедельник, 25 декабря, украинцы празднуют Рождество Христово. Владимир Зеленский записал поздравление из Киево-Печерской лавры, откуда была силой выселена каноническая Украинская православная церковь

2023-12-25T16:33

2023-12-25T16:33

2023-12-25T17:17

эксклюзив

рождество

владимир зеленский

киево-печерская лавра

упц

скубченко

корнилов

максим бужанский

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И если идеей власти было объединить нацию и оторвать от московских традиций, то пока результат оказался крайне сомнительным. Получилось только разделить народ и посеять неразбериху.Многие украинцы остались верны своей вере и убеждениям и не перешли на политизированный календарь православных праздников.Эксперты на своих страницах в соцсетях поделились мыслями о культурном и религиозном надломе страны.Общественный деятель Александр Скубченко:Вятрович рассказал, что рождество по католическому стилю в православной Украине — это "восстановление нашей идентичности, которую Россия уничтожала веками".… Не вижу смысла спорить, поэтому просто процитирую человека, который описал Киев и Украину, побывав там лично в 1630-1648 годах. Писал об этом француз Гийом де Боплан не для Москвы, а для польского короля. И вот что он писал.О землях Украины: "Эта вновь завоеванная страна представляет непреодолимую защиту против могущества турок и свирепости татар."Сейчас Зеленский рассказывает, что Украина "стремится домой", но на самом деле Польша была не домом, а оккупантом русских земель. Польша завоевала Киев с понятной целью: защита от набегов турок и татар.О Киеве: "Из храмов сохранились в целости только два: св. Софии и св. Михаила, от всех прочих остались одни развалины. Среди развалин храмов находят гробницы некоторых русских князей. В долине между рекою и основанием горы расположен новый Киев, в настоящее время довольно слабо заселенный, заключающий не более пяти или шести тысяч жителей; он занимает пространство около четырех тысяч шагов в длину по берегу Днепра и около трех тысяч шагов в ширину — от Днепра до подножия гор."После разорения Ордой в XIII веке от Киева, как видно, почти ничего не осталось. А под польским гнётом Киев так и стоял в руине — Польша даже не стремилась восстановить и развить город. Потому что он был православным — чужим для Польши. И относилась Польша к Киеву как к чужому, о чём понятно дальше.О местном дворянстве: "Дворяне в крае очень немногочисленные во всем подражают польскому дворянству и по-видимому стыдятся исповедовать иную веру кроме латинской, которая все более и более распространяется между ними, несмотря на то, что все князья и более знатные люди происходят от православных предков."То есть русское дворянство предало свои корни ради благ. Так же, как и "элиты" современной Украины стараются быть похожими сейчас на панов и угнетают в их пользу население Украины.Не правда ли, история повторяется?О положении крестьян в польской оккупации: "Крестьяне там чрезвычайно бедны, так как они принуждены работать в пользу владельца три дня в неделю со своими лошадьми и давать ему, сообразно количеству получаемой от него земли, вот как велики привилегии польского дворянства, которое живет словно в раю, между тем как крестьяне пребывают как бы в чистилище."Вот это Зеленский сегодня называет "европейским миром", которого Украину лишила Россия. А …Вятрович называет это "своей идентичностью", которой их лишила Россия.Быть рабом у поляков — и есть ваша рабская идентичность. В таком же рабстве запада украинцы пребывают и сегодня.О казачестве: "Тем не менее здесь получили начало те благородные воины, которые носят теперь имя запорожских казаков; они рассеяны с давнего времени в различных местностях по берегам Днепра и в смежных областях. Число их простирается в настоящее время до 120,000 человек, привычных к войне. Казаки исповедуют греческую веру, которую называют русскою, они почитают все праздники и соблюдают посты."То есть, запорожские казаки — это русский мир. Они воевали за русскую веру и русскую землю, бежав из-под гнёта Польши за пороги на Днепре. Казаки, будучи вольными от оккупации, и сохранили наше русское наследие.Киев возродился и стал снова городом только в составе Российской империи после того, как по результатам русско-польской войны Москва выкупила Киев у Польши "на веки вечные".Сегодня историческая правда на Украине запрещена.Общественный деятель Татьяна Поп:Прогулялась по украинскому сегменту телеги, и, похоже, не зашло рождество Зеленского народу. А ведь готовили, как корпоратив "Квартала" – церкви поотжимали, ряженных ПЦУ-попов подготовили, законы приняли, президент-еврей поздравление записал... А не зашло.На как бы рождественских службах людей почти нет. Ради интереса спросила несколько знакомых с Украины, поздравлять ли их с рождеством по-новому – не все даже поняли, о чем я. Вот так.Запретить церковь можно, создать квазиструктуру тоже. Заставить верить нельзя. И уж подавно не заставишь радоваться и чувствовать благодать по политическому календарю. Это как поддельные елочные игрушки – красивые, но не радуют.Вот и получилось в итоге, как будто Зеля и его шайка пришли на чужой праздник. Костюмы есть, мишура есть, а ни местечка в хороводе, ни подарков от Санты не приготовлено. И сколько не бей себя в грудь, что ты "тоже европеец", на рождественского гуся разрешают только посмотреть со стороны.Чудеса на Рождество не случаются с предателями своей веры и своего народа.Народный депутат Макс Бужанский:Всех тех, кто в этот день отмечает Рождество уже больше, чем семь месяцев, с праздником! Мира и добра вам! Остальных поздравлять пока не спешу, вдруг снова что-то по датам поменяетсяПолитический эксперт Александр Мордкович:в 8 часов пополуночи пришло сообщение.прочёлдай думаю гляну, а что там на ФБпосмотрел уведомления, переключился на ленту.подряд пять постов; "С Рождеством..."а я же помню, что вчера с вечера, завтра должно было быть 24-еее. то есть если и рождество то разве что у друидов.но мысль коварная прокрадывается)))может с ума сошёл я, а не они.посмотрел дату) перевернулся на другой бок.друиды могут подождать.Политический обозреватель Владимир Корнилов:Зеленский кощунственно записал рождественское обращение к народу из захваченной им Киево-Печерской Лавры. И радостно заявил, что "все украинцы" впервые празднуют Рождество в один день.А если бы он изучал историю, то знал бы, что он не первый, кто велит украинцам отмечать Рождество 25 декабря. До него это были немецкие нацисты!Политический эксперт Дмитрий Корнейчук:Как показывают соцсети, особенно рьяно Рождество 25 декабря празднуют те, что еще вчера отмечал 7 января. П – последовательность.Журналист Макс Назаров:давайте вы не будете мне указывать, когда праздновать Рождество, а я не скажу куда вам идти колядовать

https://ukraina.ru/20231225/1052376018.html

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эксклюзив, рождество, владимир зеленский, киево-печерская лавра, упц, скубченко, корнилов, максим бужанский