Начмед батальона "Русь" о том, почему русский мир стал "красной тряпкой" для "промытых мозгов" Украины - 24.12.2023 Украина.ру
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Начмед батальона "Русь" о том, почему русский мир стал "красной тряпкой" для "промытых мозгов" Украины
Начмед батальона "Русь" о том, почему русский мир стал "красной тряпкой" для "промытых мозгов" Украины - 24.12.2023 Украина.ру
Начмед батальона "Русь" о том, почему русский мир стал "красной тряпкой" для "промытых мозгов" Украины
Украинцы не понимают, для чего пришли российские военные. Для них марш бандеровцев в центре Киева с факелами и лозунгами — это норма, а русский мир - как красная тряпка для быка. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
2023-12-24T05:45
2023-12-24T05:45
новости
украина
россия
украинцы
сво
спецоперация
бандеровцы
марш
идеология
ненависть
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С нынешним поколением украинцев Россия вряд ли найдет общий язык. К сожалению, время было упущено безвозвратно. Они не понимают, почему началась спецоперация на Украине, рассказал начмед.Когда началась горячая фаза военного конфликта, у кого-то родственники, знакомые или друзья попали в эти жернова и, соответственно, есть жертвы — поэтому есть ненависть и неприязнь к России, добавил военный.К сожалению, мозги там промыты настолько, что это поколение украинцев уже потеряно. Реабилитация возможна, но лишь в долгосрочной перспективе. России важно выстраивать дружеские взаимоотношения с новым поколением украинцев, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231222/1052319561.html
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новости, украина, россия, украинцы, сво, спецоперация, бандеровцы, марш, идеология, ненависть, русский, русский мир
Новости, Украина, Россия, украинцы, СВО, Спецоперация, бандеровцы, марш, идеология, ненависть, русский, Русский мир

Начмед батальона "Русь" о том, почему русский мир стал "красной тряпкой" для "промытых мозгов" Украины

05:45 24.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Марш в вышиванках" во Львове
Марш в вышиванках во Львове - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Украинцы не понимают, для чего пришли российские военные. Для них марш бандеровцев в центре Киева с факелами и лозунгами — это норма, а русский мир - как красная тряпка для быка. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
С нынешним поколением украинцев Россия вряд ли найдет общий язык. К сожалению, время было упущено безвозвратно. Они не понимают, почему началась спецоперация на Украине, рассказал начмед.
Когда началась горячая фаза военного конфликта, у кого-то родственники, знакомые или друзья попали в эти жернова и, соответственно, есть жертвы — поэтому есть ненависть и неприязнь к России, добавил военный.

"Они (жители Украины. - Ред.) не понимают, для чего мы пришли. Для них марш бандеровцев в центре Киева с факелами и лозунгами — это норма. А наш славянский мир, русский мир, как красная тряпка для быка", - подчеркнул начальник медицинской службы.

К сожалению, мозги там промыты настолько, что это поколение украинцев уже потеряно. Реабилитация возможна, но лишь в долгосрочной перспективе. России важно выстраивать дружеские взаимоотношения с новым поколением украинцев, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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