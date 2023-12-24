https://ukraina.ru/20231224/1052347491.html

Начмед батальона "Русь" о том, почему русский мир стал "красной тряпкой" для "промытых мозгов" Украины

Начмед батальона "Русь" о том, почему русский мир стал "красной тряпкой" для "промытых мозгов" Украины - 24.12.2023 Украина.ру

Начмед батальона "Русь" о том, почему русский мир стал "красной тряпкой" для "промытых мозгов" Украины

Украинцы не понимают, для чего пришли российские военные. Для них марш бандеровцев в центре Киева с факелами и лозунгами — это норма, а русский мир - как красная тряпка для быка. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"

2023-12-24T05:45

2023-12-24T05:45

2023-12-24T05:45

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С нынешним поколением украинцев Россия вряд ли найдет общий язык. К сожалению, время было упущено безвозвратно. Они не понимают, почему началась спецоперация на Украине, рассказал начмед.Когда началась горячая фаза военного конфликта, у кого-то родственники, знакомые или друзья попали в эти жернова и, соответственно, есть жертвы — поэтому есть ненависть и неприязнь к России, добавил военный.К сожалению, мозги там промыты настолько, что это поколение украинцев уже потеряно. Реабилитация возможна, но лишь в долгосрочной перспективе. России важно выстраивать дружеские взаимоотношения с новым поколением украинцев, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231222/1052319561.html

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2023

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