Начмед батальона "Русь" о том, почему русский мир стал "красной тряпкой" для "промытых мозгов" Украины
Украинцы не понимают, для чего пришли российские военные. Для них марш бандеровцев в центре Киева с факелами и лозунгами — это норма, а русский мир - как красная тряпка для быка. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
С нынешним поколением украинцев Россия вряд ли найдет общий язык. К сожалению, время было упущено безвозвратно. Они не понимают, почему началась спецоперация на Украине, рассказал начмед.
Когда началась горячая фаза военного конфликта, у кого-то родственники, знакомые или друзья попали в эти жернова и, соответственно, есть жертвы — поэтому есть ненависть и неприязнь к России, добавил военный.
"Они (жители Украины. - Ред.) не понимают, для чего мы пришли. Для них марш бандеровцев в центре Киева с факелами и лозунгами — это норма. А наш славянский мир, русский мир, как красная тряпка для быка", - подчеркнул начальник медицинской службы.
К сожалению, мозги там промыты настолько, что это поколение украинцев уже потеряно. Реабилитация возможна, но лишь в долгосрочной перспективе. России важно выстраивать дружеские взаимоотношения с новым поколением украинцев, резюмировал собеседник Украина.ру.
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