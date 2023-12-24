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Две УНР на одной Украине: как в Харькове создали Советскую республику

Две УНР на одной Украине: как в Харькове создали Советскую республику - 24.12.2023 Украина.ру

Две УНР на одной Украине: как в Харькове создали Советскую республику

Мы смеёмся над тем, что власти Украины уверены в существовании какого-то "украинского Крыма" и в нём даже есть представитель президента. Но в 1917 году было круче. На одной и той же территории находись два государства с одним названием УНР Центральной Рады в Киеве и УНР Советов – в Харькове

2023-12-24T18:00

2023-12-24T18:00

2023-12-24T18:01

история

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гражданская война

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25 декабря 1917 года Первый Всеукраинский съезд Советов провозгласил Украину советской республикой. В резолюции об организации власти на Украине говорилось:"Власть на территории Украинской республики отныне принадлежит исключительно Советам рабочих, солдатских и селянских депутатов; на местах — уездным, городским, губернским и областным Советам, а в центре — Всеукраинскому съезду Советов рабочих и солдатских депутатов, его Центральному Исполнительному Комитету и тем органам, которые он создаст".Была создана Украинская народная республика Советов рабочих, солдатских и селянских депутатов.Съезд принял решение о распространении на Украине всех декретов и постановлений советского правительства Российской Федерации и провозгласил Украину федеративной частью Советской России.В заключение работы съезда был избран верховный орган государственной власти республики — Центральный Исполнительный Комитет в составе 41 человека. В ЦИК Советов Украины вошло 35 большевиков, в числе которых были Артём (Ф.А. Сергеев) и Е.Б. Бош.В ночь на 22 декабря отряды красногвардейцев Рудольфа Сиверса вступили в Харьков перед отправкой на Дон для борьбы против атамана Каледина. Антонов-Овсеенко вспоминал: "Сейчас же по прибытии его в Харьков (в ночь на 22 декабря) у него пошли нелады с местным ревкомом. К отряду на вокзал прибыли члены местного Комитета большевиков, во главе с т. Артёмом, добивавшиеся от отряда отказа от каких бы то ни было враждебных действий против Харьковских радовцев".В Харькове в здании Дворянского собрания открылся 3-й экстренный съезд Советов Донецкого и Криворожского бассейнов. По мнению Владимира Корнилова, именно на этом съезде планировалось провозглашение Донецкой республики. Однако два обстоятельства помешали этому.Во-первых, выяснилось, что этот съезд не является правомочным: при необходимости наличия представителей, как минимум, 70 Советов на съезде были зарегистрированы делегаты лишь от 46. Тем не мене большинством 46 против 18 делегатов съезд сам себя признал правомочным "в силу исключительного политического момента". При этом меньшевики во главе с председателем городской думы Яковом Рубинштейном заявили о том, что они не участвуют в голосованиях и остаются на съезде лишь "с информационными целями".Прибывшие на харьковский съезд представители недосостоявшегося в Киеве съезда объяснили, по каким причинам они не смогли провести своего съезда в Киеве. Вот как это описала харьковская пресса: "Представитель Киевского краевого съезда Советов делает сообщение о причинах, не давших возможности заседать в Киеве краевому съезду и заставивших большинство представителей рабочих и солдат оставить съезд. Часть из покинувших краевой съезд прибыла в Харьков и предлагает областному съезду Советов Донецкого и Криворожского бассейнов объединиться для совместного обсуждения политических вопросов". Корнилов пишет: "заметьте, речь идет о двух КРАЕВЫХ равноправных съездах! В дальнейшем Донецко-Криворожский съезд продолжил работать: с утра заседал совместный с киевлянами съезд, а во второй половине дня работал Донецко-Криворожский".В тот же день, когда собрали съезд, большевиками закрыта популярнейшая харьковская газета "Южный край", выходившая с 1880 года.24 декабря на объединённом заседании Советов Юго-Западной и Донецко-Криворожской областей в Харькове (том, который позже назвали 1-м Всеукраинским съездом Советов) выступил будущий лидер Донецкой республики Артём-Сергеев, который резко раскритиковал Центральную Раду. В протоколе съезда значилось: "Переходя к украинскому вопросу, т. Артем указывает, что борьба на Украине разгорелась не из-за якобы непризнаваемого или нарушаемого нами принципа права нации на самоопределение. За спиной буржуазной Ц. Рады стоит всероссийская и всемирная буржуазия, которая ясно понимает, что теперь дело идет о международной борьбе. Произведя оценку текущего момента, т. Артём указывает, что мы переживаем наиболее острый момент классовой борьбы, вызванной борьбой против войны и избегнуть гражданской войны в борьбе с империалистической войной, как следствием империализма, не удастся".25 декабря нарком по делам национальностей тов. Сталин написал статью "Ответ товарищам украинцам в тылу и на фронте", на следующий день опубликованную в "Правде". Там будущий вождь писал: "Прежде всего нужно отметить некоторое смешение понятий у товарищей украинцев. Они изображают иногда конфликт с Радой, как конфликт между украинским и русским народами. Но это неверно. Между украинским и русским народами нет и не может быть конфликта. Украинский и русский народы, как и остальные народы России, состоят из рабочих и крестьян, из солдат и матросов… Конфликт возник не между народами России и Украины, а между Советом Народных Комиссаров и Генеральным секретариатом Рады".Съезд в Харькове же избрал украинский ЦИК, известный в народе как Цикука. Советское правительство Украины присвоило себе название Народный секретариат Украинской Рабоче-Крестьянской Республики. "Народным секретарем" неожиданно для себя стал и будущий лидер Донецкой республики Ф. Артём-Сергеев. Правда, он демонстративно не принимал участие в работе украинского правительства, подготавливая провозглашение ДКР. Через месяц украинское правительство переедет в Киев.Харьковский комитет РСДРП(б) на заседании 29 декабря обсудил вопрос об отношении к сформированному накануне Центральному исполкому Украины. Местные большевики признали данный орган "правомочным органом революционно-демократических учреждений рабочих и крестьянских слоев Украины", не заявив, правда, о том, что Харьков является частью этой самой Украины.На следующий день Цикука с помощью отрядов Антонова-Овсеенко захватила здание редакции закрытой накануне газеты "Южный край". Евгения Бош вспоминала: "Помещение редакции имело 10 комнат с громадной приёмной. Типография великолепно оборудована, с ротационной машиной… И ЦИК, и Народный Секретариат сейчас же смогли приступить к работе и начать выпуск своего органа "Вестник". Занятие помещения буржуазной газеты без санкции исполкома вызвало бурю негодования среди членов Харьковского комитета. Назначили экстренное заседание Областного и Харьковского комитетов и потребовали председателя Краевого для объяснений… Началась полоса бесконечных заседаний комитета с требованиями объяснений по всякому незначительному поводу".Советская власть провозглашалась на Украине еще как минимум два раза. Само название "УССР" появилось только в январе 1919 года. А дальше пошло самое интересное. К 1938 году стало понятно, что почти все участники этих событий — "враги народа". В 50-х некоторых из них реабилитировали.Когда отмечали 50-летие Октябрьской революции на месте разрушенного нацистами дворянского собрания, где проходил съезд, поставили закладной камень. Он мог бы стоять десятилетиями, но памятник всё-таки поставили в 70-е годы. Ради такого случая площадь переименовали в честь Советской Украины, убрав на окраину имя большевика Моисея Тевелева как неблагозвучное во время "кампании по борьбе с мировым сионизмом". Монумент был огромным, тяжелым и вскоре стал любимой мишенью для насмешек харьковчан. Его называли "пятеро из ломбарда шкаф волокут" и замечали тот факт, что на нём матрос прячется за женскую грудь. Убран он был в 2011 году, и его должны были собрать заново на окраине, но, сами понимаете, не успели. Замечу, что точно так же пришлось убирать с соседней площади непристойный монумент 10-летию независимости, где девочка поклонялась огромному фаллическому символу, на который села то ли птица, то ли муха. Он простоял всего десять лет.А в 1977 году сначала в Харькове, а потом в Киеве отмечалось 60-летие установления Советской власти на Украине. По этому случаю было издано множество статей, в которых упорно не назывались ни руководители Цикуки, ни правительства, только обтекаемый и весьма неполный список присутствовавших.Кроме казённых посиделок в рамках этого фактического бенефиса товарища Щербицкого, в Киеве тогда на Крещатике прошёл и парад войск Киевского военного округа. Но и он больше демонстрировал мощь этой группы советских войск, чем укреплял праздник. Собрания партхозактива состоялись во всех областях УССР, однако в народе они не оставили следа.Почему? Можно даже говорить красиво упакованную неправду, и люди в это не просто поверят, но и будут повторять. Можно замалчивать событие, которые массы запомнят и будут затем о них рассказывать были и небылицы. Но на полуправде с нечёткими формулировками мифы не создаются, ведь и ёжику понятно, что ложь умолчания рано или поздно перейдёт в заполнение лакун или правдой, или новой брехнёй.

https://ukraina.ru/20230317/1044091460.html

https://ukraina.ru/20200319/1027083802.html

https://ukraina.ru/20230210/1043416351.html

https://ukraina.ru/20230903/1048963959.html

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Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

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Дмитрий Губин

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