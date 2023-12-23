Товарооборот России и Индии достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов - 23.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231223/1052352738.html
Товарооборот России и Индии достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов
Товарооборот России и Индии достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов - 23.12.2023 Украина.ру
Товарооборот России и Индии достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов
Товарооборот России и Индии за десять месяцев вырос до рекордных 54,7 миллиарда долларов, вдвое превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом со ссылкой на данные индийской таможни 23 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-23T09:28
2023-12-23T09:28
новости
россия
индия
сша
кнр (китай)
оаэ
саудовская аравия
товарооборот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038311940_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_18f5b0c77a1b3286b4148138e416cdc8.jpg
С января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров в два раза, до 51,4 миллиарда долларов. Поставки индийской продукции в Россию за этот же период возросли в 1,4 раза, до 3,3 миллиарда. Таким образом, товарооборот между двумя странами достиг 54,7 миллиарда долларов, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года и является историческим максимумом.В настоящее время Россия является четвёртым крупнейшим торговым партнёром Индии, уступая США (99,9 миллиарда долларов), Китаю (95,8 миллиарда) и ОАЭ (64 миллиарда). Пятым крупнейшим торговым партнёром Индии является Саудовская Аравия (37,3 миллиарда).
https://ukraina.ru/20231223/1052317662.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038311940_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_4dfe4781f4b94cb4fbcb76b304264477.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, индия, сша, кнр (китай), оаэ, саудовская аравия, товарооборот
Новости, Россия, Индия, США, КНР (Китай), ОАЭ, Саудовская Аравия, товарооборот

Товарооборот России и Индии достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов

09:28 23.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународные российско-индийские межвидовые учения "Индра – 2017"
Международные российско-индийские межвидовые учения Индра – 2017 - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
Товарооборот России и Индии за десять месяцев вырос до рекордных 54,7 миллиарда долларов, вдвое превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом со ссылкой на данные индийской таможни 23 декабря сообщает РИА Новости
С января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров в два раза, до 51,4 миллиарда долларов. Поставки индийской продукции в Россию за этот же период возросли в 1,4 раза, до 3,3 миллиарда. Таким образом, товарооборот между двумя странами достиг 54,7 миллиарда долларов, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года и является историческим максимумом.
В настоящее время Россия является четвёртым крупнейшим торговым партнёром Индии, уступая США (99,9 миллиарда долларов), Китаю (95,8 миллиарда) и ОАЭ (64 миллиарда). Пятым крупнейшим торговым партнёром Индии является Саудовская Аравия (37,3 миллиарда).
Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
04:15
Эксперт объяснил, что будет, если Трамп снова станет президентом и почему у России нет друзей в СШАПока в США царит внутриполитическая турбулентность из-за Украины, до осени 2024 года России надо максимально решать задачи СВО. Это очень хорошее окно возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
 
НовостиРоссияИндияСШАКНР (Китай)ОАЭСаудовская Аравиятоварооборот
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Футбольный клуб из Киева опроверг информацию о групповой повестке в военкомат
09:28Товарооборот России и Индии достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов
09:21Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского калибра"
09:04Бездействие ОБСЕ разоблачило страшный фарс постановки в Буче – источник
08:38Севшее на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark сняли с мелководья – Росморречфлот
08:22ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по убийствам в Буче, но у него "есть доказательства"
08:02ОБСЕ не ответила на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче
07:14"Ледяная и горячая": Пушков ответил на слова финского министра о войне с Россией
06:49В России при выдаче кредитов отменили привязку к западным рейтингам
06:19ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении восьми долговременных огневых точек – МО
06:00"Сотни тысяч убитых": политолог раскрыл, чем закончилась оперетка Зеленского и как США "морозят" Украину
05:52Бойцы ВДВ дронами уничтожили под Артёмовском несколько групп пехоты ВСУ – МО
05:45Начмед батальона "Русь" рассказал, почему командиры ВСУ бросают своих "трехсотых" умирать на поле боя
05:38"Санкционные фантазии Вашингтона" перечёркивают последние возможности по диалогу с Россией – Антонов
05:30Политолог объяснил, как Россия может утроить новый "февраль 2022 года", зайдя на Львов из Белоруссии
05:15Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину
05:10Миномётчики ВДВ подавили огневые позиции ВСУ в районе Вербового – МО
04:45Начмед батальона "Русь" рассказал, почему ВСУ добивают "трехсотых", а российские бойцы спасают им жизни
04:31Артиллеристы уничтожили на Купянском направлении технику и живую силу ВСУ – МО
04:30"Решил идти ва-банк": политолог предположил, кто сядет в кресло на Банковой в случае побега Зеленского
Лента новостейМолния