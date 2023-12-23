Товарооборот России и Индии достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМеждународные российско-индийские межвидовые учения "Индра – 2017"
Товарооборот России и Индии за десять месяцев вырос до рекордных 54,7 миллиарда долларов, вдвое превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом со ссылкой на данные индийской таможни 23 декабря сообщает РИА Новости
С января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров в два раза, до 51,4 миллиарда долларов. Поставки индийской продукции в Россию за этот же период возросли в 1,4 раза, до 3,3 миллиарда. Таким образом, товарооборот между двумя странами достиг 54,7 миллиарда долларов, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года и является историческим максимумом.
В настоящее время Россия является четвёртым крупнейшим торговым партнёром Индии, уступая США (99,9 миллиарда долларов), Китаю (95,8 миллиарда) и ОАЭ (64 миллиарда). Пятым крупнейшим торговым партнёром Индии является Саудовская Аравия (37,3 миллиарда).
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