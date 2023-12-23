https://ukraina.ru/20231223/1052341168.html

Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину

Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину - 23.12.2023 Украина.ру

Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину

Часов Яр представляет собою хорошо укрепленный опорный пункт. Это база снабжения ВСУ и перекресток важнейших дорог, оттуда открывается путь на Константиновку и Краматорск. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"

2023-12-23T05:15

2023-12-23T05:15

2023-12-23T05:15

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Подступы к Часов Яру - одно из самых важных и перспективных направлений в зоне спецоперации. На этом участке у противника отсутствуют резервы и в наличии минимум боекомплекта, рассказал начмед.В первую очередь, Часов Яр представляет собою хорошо укрепленный опорный пункт. К тому же это и база снабжения, и перекресток важнейших дорог. Оттуда открывается путь на Константиновку и Краматорск, добавил он.Потери ВСУ достаточно серьезные, через их медпункты проходят лишь те, кого сослуживцы достали, а не бросили. Даже когда бойцы выходят на диалог и предлагают противнику забрать тела, они отвечают беспорядочной стрельбой, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231222/1052313218.html

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новости, медицина, сво, спецоперация, батальон, русь, часов яр, россия, днр, потери всу, всу, тероборона, вс рф