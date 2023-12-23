Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Часов Яр представляет собою хорошо укрепленный опорный пункт. Это база снабжения ВСУ и перекресток важнейших дорог, оттуда открывается путь на Константиновку и Краматорск. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
Подступы к Часов Яру - одно из самых важных и перспективных направлений в зоне спецоперации. На этом участке у противника отсутствуют резервы и в наличии минимум боекомплекта, рассказал начмед.
В первую очередь, Часов Яр представляет собою хорошо укрепленный опорный пункт. К тому же это и база снабжения, и перекресток важнейших дорог. Оттуда открывается путь на Константиновку и Краматорск, добавил он.
"Воевать [со стороны ВСУ] никто не хочет и в основном это подразделения территориальной обороны. Необученные и, как правило, либо мальчишки совсем, либо уже очень взрослые дядьки. Объединяет их одно — отсутствие всякого желания умирать за эту Украину", - подчеркнул начальник медслужбы.
Потери ВСУ достаточно серьезные, через их медпункты проходят лишь те, кого сослуживцы достали, а не бросили. Даже когда бойцы выходят на диалог и предлагают противнику забрать тела, они отвечают беспорядочной стрельбой, резюмировал собеседник Украина.ру.
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