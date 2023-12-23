Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину - 23.12.2023 Украина.ру
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Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину
Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину - 23.12.2023 Украина.ру
Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину
Часов Яр представляет собою хорошо укрепленный опорный пункт. Это база снабжения ВСУ и перекресток важнейших дорог, оттуда открывается путь на Константиновку и Краматорск. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
2023-12-23T05:15
2023-12-23T05:15
новости
медицина
сво
спецоперация
батальон
русь
часов яр
россия
днр
потери всу
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Подступы к Часов Яру - одно из самых важных и перспективных направлений в зоне спецоперации. На этом участке у противника отсутствуют резервы и в наличии минимум боекомплекта, рассказал начмед.В первую очередь, Часов Яр представляет собою хорошо укрепленный опорный пункт. К тому же это и база снабжения, и перекресток важнейших дорог. Оттуда открывается путь на Константиновку и Краматорск, добавил он.Потери ВСУ достаточно серьезные, через их медпункты проходят лишь те, кого сослуживцы достали, а не бросили. Даже когда бойцы выходят на диалог и предлагают противнику забрать тела, они отвечают беспорядочной стрельбой, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231222/1052313218.html
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новости, медицина, сво, спецоперация, батальон, русь, часов яр, россия, днр, потери всу, всу, тероборона, вс рф
Новости, медицина, СВО, Спецоперация, батальон, Русь, Часов Яр, Россия, ДНР, потери ВСУ, ВСУ, тероборона, ВС РФ

Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину

05:15 23.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Часов Яр представляет собою хорошо укрепленный опорный пункт. Это база снабжения ВСУ и перекресток важнейших дорог, оттуда открывается путь на Константиновку и Краматорск. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
Подступы к Часов Яру - одно из самых важных и перспективных направлений в зоне спецоперации. На этом участке у противника отсутствуют резервы и в наличии минимум боекомплекта, рассказал начмед.
В первую очередь, Часов Яр представляет собою хорошо укрепленный опорный пункт. К тому же это и база снабжения, и перекресток важнейших дорог. Оттуда открывается путь на Константиновку и Краматорск, добавил он.
"Воевать [со стороны ВСУ] никто не хочет и в основном это подразделения территориальной обороны. Необученные и, как правило, либо мальчишки совсем, либо уже очень взрослые дядьки. Объединяет их одно — отсутствие всякого желания умирать за эту Украину", - подчеркнул начальник медслужбы.
Потери ВСУ достаточно серьезные, через их медпункты проходят лишь те, кого сослуживцы достали, а не бросили. Даже когда бойцы выходят на диалог и предлагают противнику забрать тела, они отвечают беспорядочной стрельбой, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Тиханский интервью
Вчера, 07:02
Александр Тиханский: Россия "гуттаперчиво" побьет ВСУ к весне, чтобы взять не Одессу, а Киев и ХарьковВ ближайшее время тактика российских войск останется прежней — гуттаперчевая, или резиновая, оборона. А весной Россия может сформировать штурмовые или ударные армии, чтобы решить вопросы стратегического характера, считает военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский
 
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