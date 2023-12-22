Эстония не будет высылать из страны военнообязанных украинских беженцев
© AP / Pavel Golovkin
© AP / Pavel Golovkin
Эстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины. Об этом сообщил 22 декабря глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги газете Postimees
По словам чиновника, Украина не обращалась к правительству Эстонии с просьбой оказать содействие в выполнении планов по призыву резервистов в ВСУ.
"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и он заверил нас, что Украина об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - сказал Мяги.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.