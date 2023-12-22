https://ukraina.ru/20231222/1052340875.html

Эстония не будет высылать из страны военнообязанных украинских беженцев

Эстония не будет высылать из страны военнообязанных украинских беженцев - 22.12.2023 Украина.ру

Эстония не будет высылать из страны военнообязанных украинских беженцев

Эстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины. Об этом сообщил 22 декабря глава департамента МВД Эстонии Янек Мяги газете Postimees

2023-12-22T17:08

2023-12-22T17:08

2023-12-22T17:08

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По словам чиновника, Украина не обращалась к правительству Эстонии с просьбой оказать содействие в выполнении планов по призыву резервистов в ВСУ."Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и он заверил нас, что Украина об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - сказал Мяги.Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

https://ukraina.ru/20231221/1052297344.html

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2023

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новости, эстония, мвд, украина, беженцы, рустем умеров