Сыма Нань: Как и зачем нужно бороться с агентами влияния, "культурными шпионами" США - 22.12.2023 Украина.ру
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Сыма Нань: Как и зачем нужно бороться с агентами влияния, "культурными шпионами" США
Сыма Нань: Как и зачем нужно бороться с агентами влияния, "культурными шпионами" США - 22.12.2023 Украина.ру
Сыма Нань: Как и зачем нужно бороться с агентами влияния, "культурными шпионами" США
Известный китайский блогер и публицист Сыма Нань опубликовал очередную статью, вызвавшую резонанс среди пользователей интернета в Китае
2023-12-22T16:26
2023-12-22T16:26
эксклюзив
сыма нань
кнр (китай)
сми
культура
сша
журналисты
иноагент
шпионы
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В статье блогер рассуждает о деятельности агентов влияния в области СМИ и культуры в Китае. Важно, что происходящие в Китае процессы во многом схожи с тем, что переживает сейчас российское общество.Издание Украина.ру публикует статью Сыма Наня:Ни для кого не секрет, что США уже потратили 1,5 миллиарда долларов на обучение журналистов написанию негативных материалов о Китае. Некоторые из них, окрылённые возможностями после прохождения курсов в "Прекрасной Америке", возгордились, а в обществе набрали популярность. Раньше деятельность и выходки "властителей дум" вызывали у многих из нас лишь недоумение, но теперь, при ближайшем рассмотрении, всё встаёт на свои места.Пять лет назад Конгресс США принял законопроект о выделении 1,5 миллиарда долларов на подготовку наших журналистов и интеллигенции для создания негативных материалов о Китае. Теперь об этой инициативе, реализуемой американскими институтами, знают многие.Шведский социолог и публицист датского происхождения Ян Оберг недавно писал, что те, кто побывал в Китае или живёт здесь, видят всю нашу сложность и смотрят на Китай изнутри, могут многое понять. Но, по мнению Оберга, США постоянно глушат правдивые голоса, лепят из Китая образ врага. Даже при том, что китайские военные корабли не бывали у берегов Калифорнии или Флориды, а вот американские корабли постоянно находятся недалеко от нас.Оберг останавливается лишь на одном моменте, не замахивается на полное освещение китайских проблем, призывает обратить внимание на стратегии иностранных компаний по связям с общественностью, на обеспечение ключевых позиций и ключевого меньшинства в ключевых же организациях и СМИ. Кто там и зачем? Подобное в наше время не приемлет двусмысленности, требуется ясность. Органы национальной безопасности должны внимательно следить за данными вопросами. Недавний инцидент с разоблачением известного пекинского блогера, арест агента иностранной разведки на телевидении многие из нас восприняли с облегчением: не всё потеряно. Сейчас нам становится ясно, что не стоит слепо доверять универсальным и с виду беспристрастным идеям, проповедующим отсутствие многочисленных врагов. Повторение подобных мантр может лишь оглушить и затуманить взгляд. Возможно, и русским стоит извлечь урок из наших дел: обнаружив проблему, и, если есть убедительные доказательства вредоносной деятельности, выдать маленький значок "иноагент" вредителю. Расследовать деятельность агента влияния или вынести предупреждение — это отдельный разговор, но дать народу знать, что проблема существует, — необходимо.Почему есть те, кто сегодня выступает против выведения на чистую воду этих, как я их называю, "культурных шпионов"? Боязнь перед размахом кампании по выявлению, нежелание навешивать ярлыки или причинить кому-то боль понятны, но это не оправдывает возможного бездействия. Многие вещи, если к ним относиться несерьёзно, лучше вообще не замечать. С юридической точки зрения основой являются факты, законы должны соблюдаться; в борьбе с вражеским влиянием на это и нужно опираться.Различные НПО, действующие под эгидой Американского фонда поддержки демократии, годами тихо занимающиеся различной деятельностью в Китае, подобно тараканам на кухне проникли и продолжают проникать в общество, приносят антисанитарию и болезни. Игнорировать их — значит позволять болезнетворным бактериям и вирусам размножаться в квартире. Разве мы терпим тараканов у себя на кухне? Никто из нас не любит тараканов, но почему же мы тогда закрываем глаза на тех смутьянов, кому платят в долларах, на тех, кто сеет раздор в обществе и распространяет ложь, почему мы не проявляем бдительности по отношению к ним?Осознание того, что кто-то из наших кумиров оказывается агентом влияния, для многих подобно грому с ясного неба. Но зачем огорчаться, тем более тревожиться? Вам никто не запрещает продолжать себя одурачивать – слушайте и читайте произведённое иноагентами. Указать на агента влияния — не значит автоматически привлекать к ответственности их почитателей. Наоборот, это значит, что нужно проводить разъяснительную работу среди тех, кто подпал под влияние.Выявления иностранного влияния на нашу культуру — это не навешивание ярлыков и желание проводить разгромные обличительные процессы. Это скрупулёзная работа, борьба за мировоззрение. Это вопрос сплочённости нашего народа. Вопрос о том, сможем ли мы противостоять угрозам извне, сможем ли объединиться ради нашего будущего.
https://ukraina.ru/20220615/1034160383.html
https://ukraina.ru/20231116/1051069805.html
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Азат Рахманов
Азат Рахманов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сыма нань, кнр (китай), сми, культура, сша, журналисты, иноагент, шпионы
Эксклюзив, Сыма Нань, КНР (Китай), СМИ, культура, США, журналисты, иноагент, шпионы

Сыма Нань: Как и зачем нужно бороться с агентами влияния, "культурными шпионами" США

16:26 22.12.2023
 
© из личного архиваСыма Нань
Сыма Нань
© из личного архива
Сыма Нань
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Азат Рахманов
автор издания Украина.ру
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Известный китайский блогер и публицист Сыма Нань опубликовал очередную статью, вызвавшую резонанс среди пользователей интернета в Китае
В статье блогер рассуждает о деятельности агентов влияния в области СМИ и культуры в Китае. Важно, что происходящие в Китае процессы во многом схожи с тем, что переживает сейчас российское общество.
Издание Украина.ру публикует статью Сыма Наня:
Ни для кого не секрет, что США уже потратили 1,5 миллиарда долларов на обучение журналистов написанию негативных материалов о Китае.
Некоторые из них, окрылённые возможностями после прохождения курсов в "Прекрасной Америке", возгордились, а в обществе набрали популярность. Раньше деятельность и выходки "властителей дум" вызывали у многих из нас лишь недоумение, но теперь, при ближайшем рассмотрении, всё встаёт на свои места.
Пять лет назад Конгресс США принял законопроект о выделении 1,5 миллиарда долларов на подготовку наших журналистов и интеллигенции для создания негативных материалов о Китае. Теперь об этой инициативе, реализуемой американскими институтами, знают многие.
Шведский социолог и публицист датского происхождения Ян Оберг недавно писал, что те, кто побывал в Китае или живёт здесь, видят всю нашу сложность и смотрят на Китай изнутри, могут многое понять. Но, по мнению Оберга, США постоянно глушат правдивые голоса, лепят из Китая образ врага. Даже при том, что китайские военные корабли не бывали у берегов Калифорнии или Флориды, а вот американские корабли постоянно находятся недалеко от нас.
Сыма Нань - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня 2022, 18:11
Сыма Нань: кто онТелевизионный обозреватель, блогер, журналист, член Коммунистической партии Китая
Оберг останавливается лишь на одном моменте, не замахивается на полное освещение китайских проблем, призывает обратить внимание на стратегии иностранных компаний по связям с общественностью, на обеспечение ключевых позиций и ключевого меньшинства в ключевых же организациях и СМИ.
Кто там и зачем? Подобное в наше время не приемлет двусмысленности, требуется ясность. Органы национальной безопасности должны внимательно следить за данными вопросами.
Недавний инцидент с разоблачением известного пекинского блогера, арест агента иностранной разведки на телевидении многие из нас восприняли с облегчением: не всё потеряно. Сейчас нам становится ясно, что не стоит слепо доверять универсальным и с виду беспристрастным идеям, проповедующим отсутствие многочисленных врагов.
Повторение подобных мантр может лишь оглушить и затуманить взгляд.
Возможно, и русским стоит извлечь урок из наших дел: обнаружив проблему, и, если есть убедительные доказательства вредоносной деятельности, выдать маленький значок "иноагент" вредителю. Расследовать деятельность агента влияния или вынести предупреждение — это отдельный разговор, но дать народу знать, что проблема существует, — необходимо.
Почему есть те, кто сегодня выступает против выведения на чистую воду этих, как я их называю, "культурных шпионов"? Боязнь перед размахом кампании по выявлению, нежелание навешивать ярлыки или причинить кому-то боль понятны, но это не оправдывает возможного бездействия.
Многие вещи, если к ним относиться несерьёзно, лучше вообще не замечать. С юридической точки зрения основой являются факты, законы должны соблюдаться; в борьбе с вражеским влиянием на это и нужно опираться.
Различные НПО, действующие под эгидой Американского фонда поддержки демократии, годами тихо занимающиеся различной деятельностью в Китае, подобно тараканам на кухне проникли и продолжают проникать в общество, приносят антисанитарию и болезни.
Игнорировать их — значит позволять болезнетворным бактериям и вирусам размножаться в квартире. Разве мы терпим тараканов у себя на кухне? Никто из нас не любит тараканов, но почему же мы тогда закрываем глаза на тех смутьянов, кому платят в долларах, на тех, кто сеет раздор в обществе и распространяет ложь, почему мы не проявляем бдительности по отношению к ним?
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
16 ноября, 14:11
Вместе порознь. Размышления о Китае и России на фоне пекинских новостроек Пекин, безусловно, один из мировых экономических и политических центров мира. Но прежде всего это город, в котором живут и трудятся обычные люди. И людей этих десятки миллионов: столица Китая вынуждена в ежедневном режиме решать ошеломительное количество проблем, связанных с жизнедеятельностью одного из крупнейших мегаполисов планеты
Осознание того, что кто-то из наших кумиров оказывается агентом влияния, для многих подобно грому с ясного неба. Но зачем огорчаться, тем более тревожиться? Вам никто не запрещает продолжать себя одурачивать – слушайте и читайте произведённое иноагентами.
Указать на агента влияния — не значит автоматически привлекать к ответственности их почитателей. Наоборот, это значит, что нужно проводить разъяснительную работу среди тех, кто подпал под влияние.
Выявления иностранного влияния на нашу культуру — это не навешивание ярлыков и желание проводить разгромные обличительные процессы. Это скрупулёзная работа, борьба за мировоззрение. Это вопрос сплочённости нашего народа.
Вопрос о том, сможем ли мы противостоять угрозам извне, сможем ли объединиться ради нашего будущего.
 
ЭксклюзивСыма НаньКНР (Китай)СМИкультураСШАжурналистыиноагентшпионы
 
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