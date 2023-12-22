https://ukraina.ru/20231222/1052338155.html

Сыма Нань: Как и зачем нужно бороться с агентами влияния, "культурными шпионами" США

Сыма Нань: Как и зачем нужно бороться с агентами влияния, "культурными шпионами" США - 22.12.2023 Украина.ру

Сыма Нань: Как и зачем нужно бороться с агентами влияния, "культурными шпионами" США

Известный китайский блогер и публицист Сыма Нань опубликовал очередную статью, вызвавшую резонанс среди пользователей интернета в Китае

2023-12-22T16:26

2023-12-22T16:26

2023-12-22T16:26

эксклюзив

сыма нань

кнр (китай)

сми

культура

сша

журналисты

иноагент

шпионы

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В статье блогер рассуждает о деятельности агентов влияния в области СМИ и культуры в Китае. Важно, что происходящие в Китае процессы во многом схожи с тем, что переживает сейчас российское общество.Издание Украина.ру публикует статью Сыма Наня:Ни для кого не секрет, что США уже потратили 1,5 миллиарда долларов на обучение журналистов написанию негативных материалов о Китае. Некоторые из них, окрылённые возможностями после прохождения курсов в "Прекрасной Америке", возгордились, а в обществе набрали популярность. Раньше деятельность и выходки "властителей дум" вызывали у многих из нас лишь недоумение, но теперь, при ближайшем рассмотрении, всё встаёт на свои места.Пять лет назад Конгресс США принял законопроект о выделении 1,5 миллиарда долларов на подготовку наших журналистов и интеллигенции для создания негативных материалов о Китае. Теперь об этой инициативе, реализуемой американскими институтами, знают многие.Шведский социолог и публицист датского происхождения Ян Оберг недавно писал, что те, кто побывал в Китае или живёт здесь, видят всю нашу сложность и смотрят на Китай изнутри, могут многое понять. Но, по мнению Оберга, США постоянно глушат правдивые голоса, лепят из Китая образ врага. Даже при том, что китайские военные корабли не бывали у берегов Калифорнии или Флориды, а вот американские корабли постоянно находятся недалеко от нас.Оберг останавливается лишь на одном моменте, не замахивается на полное освещение китайских проблем, призывает обратить внимание на стратегии иностранных компаний по связям с общественностью, на обеспечение ключевых позиций и ключевого меньшинства в ключевых же организациях и СМИ. Кто там и зачем? Подобное в наше время не приемлет двусмысленности, требуется ясность. Органы национальной безопасности должны внимательно следить за данными вопросами. Недавний инцидент с разоблачением известного пекинского блогера, арест агента иностранной разведки на телевидении многие из нас восприняли с облегчением: не всё потеряно. Сейчас нам становится ясно, что не стоит слепо доверять универсальным и с виду беспристрастным идеям, проповедующим отсутствие многочисленных врагов. Повторение подобных мантр может лишь оглушить и затуманить взгляд. Возможно, и русским стоит извлечь урок из наших дел: обнаружив проблему, и, если есть убедительные доказательства вредоносной деятельности, выдать маленький значок "иноагент" вредителю. Расследовать деятельность агента влияния или вынести предупреждение — это отдельный разговор, но дать народу знать, что проблема существует, — необходимо.Почему есть те, кто сегодня выступает против выведения на чистую воду этих, как я их называю, "культурных шпионов"? Боязнь перед размахом кампании по выявлению, нежелание навешивать ярлыки или причинить кому-то боль понятны, но это не оправдывает возможного бездействия. Многие вещи, если к ним относиться несерьёзно, лучше вообще не замечать. С юридической точки зрения основой являются факты, законы должны соблюдаться; в борьбе с вражеским влиянием на это и нужно опираться.Различные НПО, действующие под эгидой Американского фонда поддержки демократии, годами тихо занимающиеся различной деятельностью в Китае, подобно тараканам на кухне проникли и продолжают проникать в общество, приносят антисанитарию и болезни. Игнорировать их — значит позволять болезнетворным бактериям и вирусам размножаться в квартире. Разве мы терпим тараканов у себя на кухне? Никто из нас не любит тараканов, но почему же мы тогда закрываем глаза на тех смутьянов, кому платят в долларах, на тех, кто сеет раздор в обществе и распространяет ложь, почему мы не проявляем бдительности по отношению к ним?Осознание того, что кто-то из наших кумиров оказывается агентом влияния, для многих подобно грому с ясного неба. Но зачем огорчаться, тем более тревожиться? Вам никто не запрещает продолжать себя одурачивать – слушайте и читайте произведённое иноагентами. Указать на агента влияния — не значит автоматически привлекать к ответственности их почитателей. Наоборот, это значит, что нужно проводить разъяснительную работу среди тех, кто подпал под влияние.Выявления иностранного влияния на нашу культуру — это не навешивание ярлыков и желание проводить разгромные обличительные процессы. Это скрупулёзная работа, борьба за мировоззрение. Это вопрос сплочённости нашего народа. Вопрос о том, сможем ли мы противостоять угрозам извне, сможем ли объединиться ради нашего будущего.

https://ukraina.ru/20220615/1034160383.html

https://ukraina.ru/20231116/1051069805.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, сыма нань, кнр (китай), сми, культура, сша, журналисты, иноагент, шпионы