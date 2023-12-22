Подоляк предложил лишать пособий и ВНЖ украинских беженцев-уклонистов - 22.12.2023 Украина.ру
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Подоляк предложил лишать пособий и ВНЖ украинских беженцев-уклонистов
Подоляк предложил лишать пособий и ВНЖ украинских беженцев-уклонистов - 22.12.2023 Украина.ру
Подоляк предложил лишать пособий и ВНЖ украинских беженцев-уклонистов
Такие карательные меры озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк интервью украинскому "24 Каналу".
2023-12-22T14:21
2023-12-22T14:21
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Михаил Подоляк считает правильной идею призывать в ВСУ украинцев, находящихся за границей. Для этого, по его мнению, Украина должна провести переговоры с правительствами других стран на предмет лишения беженцев временного вида на жительство и пособия, если он отказывается от призыва в ВСУ.Ранее министр юстиции Марко Бушман заявил, что проблемы мобилизации солдат в ВСУ не будут иметь практических последствий для украинцев, проживающих в Германии.
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Новости, Новости Украины, Михаил Подоляк, ВСУ, мобилизация

Подоляк предложил лишать пособий и ВНЖ украинских беженцев-уклонистов

14:21 22.12.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Такие карательные меры озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк интервью украинскому "24 Каналу".
Михаил Подоляк считает правильной идею призывать в ВСУ украинцев, находящихся за границей. Для этого, по его мнению, Украина должна провести переговоры с правительствами других стран на предмет лишения беженцев временного вида на жительство и пособия, если он отказывается от призыва в ВСУ.
"Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, может ли человек там дальше получать временный вид на жительство, иметь определённые преференции, получать помощь", — сказал он.
Ранее министр юстиции Марко Бушман заявил, что проблемы мобилизации солдат в ВСУ не будут иметь практических последствий для украинцев, проживающих в Германии.
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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Германия не будет выдавать украинцев для службы в ВСУ — БушманПроблемы мобилизации солдат в ВСУ не будут иметь практических последствий для украинцев, проживающих в Германии. Об этом федеральный министр юстиции Марко Бушман заявил Tagesspiegel
 
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