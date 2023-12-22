https://ukraina.ru/20231222/1052335615.html

Подоляк предложил лишать пособий и ВНЖ украинских беженцев-уклонистов

Подоляк предложил лишать пособий и ВНЖ украинских беженцев-уклонистов - 22.12.2023 Украина.ру

Подоляк предложил лишать пособий и ВНЖ украинских беженцев-уклонистов

Такие карательные меры озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк интервью украинскому "24 Каналу".

2023-12-22T14:21

2023-12-22T14:21

2023-12-22T14:21

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Михаил Подоляк считает правильной идею призывать в ВСУ украинцев, находящихся за границей. Для этого, по его мнению, Украина должна провести переговоры с правительствами других стран на предмет лишения беженцев временного вида на жительство и пособия, если он отказывается от призыва в ВСУ.Ранее министр юстиции Марко Бушман заявил, что проблемы мобилизации солдат в ВСУ не будут иметь практических последствий для украинцев, проживающих в Германии.

https://ukraina.ru/20231222/1052331032.html

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