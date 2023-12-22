Новый коррупционный скандал, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 декабря - 22.12.2023 Украина.ру
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Новый коррупционный скандал, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 декабря
Новый коррупционный скандал, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 декабря - 22.12.2023 Украина.ру
Новый коррупционный скандал, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 декабря
На Украине вспыхнул очередной коррупционный скандал. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2023-12-22T13:07
2023-12-22T13:07
хроники
эксклюзив
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Как сообщило издание NGL.media, тесть заместителя главы Львовской областной военной администрации Ивана Собко − Игорь Кадыкало − скупает земельные участки в престижном пригороде Львова. Кадыкало 65 лет, он — пенсионер, который никогда не занимался бизнесом. Работает Кадыкало в Мостиской мастером производственного кооператива "Мрия", который занимается добычей песка и гравия и производством стройматериалов. При этом по финотчётам предприятие задолжало работника зарплату на 150 тыс. грн. (около 370 тыс. руб. - Ред.), а предыдущие два года закончило с убытком.По информации журналистов, тесть чиновника скупил 10 участков в Брюховичах, что под Львовом. Площадь участков — 0,66 га, совокупная стоимость участков — 11 млн грн. (около 27 млн руб. - Ред.).Скупать землю Кадыкало начал 2019 году. В этом же году Собко стал замглавой Львовской областной государственной администрации. При этом земля скупается в престижном пригороде Львова, где живёт чиновник с женой.Потратил на скупку земли Кадыкало более, чем в пять раз меньше рыночной стоимости участков — 2,04 млн грн. (около 5 млн руб. - Ред.). Все участки, которые он купил, бесплатно выделены Брюховичским поселковым советом жителям Львова и Брюхович.Как сообщило издание, люди, которые продавали землю тестю чиновника, не хотели общаться с журналистами. При этом земли Кадыкало скупал по одной и той же цене за сотку — 8 тыс. грн. (около 20 тыс. руб. - Ред.), что насторожило журналистов.На одном участков на ул. Курортной 65-летний пенсионер начал строить дом. Двухэтажное жилье возвели всего за несколько месяцев.И Кадыкало, и Собко отказались от комментариев. Чиновник лишь заявил, что не имеет к покупкам тестя никакого отношения."У меня есть то имущество, которое отражено в декларации. Относительно имущества родственников − это их дела, я не могу и не уполномочен комментировать их состояние. Я ничего не покупал и ничего не продавал последние три года. Имущественное положение родственников − это точно не ко мне", − написал Собко.Однако журналисты выяснили, что на самом деле ни Собко, ни его жена пока не подали деклараций о доходах за последние два года.Издание также выяснило, что жена Собко и дочь Кадыкало − Татьяна − недавно продала участок в Брюховичах в восемь раз дороже, чем купила. Покупала же она его по той же цене за сотку, что и другие участки, которые купил её отец. В целом она отдала за участок 48 тыс. грн. (около 120 тыс. руб.), а продала за почти 400 тыс. грн (около 1 млн руб. - Ред.).Издание нашло и других родственников чиновника, которые живут не по средствам. Так, недавно Собко заметили во Львове за рулем BMW 630D XDrive стоимостью €60 тыс.. Чиновник заявил, что лишь несколько раз брал это авто покататься, а на самом деле оно принадлежит его 65-летнему отцу, который живет в маленьком горном селе Бенёва."Папа много лет работал на железной дороге, ему 65 лет, мог купить себе автомобиль. Если вы спросите, пользовался ли я этим автомобилем? Да, трижды приезжал на нем на работу. Так я и автомобиль брата использую", − заявил Собко.По его словам, отец оплатил 40% стоимости авто. Остальное дал его брат Николай, зарегистрированный частным предпринимателем с 2018 года.Однако журналисты выяснили, что совокупный доход Николая Собко и жены в 2020 году составил около 2 млн грн (около 5 млн руб.). При этом сам он владеет гораздо более дешёвым автомобилем Skoda Kodiaq 2018 года выпуска.Издание также сообщило, оба брата Собко имеют опыт депутатства в Брюховичском поселковом совете. Иван Собко был депутатом этого совета в 2010-2015 годах, его младший брат Николай − в 2015-2020 годах, вплоть до самого роспуска поселкового совета в связи с присоединением ко Львову.Примечательно, что это не первый коррупционный скандал на Украине. Двумя днями ранее журналисты Hromadske рассказали о главе полиции Киевской области Анатолии Щадило. В расследовании журналистов говорилось, что правоохранитель подпадал под люстрацию и должен был быть уволен ещё в 2014 году, но продолжил работать в полиции. До октября 2024 года Щадило не имел прав занимать должности в правоохранительных органах.Кроме того, журналисты также обнаружили многомиллионное состояние у Щадило. Так, его семья имеет в собственности четыре квартиры, несколько земельных участков, лодки и даже яхту.Сам Щадило заявил, что поддержал Майдана, потому и не попал под люстрацию."Я же не решаю эти вопросы включать меня в люстрацию или не включать. Мы поддерживали "Революцию Достоинства", поэтому, наверное, и не попали", - заявил Щадило.Однако после выхода расследования в отношении генерала начали служебное расследование.Как отмечали украинские журналисты, подобные коррупционные скандалы оказывают в т.ч. влияние и на моральное состояние украинских бойцов на передовой.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 39 ударов."На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 18 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм. Выпущено 142 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двух населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)."Поступили сведения о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка. Ранения получили 5 гражданских лиц, в т.ч. девочка-подросток 2007 года рождения в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений в Киевском, Куйбышевском районах Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм и сбросили ВОП с БПЛА, по Никитовскому району Горловки — 4 снаряда калибром 152 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 70 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 70 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 23; Алёшки — 12; Песчановка — 8; Казачьи Лагеря — 11; Корсунка — 8; Новая Маячка — 8", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Крынки, Подстепное, Алешки, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 22 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 3 артиллерийских снаряда, по селу Щетиновка – 2 миномётных снаряда. &lt;...&gt; В Волоконовском районе из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 13 гранатомётных выстрелов. &lt;...&gt; В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 20 миномётных снарядов, по окраине села Пороз – 3 миномётных снаряда", - отмечалось в сводке.Во всех указанных населённых пунктах пострадавших и повреждений не было.Кроме того, в Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Репяховка – установлено 5 прилётов. Пострадавших не было. Повреждён инфраструктурный объект, в результате чего в селах Репяховка, Колотиловка, Вязовое и Графовка частично отсутствует электроэнергия. Работы по восстановлению электроснабжения будут вестись после согласования с Минобороны РФ. По окраине села Теребрено было выпущено 3 артиллерийских снаряда. Никто не пострадал, разрушений не было. Также под обстрел попало село Вязовое – было зафиксировано 7 прилётов, 2 из которых пришлись на окраину села. Обошлось без последствий. По поселку Прилесье выпущено 5 снарядов. Пострадавших не было. В результате прилётов повреждения получил административный корпус сельскохозяйственного предприятия: посечены фасад и окна. Также повреждены два легковых автомобиля."В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано 5 прилётов. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в девяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровля, фасад, двери и заборы, а также повреждена линия газоснабжения. По селу Середа выпущено 9 миномётных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 3, по хутору Марьино – один миномётный снаряд. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - сообщал Гладков.Также Минобороны РФ сообщило о двух атаках — около 10:00 и в 11:45 — украинских беспилотников на Брянскую область. В общей сложности были уничтожены четыре беспилотника самолётного типа.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20231222/1052327340.html
https://ukraina.ru/20231221/1052313696.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Новый коррупционный скандал, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 декабря

13:07 22.12.2023
 
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- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине вспыхнул очередной коррупционный скандал. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Как сообщило издание NGL.media, тесть заместителя главы Львовской областной военной администрации Ивана СобкоИгорь Кадыкало − скупает земельные участки в престижном пригороде Львова. Кадыкало 65 лет, он — пенсионер, который никогда не занимался бизнесом. Работает Кадыкало в Мостиской мастером производственного кооператива "Мрия", который занимается добычей песка и гравия и производством стройматериалов. При этом по финотчётам предприятие задолжало работника зарплату на 150 тыс. грн. (около 370 тыс. руб. - Ред.), а предыдущие два года закончило с убытком.
По информации журналистов, тесть чиновника скупил 10 участков в Брюховичах, что под Львовом. Площадь участков — 0,66 га, совокупная стоимость участков — 11 млн грн. (около 27 млн руб. - Ред.).
Скупать землю Кадыкало начал 2019 году. В этом же году Собко стал замглавой Львовской областной государственной администрации. При этом земля скупается в престижном пригороде Львова, где живёт чиновник с женой.
Потратил на скупку земли Кадыкало более, чем в пять раз меньше рыночной стоимости участков — 2,04 млн грн. (около 5 млн руб. - Ред.). Все участки, которые он купил, бесплатно выделены Брюховичским поселковым советом жителям Львова и Брюхович.
Как сообщило издание, люди, которые продавали землю тестю чиновника, не хотели общаться с журналистами. При этом земли Кадыкало скупал по одной и той же цене за сотку — 8 тыс. грн. (около 20 тыс. руб. - Ред.), что насторожило журналистов.
На одном участков на ул. Курортной 65-летний пенсионер начал строить дом. Двухэтажное жилье возвели всего за несколько месяцев.
И Кадыкало, и Собко отказались от комментариев. Чиновник лишь заявил, что не имеет к покупкам тестя никакого отношения.
"У меня есть то имущество, которое отражено в декларации. Относительно имущества родственников − это их дела, я не могу и не уполномочен комментировать их состояние. Я ничего не покупал и ничего не продавал последние три года. Имущественное положение родственников − это точно не ко мне", − написал Собко.
Однако журналисты выяснили, что на самом деле ни Собко, ни его жена пока не подали деклараций о доходах за последние два года.
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
09:57
Вопросы Орбана, полмиллиона в армию. Главное на Украине на утро 22 декабряПремьер-министр Венгрии поставил Евросоюзу ряд вопросов по Украине. Возможность мобилизации 500 тыс. человек продолжают обсуждать на Украине
Издание также выяснило, что жена Собко и дочь Кадыкало − Татьяна − недавно продала участок в Брюховичах в восемь раз дороже, чем купила. Покупала же она его по той же цене за сотку, что и другие участки, которые купил её отец. В целом она отдала за участок 48 тыс. грн. (около 120 тыс. руб.), а продала за почти 400 тыс. грн (около 1 млн руб. - Ред.).
Издание нашло и других родственников чиновника, которые живут не по средствам. Так, недавно Собко заметили во Львове за рулем BMW 630D XDrive стоимостью €60 тыс.. Чиновник заявил, что лишь несколько раз брал это авто покататься, а на самом деле оно принадлежит его 65-летнему отцу, который живет в маленьком горном селе Бенёва.
"Папа много лет работал на железной дороге, ему 65 лет, мог купить себе автомобиль. Если вы спросите, пользовался ли я этим автомобилем? Да, трижды приезжал на нем на работу. Так я и автомобиль брата использую", − заявил Собко.
По его словам, отец оплатил 40% стоимости авто. Остальное дал его брат Николай, зарегистрированный частным предпринимателем с 2018 года.
Однако журналисты выяснили, что совокупный доход Николая Собко и жены в 2020 году составил около 2 млн грн (около 5 млн руб.). При этом сам он владеет гораздо более дешёвым автомобилем Skoda Kodiaq 2018 года выпуска.
Издание также сообщило, оба брата Собко имеют опыт депутатства в Брюховичском поселковом совете. Иван Собко был депутатом этого совета в 2010-2015 годах, его младший брат Николай − в 2015-2020 годах, вплоть до самого роспуска поселкового совета в связи с присоединением ко Львову.
Примечательно, что это не первый коррупционный скандал на Украине. Двумя днями ранее журналисты Hromadske рассказали о главе полиции Киевской области Анатолии Щадило. В расследовании журналистов говорилось, что правоохранитель подпадал под люстрацию и должен был быть уволен ещё в 2014 году, но продолжил работать в полиции. До октября 2024 года Щадило не имел прав занимать должности в правоохранительных органах.
Кроме того, журналисты также обнаружили многомиллионное состояние у Щадило. Так, его семья имеет в собственности четыре квартиры, несколько земельных участков, лодки и даже яхту.
Сам Щадило заявил, что поддержал Майдана, потому и не попал под люстрацию.
"Я же не решаю эти вопросы включать меня в люстрацию или не включать. Мы поддерживали "Революцию Достоинства", поэтому, наверное, и не попали", - заявил Щадило.
Однако после выхода расследования в отношении генерала начали служебное расследование.
Как отмечали украинские журналисты, подобные коррупционные скандалы оказывают в т.ч. влияние и на моральное состояние украинских бойцов на передовой.
Вчера, 18:40
Гримасы мобилизации. Итоги 21 декабря на УкраинеВ Минобороне Украине прояснили вопрос с мобилизацией украинцев за рубежом. Украинские военкомы для облав стали использовать переданные по гуманитарной линии машины "скорой помощи"
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 39 ударов.
"На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 18 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм. Выпущено 142 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении представительства.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы двух населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы).
"Поступили сведения о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка. Ранения получили 5 гражданских лиц, в т.ч. девочка-подросток 2007 года рождения в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений в Киевском, Куйбышевском районах Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм и сбросили ВОП с БПЛА, по Никитовскому району Горловки — 4 снаряда калибром 152 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 70 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 70 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 23; Алёшки — 12; Песчановка — 8; Казачьи Лагеря — 11; Корсунка — 8; Новая Маячка — 8", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Крынки, Подстепное, Алешки, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Вчера, 13:00
Мобилизация в Германии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 декабряМинистр обороны Украины Рустем Умеров предположил, что проживающих в Германии украинцев смогут мобилизовать в будущем. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 22 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 3 артиллерийских снаряда, по селу Щетиновка – 2 миномётных снаряда. <...> В Волоконовском районе из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 13 гранатомётных выстрелов. <...> В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 20 миномётных снарядов, по окраине села Пороз – 3 миномётных снаряда", - отмечалось в сводке.
Во всех указанных населённых пунктах пострадавших и повреждений не было.
Кроме того, в Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Репяховка – установлено 5 прилётов. Пострадавших не было. Повреждён инфраструктурный объект, в результате чего в селах Репяховка, Колотиловка, Вязовое и Графовка частично отсутствует электроэнергия. Работы по восстановлению электроснабжения будут вестись после согласования с Минобороны РФ. По окраине села Теребрено было выпущено 3 артиллерийских снаряда. Никто не пострадал, разрушений не было. Также под обстрел попало село Вязовое – было зафиксировано 7 прилётов, 2 из которых пришлись на окраину села. Обошлось без последствий. По поселку Прилесье выпущено 5 снарядов. Пострадавших не было. В результате прилётов повреждения получил административный корпус сельскохозяйственного предприятия: посечены фасад и окна. Также повреждены два легковых автомобиля.
"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано 5 прилётов. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в девяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровля, фасад, двери и заборы, а также повреждена линия газоснабжения. По селу Середа выпущено 9 миномётных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 3, по хутору Марьино – один миномётный снаряд. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - сообщал Гладков.
Также Минобороны РФ сообщило о двух атаках — около 10:00 и в 11:45 — украинских беспилотников на Брянскую область. В общей сложности были уничтожены четыре беспилотника самолётного типа.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
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