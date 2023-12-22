"Издержки производства": Балицкий прокомментировал угрозы в свой адрес - 22.12.2023 Украина.ру
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"Издержки производства": Балицкий прокомментировал угрозы в свой адрес
"Издержки производства": Балицкий прокомментировал угрозы в свой адрес - 22.12.2023 Украина.ру
"Издержки производства": Балицкий прокомментировал угрозы в свой адрес
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что нужно просто делать своё дело, а угрозы в свой адрес назвал "издержками производства". Об этом он сказал в опубликованном 22 декабря интервью РИА Новости
2023-12-22T07:03
2023-12-22T07:03
новости
россия
запорожское направление
евгений балицкий
интервью
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"На самом деле каждый военный понимает, что пуля, которая пролетела, - да и наплевать, а та, которая в тебя попала, - ты ничего не успеешь понять. Поэтому надо просто работать и делать своё дело. А угрозы - это просто издержки нашего производства", - сказал Балицкий.Он заметил, что "впереди ещё много дел" и всё равно "когда-то умирать придётся"."Вопрос только - когда и за что. Чтобы было "когда", надо самому предпринимать меры необходимой безопасности, мы это делаем, поэтому уж мы ещё побарахтаемся. А что касается "умирать", так я вам скажу, что мы уже в историю вошли тем, что наши дети будут гордиться тем, что мы уже сделали. А впереди ещё много дел. Даст Бог, не остановимся", - подчеркнул губернатор.По его словам, "это почётно" находиться с президентом России в одном санкционном списке Запада."С точки зрения всех там этих угроз, санкций - нам это тьфу и растереть. Пусть они хоть зубы свои до основания сотрут, как говорил Владимир Высоцкий, от своей ненависти", - подытожил Балицкий.
https://ukraina.ru/20231222/1052319561.html
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новости, россия, запорожское направление, евгений балицкий, интервью
Новости, Россия, Запорожское направление, Евгений Балицкий, Интервью

"Издержки производства": Балицкий прокомментировал угрозы в свой адрес

07:03 22.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости
Губернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что нужно просто делать своё дело, а угрозы в свой адрес назвал "издержками производства". Об этом он сказал в опубликованном 22 декабря интервью РИА Новости
"На самом деле каждый военный понимает, что пуля, которая пролетела, - да и наплевать, а та, которая в тебя попала, - ты ничего не успеешь понять. Поэтому надо просто работать и делать своё дело. А угрозы - это просто издержки нашего производства", - сказал Балицкий.
Он заметил, что "впереди ещё много дел" и всё равно "когда-то умирать придётся".
"Вопрос только - когда и за что. Чтобы было "когда", надо самому предпринимать меры необходимой безопасности, мы это делаем, поэтому уж мы ещё побарахтаемся. А что касается "умирать", так я вам скажу, что мы уже в историю вошли тем, что наши дети будут гордиться тем, что мы уже сделали. А впереди ещё много дел. Даст Бог, не остановимся", - подчеркнул губернатор.
По его словам, "это почётно" находиться с президентом России в одном санкционном списке Запада.
"С точки зрения всех там этих угроз, санкций - нам это тьфу и растереть. Пусть они хоть зубы свои до основания сотрут, как говорил Владимир Высоцкий, от своей ненависти", - подытожил Балицкий.
Владимир Мамонтов интервью
06:31
Владимир Мамонтов: Путин, Лукашенко, Си и Эрдоган войдут в историю, если им удастся договоритьсяКто похитил Европу у меня, почему я больше не могу всплакнуть о битлах на Эбби-Роуд, — задается вопросом генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.
 
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