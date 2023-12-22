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Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС
Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС - 22.12.2023 Украина.ру
Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС
Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) можно будет быстро запустить, как только линия фронта будет отодвинута и станция окажется вне зоны досягаемости украинских обстрелов, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом говорится в опубликованном 21 декабря интервью главы региона РИА Новости
2023-12-22T04:42
2023-12-22T04:42
2023-12-22T04:42
новости
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запорожская область
запорожская аэс
евгений балицкий
обстрелы
сво
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"По атомной станции обстрелов нет, но она всё равно работает у нас в режиме пяти реакторов в холодном резерве, один реактор сегодня работает сам на себя, что поддерживает станцию. Она абсолютно в живом состоянии. У неё все системы, которые должны обеспечиваться для её жизнеспособности, поддерживать её в рабочем режиме, сегодня работают", - рассказал Балицкий.Линии электропередач (ЛЭП), расположенные по периметру станции, "перебиты" обстрелами ВСУ и их сейчас нельзя начать восстанавливать с точки зрения безопасности, уточнил губернатор."Поэтому, как только противник будет вне зоны досягаемости обстрела, мы запустим атомную станцию, нам это, в принципе, не проблемно вообще", - добавил он.По словам главы региона, чтобы обезопасить АЭС от возможных обстрелов, необходимости освободить города на противоположной стороне Днепра - Марганец и Никополь."Да, надо [отодвинуть линии фронта]. Или же гарантированный мир, ну, если это будет решено руководством. Города Марганец и Никополь находятся с той стороны речки, там расстояние буквально 10-12 километров от точки пуска выстрела до прилёта. Оттуда летит к нам ствольная артиллерия. Поэтому даже пока последняя пушка там не будет уничтожена, выпустить людей на обслуживание, на ремонтные работы периферии мы не можем", - объяснил Балицкий.Губернатор повторил, что не составляет проблем запустить станцию и восстановить линии электропередач по её периметру, но в регионе с запуском АЭС "никуда не спешат", поскольку проблем с электроэнергией нет."Запорожская область полностью обеспечена и электричеством, и углём, и газом, который мы провели ещё в том году, когда нам Украина отключила газ", - подчеркнул Балицкий.
https://ukraina.ru/20231222/1052300792.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запорожская область, запорожская аэс, евгений балицкий, обстрелы, сво
Балицкий рассказал о возможном запуске Запорожской АЭС
Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) можно будет быстро запустить, как только линия фронта будет отодвинута и станция окажется вне зоны досягаемости украинских обстрелов, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом говорится в опубликованном 21 декабря интервью главы региона РИА Новости
"По атомной станции обстрелов нет, но она всё равно работает у нас в режиме пяти реакторов в холодном резерве, один реактор сегодня работает сам на себя, что поддерживает станцию. Она абсолютно в живом состоянии. У неё все системы, которые должны обеспечиваться для её жизнеспособности, поддерживать её в рабочем режиме, сегодня работают", - рассказал Балицкий.
Линии электропередач (ЛЭП), расположенные по периметру станции, "перебиты" обстрелами ВСУ и их сейчас нельзя начать восстанавливать с точки зрения безопасности, уточнил губернатор.
"Поэтому, как только противник будет вне зоны досягаемости обстрела, мы запустим атомную станцию, нам это, в принципе, не проблемно вообще", - добавил он.
По словам главы региона, чтобы обезопасить АЭС от возможных обстрелов, необходимости освободить города на противоположной стороне Днепра - Марганец и Никополь.
"Да, надо [отодвинуть линии фронта]. Или же гарантированный мир, ну, если это будет решено руководством. Города Марганец и Никополь находятся с той стороны речки, там расстояние буквально 10-12 километров от точки пуска выстрела до прилёта. Оттуда летит к нам ствольная артиллерия. Поэтому даже пока последняя пушка там не будет уничтожена, выпустить людей на обслуживание, на ремонтные работы периферии мы не можем", - объяснил Балицкий.
Губернатор повторил, что не составляет проблем запустить станцию и восстановить линии электропередач по её периметру, но в регионе с запуском АЭС "никуда не спешат", поскольку проблем с электроэнергией нет.
"Запорожская область полностью обеспечена и электричеством, и углём, и газом, который мы провели ещё в том году, когда нам Украина отключила газ", - подчеркнул Балицкий.