Порошенко получил $987 тысяч от минфина Венгрии - 22.12.2023 Украина.ру
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Порошенко получил $987 тысяч от минфина Венгрии
Порошенко получил $987 тысяч от минфина Венгрии - 22.12.2023 Украина.ру
Порошенко получил $987 тысяч от минфина Венгрии
Согласно данным из единого реестра деклараций, опубликованным на сайте украинского национального агентства по противодействию коррупции, экс-президент Украины Пётр Порошенко в ноябре получил от минфина Венгрии более 37 миллионов гривен (около 987 тысяч долларов)
2023-12-22T01:09
2023-12-22T01:09
новости
украина
петр порошенко
виктор орбан
венгрия
сво
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По сведениям из декларации, правительство Венгрии перечислило деньги Порошенко за неделю до того, как он пытался выехать за границу на переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Предварительно 24 и 30 ноября Порошенко получил три поступления от "министерства финансов Венгрии" в виде "процентов" и "погашения облигаций" на общую сумму в размере 37 104 440 гривен (около 987 тысяч долларов). Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил сведения о том, что Порошенко хотел за границей встретиться с главой венгерского правительства Виктором Орбаном. Напомним, 1 декабря Порошенко не выпустили из страны, так как украинские спецслужбы получили информацию, что его визит в Венгрию может быть использован российской Федеральной службой безопасности. Сам экс-глава киевского режима считает, что украинские пограничники якобы по указанию Офиса президента Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу.
https://ukraina.ru/20231203/1051698094.html
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452
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новости, украина, петр порошенко, виктор орбан, венгрия, сво
Новости, Украина, Петр Порошенко, Виктор Орбан, Венгрия, СВО

Порошенко получил $987 тысяч от минфина Венгрии

01:09 22.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро ПорошенкоПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
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Согласно данным из единого реестра деклараций, опубликованным на сайте украинского национального агентства по противодействию коррупции, экс-президент Украины Пётр Порошенко в ноябре получил от минфина Венгрии более 37 миллионов гривен (около 987 тысяч долларов)
По сведениям из декларации, правительство Венгрии перечислило деньги Порошенко за неделю до того, как он пытался выехать за границу на переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Предварительно 24 и 30 ноября Порошенко получил три поступления от "министерства финансов Венгрии" в виде "процентов" и "погашения облигаций" на общую сумму в размере 37 104 440 гривен (около 987 тысяч долларов).
Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил сведения о том, что Порошенко хотел за границей встретиться с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.
Напомним, 1 декабря Порошенко не выпустили из страны, так как украинские спецслужбы получили информацию, что его визит в Венгрию может быть использован российской Федеральной службой безопасности.
Сам экс-глава киевского режима считает, что украинские пограничники якобы по указанию Офиса президента Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу.
- РИА Новости, 1920, 03.12.2023
3 декабря, 08:54
Бесполезная война и невыездной Порошенко. Украинские эксперты о том, как в стране формируется диктатураПохоже на то, что ВСУ официально переходят к обороне. Зеленский признал, что контрнаступление не принесло ожидаемых результатов и заявил о намерении возвести оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.
 
НовостиУкраинаПетр ПорошенкоВиктор ОрбанВенгрияСВО
 
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01:09Порошенко получил $987 тысяч от минфина Венгрии
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