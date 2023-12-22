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Порошенко получил $987 тысяч от минфина Венгрии

Порошенко получил $987 тысяч от минфина Венгрии - 22.12.2023 Украина.ру

Порошенко получил $987 тысяч от минфина Венгрии

Согласно данным из единого реестра деклараций, опубликованным на сайте украинского национального агентства по противодействию коррупции, экс-президент Украины Пётр Порошенко в ноябре получил от минфина Венгрии более 37 миллионов гривен (около 987 тысяч долларов)

2023-12-22T01:09

2023-12-22T01:09

2023-12-22T01:09

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петр порошенко

виктор орбан

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По сведениям из декларации, правительство Венгрии перечислило деньги Порошенко за неделю до того, как он пытался выехать за границу на переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Предварительно 24 и 30 ноября Порошенко получил три поступления от "министерства финансов Венгрии" в виде "процентов" и "погашения облигаций" на общую сумму в размере 37 104 440 гривен (около 987 тысяч долларов). Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил сведения о том, что Порошенко хотел за границей встретиться с главой венгерского правительства Виктором Орбаном. Напомним, 1 декабря Порошенко не выпустили из страны, так как украинские спецслужбы получили информацию, что его визит в Венгрию может быть использован российской Федеральной службой безопасности. Сам экс-глава киевского режима считает, что украинские пограничники якобы по указанию Офиса президента Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу.

https://ukraina.ru/20231203/1051698094.html

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новости, украина, петр порошенко, виктор орбан, венгрия, сво