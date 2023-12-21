Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противником - 21.12.2023 Украина.ру
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Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противником
Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противником - 21.12.2023 Украина.ру
Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противником
Чехия считает Россию "прямой угрозой безопасности" и "потенциальным военным противником", но намерена минимизировать возможность масштабной войны в Европе, заявил начальник генштаба вооружённых сил Чехии Карл Ржехка во вступительном слове к новой концепции развития армии, опубликованной на сайте минобороны
2023-12-21T02:51
2023-12-21T02:51
новости
чехия
генштаб
россия
русофобия
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В концепции отмечаются уязвимости чешской армии, которые необходимо преодолеть: недостаток персонала, боеприпасов, возможностей по ремонту бронетехники и размещению союзных контингентов на своей территории, а также ограниченные возможности собственных средств ПВО и внедрения в армию передовых технологий.О содержании новой оборонной стратегии Чехии, где Россию назвали "самой серьёзной угрозой" для страны, в сентябре писала газета Seznam Zprávy, отметившая, что документ уже одобрил совет безопасности республики. Главной задачей в новой концепции назвали "подготовку к длительной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, оснащённым ядерным оружием".В ноябре угрозой номер один в Европе Россию назвал президент Чехии Пётр Павел, подчеркнувший, что так она рассматривается всеми странами НАТО.
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новости, чехия, генштаб, россия, русофобия
Новости, Чехия, Генштаб, Россия, Русофобия

Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противником

02:51 21.12.2023
 
© СС0, PixabayЧехия флаг
Чехия флаг
© СС0, Pixabay
Читать в
Чехия считает Россию "прямой угрозой безопасности" и "потенциальным военным противником", но намерена минимизировать возможность масштабной войны в Европе, заявил начальник генштаба вооружённых сил Чехии Карл Ржехка во вступительном слове к новой концепции развития армии, опубликованной на сайте минобороны
"Прямой угрозой нашей безопасности и нашим потенциальным военным противником является Россия... В наших целях избежать войны и минимизировать возможность, что в Европу вернётся массовое насилие", - сказал Ржехка.
В концепции отмечаются уязвимости чешской армии, которые необходимо преодолеть: недостаток персонала, боеприпасов, возможностей по ремонту бронетехники и размещению союзных контингентов на своей территории, а также ограниченные возможности собственных средств ПВО и внедрения в армию передовых технологий.
О содержании новой оборонной стратегии Чехии, где Россию назвали "самой серьёзной угрозой" для страны, в сентябре писала газета Seznam Zprávy, отметившая, что документ уже одобрил совет безопасности республики. Главной задачей в новой концепции назвали "подготовку к длительной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, оснащённым ядерным оружием".
В ноябре угрозой номер один в Европе Россию назвал президент Чехии Пётр Павел, подчеркнувший, что так она рассматривается всеми странами НАТО.
Сенатор Алексей Пушков
12 декабря, 08:50
"Напыщенно и глупо": Пушков прокомментировал слова начальника генштаба Чехии о РоссииВоенных и политиков Чехии раздувает от собственной значимости, их мнения о войне с Россией ничего не значат. Об этом сенатор Алексей Пушков 12 декабря заявил в своём телеграм-канале, комментируя высказывание начальника генштаба Чехии
 
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