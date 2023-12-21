https://ukraina.ru/20231221/1052289839.html

Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противником

Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противником - 21.12.2023 Украина.ру

Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противником

Чехия считает Россию "прямой угрозой безопасности" и "потенциальным военным противником", но намерена минимизировать возможность масштабной войны в Европе, заявил начальник генштаба вооружённых сил Чехии Карл Ржехка во вступительном слове к новой концепции развития армии, опубликованной на сайте минобороны

2023-12-21T02:51

2023-12-21T02:51

2023-12-21T02:51

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В концепции отмечаются уязвимости чешской армии, которые необходимо преодолеть: недостаток персонала, боеприпасов, возможностей по ремонту бронетехники и размещению союзных контингентов на своей территории, а также ограниченные возможности собственных средств ПВО и внедрения в армию передовых технологий.О содержании новой оборонной стратегии Чехии, где Россию назвали "самой серьёзной угрозой" для страны, в сентябре писала газета Seznam Zprávy, отметившая, что документ уже одобрил совет безопасности республики. Главной задачей в новой концепции назвали "подготовку к длительной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, оснащённым ядерным оружием".В ноябре угрозой номер один в Европе Россию назвал президент Чехии Пётр Павел, подчеркнувший, что так она рассматривается всеми странами НАТО.

https://ukraina.ru/20231212/1051934833.html

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новости, чехия, генштаб, россия, русофобия