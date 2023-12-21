https://ukraina.ru/20231221/1052289839.html
Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противником
Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противником - 21.12.2023 Украина.ру
Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противником
Чехия считает Россию "прямой угрозой безопасности" и "потенциальным военным противником", но намерена минимизировать возможность масштабной войны в Европе, заявил начальник генштаба вооружённых сил Чехии Карл Ржехка во вступительном слове к новой концепции развития армии, опубликованной на сайте минобороны
2023-12-21T02:51
2023-12-21T02:51
2023-12-21T02:51
новости
чехия
генштаб
россия
русофобия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102194/62/1021946249_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_67ac0931c4a30bca941532af74515542.jpg
В концепции отмечаются уязвимости чешской армии, которые необходимо преодолеть: недостаток персонала, боеприпасов, возможностей по ремонту бронетехники и размещению союзных контингентов на своей территории, а также ограниченные возможности собственных средств ПВО и внедрения в армию передовых технологий.О содержании новой оборонной стратегии Чехии, где Россию назвали "самой серьёзной угрозой" для страны, в сентябре писала газета Seznam Zprávy, отметившая, что документ уже одобрил совет безопасности республики. Главной задачей в новой концепции назвали "подготовку к длительной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, оснащённым ядерным оружием".В ноябре угрозой номер один в Европе Россию назвал президент Чехии Пётр Павел, подчеркнувший, что так она рассматривается всеми странами НАТО.
https://ukraina.ru/20231212/1051934833.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102194/62/1021946249_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4df76fbcec68748ea1953b5327c0f0d0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чехия, генштаб, россия, русофобия
Военные Чехии официально назвали Россию потенциальным военным противником
Чехия считает Россию "прямой угрозой безопасности" и "потенциальным военным противником", но намерена минимизировать возможность масштабной войны в Европе, заявил начальник генштаба вооружённых сил Чехии Карл Ржехка во вступительном слове к новой концепции развития армии, опубликованной на сайте минобороны
"Прямой угрозой нашей безопасности и нашим потенциальным военным противником является Россия... В наших целях избежать войны и минимизировать возможность, что в Европу вернётся массовое насилие", - сказал Ржехка.
В концепции отмечаются уязвимости чешской армии, которые необходимо преодолеть: недостаток персонала, боеприпасов, возможностей по ремонту бронетехники и размещению союзных контингентов на своей территории, а также ограниченные возможности собственных средств ПВО и внедрения в армию передовых технологий.
О содержании новой оборонной стратегии Чехии, где Россию назвали "самой серьёзной угрозой" для страны, в сентябре писала газета Seznam Zprávy, отметившая, что документ уже одобрил совет безопасности республики. Главной задачей в новой концепции назвали "подготовку к длительной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, оснащённым ядерным оружием".
В ноябре угрозой номер один в Европе Россию назвал президент Чехии Пётр Павел, подчеркнувший, что так она рассматривается всеми странами НАТО.