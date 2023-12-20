Без электричества в ЛНР и ДНР остаются более 134 тысяч абонентов – ведомства - 20.12.2023 Украина.ру
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Без электричества в ЛНР и ДНР остаются более 134 тысяч абонентов – ведомства
Без электричества в ЛНР и ДНР остаются более 134 тысяч абонентов – ведомства - 20.12.2023 Украина.ру
Без электричества в ЛНР и ДНР остаются более 134 тысяч абонентов – ведомства
Без электроснабжения, нарушенного из-за непогоды, в ДНР и ЛНР на утро 20 декабря остаются более 134 тысяч бытовых абонентов. Об этом говорится в опубликованных в телеграм-канале сообщениях министерства угля и энергетики ДНР и МЧС ЛНР
2023-12-20T10:29
2023-12-20T10:29
новости
россия
лнр
днр
электроснабжение
отключение электричества
минэнерго
мчс
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"По состоянию на 7:00 20 декабря на территории ДНР остаются обесточенными 969 трансформаторных подстанций, 64811 бытовых абонентов", - говорится в сообщении минугля ДНР.Отмечается, что за минувшую ночь энергетики республики смогли восстановить подачу электричества для более 10 тысяч бытовых потребителей.По информации МЧС ЛНР, "в результате ухудшения погодных условий (мокрый снег с дождём, образование наледи на ЛЭП) по состоянию на 06:00… без электроснабжения остаются 69494 абонента, 60 СЗО [социально значимых объектов] в 109 населённых пунктах".В ведомстве также уточнили, что из-за отключений электроэнергии на объектах водоснабжения ГУП ЛНР "Лугансквода", около 10,5 тысячи абонентов остались без воды.Причиной массовых отключений электроснабжения стали сохраняющиеся несколько дней неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения.
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новости, россия, лнр, днр, электроснабжение, отключение электричества, минэнерго, мчс
Новости, Россия, ЛНР, ДНР, электроснабжение, отключение электричества, Минэнерго, МЧС

Без электричества в ЛНР и ДНР остаются более 134 тысяч абонентов – ведомства

10:29 20.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЭлектросети в Новгородской области
Электросети в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Без электроснабжения, нарушенного из-за непогоды, в ДНР и ЛНР на утро 20 декабря остаются более 134 тысяч бытовых абонентов. Об этом говорится в опубликованных в телеграм-канале сообщениях министерства угля и энергетики ДНР и МЧС ЛНР
"По состоянию на 7:00 20 декабря на территории ДНР остаются обесточенными 969 трансформаторных подстанций, 64811 бытовых абонентов", - говорится в сообщении минугля ДНР.
Отмечается, что за минувшую ночь энергетики республики смогли восстановить подачу электричества для более 10 тысяч бытовых потребителей.
По информации МЧС ЛНР, "в результате ухудшения погодных условий (мокрый снег с дождём, образование наледи на ЛЭП) по состоянию на 06:00… без электроснабжения остаются 69494 абонента, 60 СЗО [социально значимых объектов] в 109 населённых пунктах".
В ведомстве также уточнили, что из-за отключений электроэнергии на объектах водоснабжения ГУП ЛНР "Лугансквода", около 10,5 тысячи абонентов остались без воды.
Причиной массовых отключений электроснабжения стали сохраняющиеся несколько дней неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
06:00
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