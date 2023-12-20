https://ukraina.ru/20231220/1052264707.html
Без электричества в ЛНР и ДНР остаются более 134 тысяч абонентов – ведомства
Без электричества в ЛНР и ДНР остаются более 134 тысяч абонентов – ведомства - 20.12.2023 Украина.ру
Без электричества в ЛНР и ДНР остаются более 134 тысяч абонентов – ведомства
Без электроснабжения, нарушенного из-за непогоды, в ДНР и ЛНР на утро 20 декабря остаются более 134 тысяч бытовых абонентов. Об этом говорится в опубликованных в телеграм-канале сообщениях министерства угля и энергетики ДНР и МЧС ЛНР
2023-12-20T10:29
2023-12-20T10:29
2023-12-20T10:29
новости
россия
лнр
днр
электроснабжение
отключение электричества
минэнерго
мчс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101158/66/1011586678_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_8c56276c0e57bf784ca81ac6c22502b2.jpg
"По состоянию на 7:00 20 декабря на территории ДНР остаются обесточенными 969 трансформаторных подстанций, 64811 бытовых абонентов", - говорится в сообщении минугля ДНР.Отмечается, что за минувшую ночь энергетики республики смогли восстановить подачу электричества для более 10 тысяч бытовых потребителей.По информации МЧС ЛНР, "в результате ухудшения погодных условий (мокрый снег с дождём, образование наледи на ЛЭП) по состоянию на 06:00… без электроснабжения остаются 69494 абонента, 60 СЗО [социально значимых объектов] в 109 населённых пунктах".В ведомстве также уточнили, что из-за отключений электроэнергии на объектах водоснабжения ГУП ЛНР "Лугансквода", около 10,5 тысячи абонентов остались без воды.Причиной массовых отключений электроснабжения стали сохраняющиеся несколько дней неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения.
https://ukraina.ru/20231220/1052250630.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101158/66/1011586678_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d485004c1897b15f09aa3111af1bfdd8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, лнр, днр, электроснабжение, отключение электричества, минэнерго, мчс
Новости, Россия, ЛНР, ДНР, электроснабжение, отключение электричества, Минэнерго, МЧС
Без электричества в ЛНР и ДНР остаются более 134 тысяч абонентов – ведомства
Без электроснабжения, нарушенного из-за непогоды, в ДНР и ЛНР на утро 20 декабря остаются более 134 тысяч бытовых абонентов. Об этом говорится в опубликованных в телеграм-канале сообщениях министерства угля и энергетики ДНР и МЧС ЛНР
"По состоянию на 7:00 20 декабря на территории ДНР остаются обесточенными 969 трансформаторных подстанций, 64811 бытовых абонентов", - говорится в сообщении минугля ДНР.
Отмечается, что за минувшую ночь энергетики республики смогли восстановить подачу электричества для более 10 тысяч бытовых потребителей.
По информации МЧС ЛНР, "в результате ухудшения погодных условий (мокрый снег с дождём, образование наледи на ЛЭП) по состоянию на 06:00… без электроснабжения остаются 69494 абонента, 60 СЗО [социально значимых объектов] в 109 населённых пунктах".
В ведомстве также уточнили, что из-за отключений электроэнергии на объектах водоснабжения ГУП ЛНР "Лугансквода", около 10,5 тысячи абонентов остались без воды.
Причиной массовых отключений электроснабжения стали сохраняющиеся несколько дней неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения.