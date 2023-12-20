https://ukraina.ru/20231220/1052264707.html

Без электричества в ЛНР и ДНР остаются более 134 тысяч абонентов – ведомства

Без электричества в ЛНР и ДНР остаются более 134 тысяч абонентов – ведомства - 20.12.2023 Украина.ру

Без электричества в ЛНР и ДНР остаются более 134 тысяч абонентов – ведомства

Без электроснабжения, нарушенного из-за непогоды, в ДНР и ЛНР на утро 20 декабря остаются более 134 тысяч бытовых абонентов. Об этом говорится в опубликованных в телеграм-канале сообщениях министерства угля и энергетики ДНР и МЧС ЛНР

2023-12-20T10:29

2023-12-20T10:29

2023-12-20T10:29

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"По состоянию на 7:00 20 декабря на территории ДНР остаются обесточенными 969 трансформаторных подстанций, 64811 бытовых абонентов", - говорится в сообщении минугля ДНР.Отмечается, что за минувшую ночь энергетики республики смогли восстановить подачу электричества для более 10 тысяч бытовых потребителей.По информации МЧС ЛНР, "в результате ухудшения погодных условий (мокрый снег с дождём, образование наледи на ЛЭП) по состоянию на 06:00… без электроснабжения остаются 69494 абонента, 60 СЗО [социально значимых объектов] в 109 населённых пунктах".В ведомстве также уточнили, что из-за отключений электроэнергии на объектах водоснабжения ГУП ЛНР "Лугансквода", около 10,5 тысячи абонентов остались без воды.Причиной массовых отключений электроснабжения стали сохраняющиеся несколько дней неблагоприятные погодные явления, осложняющие ход восстановительных работ и вызывающие новые отключения.

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новости, россия, лнр, днр, электроснабжение, отключение электричества, минэнерго, мчс