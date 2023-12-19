https://ukraina.ru/20231219/1052215603.html

Заявление министра обороны Германии Писториуса о войне с Россией является безумием – Филиппо

Заявление министра обороны Германии Писториуса о войне с Россией является безумием – Филиппо - 19.12.2023 Украина.ру

Заявление министра обороны Германии Писториуса о войне с Россией является безумием – Филиппо

Слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса подтверждают воинственные настроения Запада в отношении России. Об этом глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)

2023-12-19T07:28

2023-12-19T07:28

2023-12-19T07:28

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флориан филиппо

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"Безумное заявление из Германии! – "Европейский Союз должен быть готов к войне к концу десятилетия"! Об этом только что заявил Борис Писториус… В частности, оно нацелено на Россию. Этот немецкий воинственный подход должна нас беспокоить по двум причинам. Во-первых, он подтверждает стремление к постоянной войне с Россией, навязанной Вашингтоном, но самоубийственной для нас. Во-вторых, это показывает, что Германия действительно намерена с помощью следующего договора ЕС навязать "европейскую армию" под немецко-американским руководством", - написал французский политик.Филиппо также призвал "свободную Францию" выступить против "этого мировоззрения" и этой "очень опасной" европейской армии.Ранее Писториус в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что странам Евросоюза необходимо ускорить перевооружение своих армий из-за надвигающихся "военных угроз". По словам немецкого министра обороны, Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, в то время, как Вашингтон переключит внимание на Индо-Тихоокеанский регион.

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новости, франция, флориан филиппо, германия, борис писториус, сша, европа, война, россия, русофобия