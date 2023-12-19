https://ukraina.ru/20231219/1052210554.html
Военный эксперт объяснил, где закончится СВО и почему киевский режим должен быть окончательно уничтожен
Военный эксперт объяснил, где закончится СВО и почему киевский режим должен быть окончательно уничтожен - 19.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, где закончится СВО и почему киевский режим должен быть окончательно уничтожен
Сохранение киевского режима при любом президенте на любой части украинской территории несет угрозу для безопасности Российской Федерации. Цели СВО (денацификация и демилитаризация Украины) не изменились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-12-19T05:10
2023-12-19T05:10
2023-12-19T05:10
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Армия РФ может проводить локальные наступательные операции. Но цели и задачи СВО в таком темпе можно будет решить примерно через 10 лет. Потому что стратегия гибкой обороны не предусматривает даже освобождения всего Донбасса, сообщил обозреватель.Но президент РФ Владимир Путин прямо заявил, что цели СВО (денацификация и демилитаризация Украины) не изменились. Он не сказал, что СВО закончится после освобождения территорий новых регионов, добавил эксперт.Западу будет дешевле контролировать Правобережье с 10 миллионами населения. Но это не значит, что лет через 10 киевский режим не сможет подготовить другую армию с другими солдатами, обученную с учетом опыта за время СВО, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231218/1052180455.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, донбасс, сво, всу, вс рф, киевский режим, сша, европа, оборона, владимир путин, безопасность, денацификация
Новости, Украина, Россия, Донбасс, СВО, ВСУ, ВС РФ, киевский режим, США, Европа, оборона, Владимир Путин, безопасность, денацификация
Военный эксперт объяснил, где закончится СВО и почему киевский режим должен быть окончательно уничтожен
Сохранение киевского режима при любом президенте на любой части украинской территории несет угрозу для безопасности Российской Федерации. Цели СВО (денацификация и демилитаризация Украины) не изменились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко