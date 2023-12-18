https://ukraina.ru/20231218/1052209926.html

The Economist пишет о новой стратегии мобилизации на Украине – больных и пожилых бросают на штурм

The Economist пишет о новой стратегии мобилизации на Украине – больных и пожилых бросают на штурм - 18.12.2023 Украина.ру

The Economist пишет о новой стратегии мобилизации на Украине – больных и пожилых бросают на штурм

Новобранцы Вооружённых сил Украины представляют собой разные слои общества, но роднит их одно: после базовой подготовки никто из них не ожидал отправки в штурмовое подразделение на самый горячий участок линии фронта. Об этом пишет издание The Economist, комментируя новую стратегию мобилизации на Украине

2023-12-18T20:17

2023-12-18T20:17

2023-12-18T20:17

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Журналисты пишут, что Киев отчаянно пытается защитить свои фронтовые рубежи от нового натиска РФ. Пополнять личный состав добровольцами военкоматы не успевают, а потому на Украине призывные рейды проводят в спортзалах и торговых центрах. Немногие из таких новобранцев становятся боеспособными солдатами ВСУ. Ещё одна проблема набора, добавляют журналисты, состоит в том, что "ни одна армия не дает новобранцам гарантий того, где они будут развёрнуты" – это "лотерея". Чтобы привлечь к службе больше украинцев, реформа мобилизации должна обеспечить всем сомневающимся больше выбора. Уточняется, что новый цифровой реестр якобы даст министерству обороны лучшее понимание кадровых ресурсов страны. Вместе с тем западное СМИ признаёт, что российская сторона располагает долгосрочным преимуществом, так как имеет примерно вчетверо больше потенциальных солдат. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по состоянию на декабрь 2023 года в Вооруженных силах РФ состоит 486 тысяч добровольцев. Только в день добровольцами приходят 1,5 тысячи человек.

https://ukraina.ru/20231218/1052193805.html

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