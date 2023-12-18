The Economist пишет о новой стратегии мобилизации на Украине – больных и пожилых бросают на штурм
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
Новобранцы Вооружённых сил Украины представляют собой разные слои общества, но роднит их одно: после базовой подготовки никто из них не ожидал отправки в штурмовое подразделение на самый горячий участок линии фронта. Об этом пишет издание The Economist, комментируя новую стратегию мобилизации на Украине
"Некоторые пошли служить добровольцами в надежде попасть в профильные подразделения операторами БПЛА и артиллеристами. Других забрили прямо из деревень безо всякого предупреждения. Один пожилой новобранец даже не успел взять с собой вставную челюсть. Не прошло и недели как в окопах Донбасса (...) взвод из 20 человек лишился шестерых. Трое погибли в бою, трое тяжело ранены", – говорится в публикации.
Журналисты пишут, что Киев отчаянно пытается защитить свои фронтовые рубежи от нового натиска РФ. Пополнять личный состав добровольцами военкоматы не успевают, а потому на Украине призывные рейды проводят в спортзалах и торговых центрах. Немногие из таких новобранцев становятся боеспособными солдатами ВСУ.
“Мы получаем мужиков, которым по 45–47 лет. Они ещё до линии фронта не дошли, а уже запыхались”, – приводит издание анонимного высокопоставленного командира ВСУ.
Ещё одна проблема набора, добавляют журналисты, состоит в том, что "ни одна армия не дает новобранцам гарантий того, где они будут развёрнуты" – это "лотерея".
Чтобы привлечь к службе больше украинцев, реформа мобилизации должна обеспечить всем сомневающимся больше выбора. Уточняется, что новый цифровой реестр якобы даст министерству обороны лучшее понимание кадровых ресурсов страны.
Вместе с тем западное СМИ признаёт, что российская сторона располагает долгосрочным преимуществом, так как имеет примерно вчетверо больше потенциальных солдат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по состоянию на декабрь 2023 года в Вооруженных силах РФ состоит 486 тысяч добровольцев. Только в день добровольцами приходят 1,5 тысячи человек.
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