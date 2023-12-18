Путин упростил приём в гражданство РФ граждан Беларуси, Казахстана и Молдавии - 18.12.2023 Украина.ру
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Путин упростил приём в гражданство РФ граждан Беларуси, Казахстана и Молдавии
Путин упростил приём в гражданство РФ граждан Беларуси, Казахстана и Молдавии - 18.12.2023 Украина.ру
Путин упростил приём в гражданство РФ граждан Беларуси, Казахстана и Молдавии
В понедельник, 18 декабря, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ жителям Белоруссии, Казахстана и Молдавии, достигшим 18 лет. Указ опубликован официальном интернет-портале правовой информации
2023-12-18T19:39
2023-12-18T19:39
новости
владимир путин
гражданство
российский паспорт
молдавия
казахстан
белоруссия
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Так, совершеннолетние граждане Белоруссии смогут получить российский паспорт без соблюдения следующих требований: постоянное проживание в РФ со дня выдачи ВНЖ, владение русским языком, знание истории России и основ законодательства страны. Для граждан Казахстана и Молдавии также отменяются перечисленные требования, но им следует подтвердить знание русского языка. Для получения гражданства РФ белорусам потребуется предоставить соответствующее заявление, вид на жительство и паспорт. Гражданам Казахстана и Молдавии также необходимо предоставить документ о владении русским языком.
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новости, владимир путин, гражданство, российский паспорт, молдавия, казахстан, белоруссия
Новости, Владимир Путин, гражданство, российский паспорт, Молдавия, Казахстан, Белоруссия

Путин упростил приём в гражданство РФ граждан Беларуси, Казахстана и Молдавии

19:39 18.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В понедельник, 18 декабря, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ жителям Белоруссии, Казахстана и Молдавии, достигшим 18 лет. Указ опубликован официальном интернет-портале правовой информации

"Установить, что с заявлением о приёме в гражданство РФ в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" вправе обратиться постоянно проживающие в РФ (независимо от срока постоянного проживания) следующие иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью: а) граждане Республики Белоруссия — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названного ФЗ; б)граждане Республики Казахстан и Республики Молдова — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названного ФЗ", — сказано в документе.

Так, совершеннолетние граждане Белоруссии смогут получить российский паспорт без соблюдения следующих требований: постоянное проживание в РФ со дня выдачи ВНЖ, владение русским языком, знание истории России и основ законодательства страны.
Для граждан Казахстана и Молдавии также отменяются перечисленные требования, но им следует подтвердить знание русского языка. Для получения гражданства РФ белорусам потребуется предоставить соответствующее заявление, вид на жительство и паспорт.
Гражданам Казахстана и Молдавии также необходимо предоставить документ о владении русским языком.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
18:53
В РФ демографическая волна пойдёт вверх через три года – Путин Президент России Владимир Путин спрогнозировал улучшение демографической ситуации в стране через три года. В понедельник, 18 декабря, на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства российский лидер заявил, что показатели рождаемости в стране всегда были волнообразными
 
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