Путин упростил приём в гражданство РФ граждан Беларуси, Казахстана и Молдавии

В РФ демографическая волна пойдёт вверх через три года – Путин Президент России Владимир Путин спрогнозировал улучшение демографической ситуации в стране через три года. В понедельник, 18 декабря, на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства российский лидер заявил, что показатели рождаемости в стране всегда были волнообразными