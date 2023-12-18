Путин упростил приём в гражданство РФ граждан Беларуси, Казахстана и Молдавии
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
В понедельник, 18 декабря, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ жителям Белоруссии, Казахстана и Молдавии, достигшим 18 лет. Указ опубликован официальном интернет-портале правовой информации
"Установить, что с заявлением о приёме в гражданство РФ в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" вправе обратиться постоянно проживающие в РФ (независимо от срока постоянного проживания) следующие иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью: а) граждане Республики Белоруссия — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названного ФЗ; б)граждане Республики Казахстан и Республики Молдова — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названного ФЗ", — сказано в документе.
Так, совершеннолетние граждане Белоруссии смогут получить российский паспорт без соблюдения следующих требований: постоянное проживание в РФ со дня выдачи ВНЖ, владение русским языком, знание истории России и основ законодательства страны.
Для граждан Казахстана и Молдавии также отменяются перечисленные требования, но им следует подтвердить знание русского языка. Для получения гражданства РФ белорусам потребуется предоставить соответствующее заявление, вид на жительство и паспорт.
Гражданам Казахстана и Молдавии также необходимо предоставить документ о владении русским языком.
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