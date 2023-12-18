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В РФ демографическая волна пойдёт вверх через три года – Путин
В РФ демографическая волна пойдёт вверх через три года – Путин - 18.12.2023 Украина.ру
В РФ демографическая волна пойдёт вверх через три года – Путин
Президент России Владимир Путин спрогнозировал улучшение демографической ситуации в стране через три года. В понедельник, 18 декабря, на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства российский лидер заявил, что показатели рождаемости в стране всегда были волнообразными
2023-12-18T18:53
2023-12-18T18:53
2023-12-18T19:07
новости
владимир путин
демография
молодые специалисты
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Он отметил, что сегодня количество молодых специалистов достигает более семи миллионов человек. Демографическая волна увеличит это число до десяти миллионов. Президент добавил, что это ставит перед государством задачу вовремя подготовить для этих людей необходимую инфраструктуру, чтобы они могли приходить в профессию "вовремя, плавно, естественно и чтобы у них для этого всё было". Ранее Владимир Путин сообщал, что продолжительность жизни в России в 2023 году ожидается на уровне 74 лет, в то время как в 2021-м она достигала 70 лет, а в 2022-ом – 72, 73 года.
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новости, владимир путин, демография, молодые специалисты
В РФ демографическая волна пойдёт вверх через три года – Путин
18:53 18.12.2023 (обновлено: 19:07 18.12.2023)
Президент России Владимир Путин спрогнозировал улучшение демографической ситуации в стране через три года. В понедельник, 18 декабря, на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства российский лидер заявил, что показатели рождаемости в стране всегда были волнообразными
"Где-то через тройку лет у нас волна пойдет опять вверх. И специалистов, молодых людей, которые будут вступать в производственный процесс, достигнут возраста, когда они должны будут вступать на свой трудовой путь, их станет примерно на два миллиона больше, чем сейчас", – сказал президент.
Он отметил, что сегодня количество молодых специалистов достигает более семи миллионов человек. Демографическая волна увеличит это число до десяти миллионов.
Президент добавил, что это ставит перед государством задачу вовремя подготовить для этих людей необходимую инфраструктуру, чтобы они могли приходить в профессию "вовремя, плавно, естественно и чтобы у них для этого всё было".
Ранее Владимир Путин сообщал, что продолжительность жизни в России в 2023 году ожидается на уровне 74 лет, в то время как в 2021-м она достигала 70 лет, а в 2022-ом – 72, 73 года.