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В Кремле анонсировали расширенное заседание Путина с минобороны
В Кремле анонсировали расширенное заседание Путина с минобороны - 18.12.2023 Украина.ру
В Кремле анонсировали расширенное заседание Путина с минобороны
Во вторник, 19 декабря, президент России Владимир Путин проведёт расширенное заседание коллегии министерства обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля
2023-12-18T18:10
2023-12-18T18:10
2023-12-18T18:10
новости
владимир путин
минобороны рф
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спецоперация
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Уточняется, что в ходе встречи в Национальном центре будут подведены итоги работы Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России. С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. Кроме него, в заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Ранее в ходе прямой линии объединённой с пресс-конференцией, Владимир Путин сообщил, что в зоне Специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военнослужащих. По информации главы государства, сейчас линия фронта составляет почти две тысячи километров.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, минобороны рф, сво, спецоперация
Новости, Владимир Путин, Минобороны РФ, СВО, Спецоперация
В Кремле анонсировали расширенное заседание Путина с минобороны
Во вторник, 19 декабря, президент России Владимир Путин проведёт расширенное заседание коллегии министерства обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля
Уточняется, что в ходе встречи в Национальном центре будут подведены итоги работы Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.
С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. Кроме него, в заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.
"В ходе посещения Национального центра управления обороной президент также ознакомится с современными и перспективными образцами техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты", – информирует пресс-служба Кремля.
Ранее в ходе прямой линии объединённой с пресс-конференцией, Владимир Путин сообщил, что в зоне Специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военнослужащих. По информации главы государства, сейчас линия фронта составляет почти две тысячи километров.