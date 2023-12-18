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В Кремле анонсировали расширенное заседание Путина с минобороны

В Кремле анонсировали расширенное заседание Путина с минобороны - 18.12.2023 Украина.ру

В Кремле анонсировали расширенное заседание Путина с минобороны

Во вторник, 19 декабря, президент России Владимир Путин проведёт расширенное заседание коллегии министерства обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля

2023-12-18T18:10

2023-12-18T18:10

2023-12-18T18:10

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Уточняется, что в ходе встречи в Национальном центре будут подведены итоги работы Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России. С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. Кроме него, в заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Ранее в ходе прямой линии объединённой с пресс-конференцией, Владимир Путин сообщил, что в зоне Специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военнослужащих. По информации главы государства, сейчас линия фронта составляет почти две тысячи километров.

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2023

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новости, владимир путин, минобороны рф, сво, спецоперация