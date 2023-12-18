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В Киеве обсудили выборы президента, которые отменил Зеленский
В Киеве обсудили выборы президента, которые отменил Зеленский - 18.12.2023 Украина.ру
В Киеве обсудили выборы президента, которые отменил Зеленский
Темой круглого стола стали выборы в условиях военного конфликта: возможность и невозможность проведения
2023-12-18T18:10
2023-12-18T18:10
2023-12-18T18:56
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выборы
владимир зеленский
президент
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В Киеве прошел круглый стол на тему "Выборы в условиях войны: возможность/невозможность проведения". Также участники затронули проблемы, которые могут возникнуть после переизбрания президента. В обсуждении принял участие заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.Заместитель председателя ВР отметил, что дискуссия определила как минимум три вопроса для обсуждения с юристами: В начале ноября Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено. Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".
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В Киеве обсудили выборы президента, которые отменил Зеленский
18:10 18.12.2023 (обновлено: 18:56 18.12.2023)
Темой круглого стола стали выборы в условиях военного конфликта: возможность и невозможность проведения
В Киеве прошел круглый стол на тему "Выборы в условиях войны: возможность/невозможность проведения". Также участники затронули проблемы, которые могут возникнуть после переизбрания президента. В обсуждении принял участие заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.
"Неоднократно подчеркивал, что тему послевоенных выборов нужно обсуждать сейчас, чтобы найти ответы на все вызовы, которые стоят перед Украиной. Наша страна находится в уникальной ситуации. Надо сделать все, чтобы избирательные права украинцы были реализованы и защищены", – сказал Корниенко.
Заместитель председателя ВР отметил, что дискуссия определила как минимум три вопроса для обсуждения с юристами:
—голосование на приграничных и отделенных территориях, где невозможно создать избирательные участки на постоянной основе;
—участие всех категорий населения в выборах и реализация активного и пассивного избирательного права, в том числе украинцы за рубежом;
—составление реестров.
В начале ноября Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.
Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах".