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Депутат Госдумы Шеремет посоветовал киевским властям переходить к "плану Г"

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал киевским властям переходить к "плану Г" - 18.12.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал киевским властям переходить к "плану Г"

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет дал киевским властям ироничный совет на случай прекращения поддержки со стороны Запада, передает 18 декабря РИА Новости

2023-12-18T12:23

2023-12-18T12:23

2023-12-18T12:23

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"Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к "плану Г", так как их план "Б" заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. Режим Зеленского способен лишь грабить украинский народ и продавать западным компаниям национальное богатство в виде земель и ресурсов", - отметил ШереметПо его словам, "план Г" наиболее оптимальный для режима Зеленского и благоприятный для украинского народа.Накануне советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил украинским СМИ, что у Украины, в случае прекращения западного финансирования, есть "план Б", связанный с внутренними заимствованиями.

https://ukraina.ru/20231215/1052166362.html

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