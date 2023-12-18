Депутат Госдумы Шеремет посоветовал киевским властям переходить к "плану Г"
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет дал киевским властям ироничный совет на случай прекращения поддержки со стороны Запада, передает 18 декабря РИА Новости
"Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к "плану Г", так как их план "Б" заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. Режим Зеленского способен лишь грабить украинский народ и продавать западным компаниям национальное богатство в виде земель и ресурсов", - отметил Шеремет
По его словам, "план Г" наиболее оптимальный для режима Зеленского и благоприятный для украинского народа.
"План Г" означает для режима Зеленского незамедлительно, пока не поздно, грести из Украины и оставить украинский народ в покое, дав ему возможность развиваться и процветать в дружбе с Россией", - подчеркнул депутат.
Накануне советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил украинским СМИ, что у Украины, в случае прекращения западного финансирования, есть "план Б", связанный с внутренними заимствованиями.
15 декабря, 23:01Глава Евросовета ушёл от вопроса про помощь УкраинеГлава Европейского совета Шарль Мишель не смог ответить журналистам, как Евросоюз планирует заставить Венгрию согласовать пакет военной помощи Украине. На соответствующий вопрос, он "язвительно" похвалил корреспондента, передает The Guardian