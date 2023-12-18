Депутат Госдумы Шеремет посоветовал киевским властям переходить к "плану Г" - 18.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231218/1052194242.html
Депутат Госдумы Шеремет посоветовал киевским властям переходить к "плану Г"
Депутат Госдумы Шеремет посоветовал киевским властям переходить к "плану Г" - 18.12.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы Шеремет посоветовал киевским властям переходить к "плану Г"
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет дал киевским властям ироничный совет на случай прекращения поддержки со стороны Запада, передает 18 декабря РИА Новости
2023-12-18T12:23
2023-12-18T12:23
украина
помощь
новости
владимир зеленский
шеремет
запад
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:197:2481:1592_1920x0_80_0_0_7bc777094ebaf3f1c62e2cd0d3634d2f.jpg
"Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к "плану Г", так как их план "Б" заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. Режим Зеленского способен лишь грабить украинский народ и продавать западным компаниям национальное богатство в виде земель и ресурсов", - отметил ШереметПо его словам, "план Г" наиболее оптимальный для режима Зеленского и благоприятный для украинского народа.Накануне советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил украинским СМИ, что у Украины, в случае прекращения западного финансирования, есть "план Б", связанный с внутренними заимствованиями.
https://ukraina.ru/20231215/1052166362.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_a277868160a0bb10bbee57e89c8dc812.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, помощь, новости, владимир зеленский, шеремет, запад, зарубежье
Украина, помощь, Новости, Владимир Зеленский, Шеремет, Запад, Зарубежье

Депутат Госдумы Шеремет посоветовал киевским властям переходить к "плану Г"

12:23 18.12.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет дал киевским властям ироничный совет на случай прекращения поддержки со стороны Запада, передает 18 декабря РИА Новости
"Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к "плану Г", так как их план "Б" заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. Режим Зеленского способен лишь грабить украинский народ и продавать западным компаниям национальное богатство в виде земель и ресурсов", - отметил Шеремет
По его словам, "план Г" наиболее оптимальный для режима Зеленского и благоприятный для украинского народа.

"План Г" означает для режима Зеленского незамедлительно, пока не поздно, грести из Украины и оставить украинский народ в покое, дав ему возможность развиваться и процветать в дружбе с Россией", - подчеркнул депутат.

Накануне советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил украинским СМИ, что у Украины, в случае прекращения западного финансирования, есть "план Б", связанный с внутренними заимствованиями.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 23:01
Глава Евросовета ушёл от вопроса про помощь УкраинеГлава Европейского совета Шарль Мишель не смог ответить журналистам, как Евросоюз планирует заставить Венгрию согласовать пакет военной помощи Украине. На соответствующий вопрос, он "язвительно" похвалил корреспондента, передает The Guardian
 
УкраинапомощьНовостиВладимир ЗеленскийШереметЗападЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала