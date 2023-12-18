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Очаков: ключ от Новороссии

Очаков: ключ от Новороссии - 18.12.2023 Украина.ру

Очаков: ключ от Новороссии

Очаков должен был стать британской базой на Чёрном море, тут базировались украинские диверсанты, отсюда отправлялись (а может и сейчас ещё отправляются) ударные беспилотники. Очаковская база сейчас, как и 200 лет назад, остаётся ключом к Новороссии. И раз уж путин напомнил, что Одесса - русский город...

2023-12-18T08:41

2023-12-18T08:41

2023-12-18T08:41

история

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история

xviii век

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17 декабря 1788 года, после затяжной осады произошел кровопролитный генеральный штурм важнейшего турецкого форпоста на Черном море. Григорий Потёмкин берёг солдат, надеясь, что турки, как всегда, не выдержат тягот обороны и интенсивных обстрелов и капитулируют. Но на этот раз они проявили удивительную стойкость.Осада крепости началась 12 июля. Очаков располагался на мысу, образованном с одной стороны берегом Чёрного моря, а с другой — Днепро-Бугским лиманом. Мыс этот нависал с севера над проливом, соединяющим море и лиман, с южной стороны ограниченном оконечностью Кинбурнской косы. Напротив выхода из пролива располагался остров Березань, где также имелось турецкое укрепление с гарнизоном.В основе крепости находился еще позднесредневековый по своей конструкции замок с несколькими круглыми башнями. Цитадель этого замка располагалась на возвышенности, а затем стены и башни спускались к самому берегу лимана. Именно в этом месте, примыкающем к воде, особенно с восточной стороны она была наиболее уязвима для штурма.Замок был окружён первым поясом более современных бастионных укреплений. Второй, новейший, бастионный фронт с отделанным камнем рвом, располагался на некотором удалении от первого. Эта фортификационная линия не спускалась к лиману и морю, а шла параллельно, вдоль высокого обрывистого берега. Пространство между двумя рядами бастионов заполняла собственно городская застройка, по-восточному тесная. Наконец, по внешнему периметру укреплений располагались пригороды с обширными садами. Здесь был возведен внешний контур укреплений из рва и вала с палисадом.Всего за стенами Очакова находилось порядка 25 000 человек, из которых 9000 составлял турецкий гарнизон, а еще 6000 — вооруженные мужчины из числа местных жителей. Им противостояла 80-тысячная Екатеринославская армия Григория Потемкина.Первые недели осады ушли на обустройство лагеря (раскинувшегося широкой дугой у основания очаковского мыса от берега моря до лимана) рекогносцировку и составление плана осады, автором которого стал генерал-аншеф артиллерии Иван Меллер.Неторопливое начало боевых действий ободрило турок, и 7 августа они предприняли массированную вылазку против левого фланга русских войск, которыми в тот момент командовал генерал-аншеф Александр Суворов. Он лично возглавил контратаку силами двух гренадерских батальонов, построенных в каре. Гренадеры ударили в штыки и опрокинули неприятеля, но сам Суворов получил пулевое ранение в шею.Турки понесли значительные потери и долгое время больше не предпринимали массированных вылазок.После этого егеря, гусары и казаки очистили от противника сады в северо-западных предместьях Очакова. В этом бою получил смертельное ранение генерал-майор Иван Синельников — сподвижник Потемкина, организатор знаменитого путешествия Екатерины II в Новороссию, правитель Екатеринославского наместничества. Пушечное ядро попало ему в ногу и вскоре после операции по ампутации он скончался в крепости Кинбурн.29 августа решились на новую вылазку. Упорный бой здесь длился четыре часа, турки были отбиты, потеряв до пятисот человек. Михаил Кутузов получил тяжелейшее ранение в голову.Создание все новых артиллерийских позиций на ближних подступах к крепости продолжилось в течение сентября — начала ноября. За это время были выстроены новые батареи по всему периметру крепости. В результате батареи на первой линии обороны турок были разбиты, и они вели ответный огонь только с внутренних бастионов и башен. После этого артиллеристы могли приступить к созданию брешей в крепостных стенах.21 октября к обстрелу участка крепости, прилегающего к лиману, подключилась и русская гребная эскадра. Однако её действиям помешала обрушившаяся буря. Она разметала суда, и некоторые из них прибило к очаковскому берегу, где на них обрушился огонь турецкой артиллерии. От попадания в пороховую камеру одна из галер взорвалась, погиб капитан-лейтенант Корояни и 21 матрос. Были погибшие и на других судах.Потемкин все еще надеялся, что турки капитулируют. Город лежал в руинах. В одном из пожаров полностью выгорели склады провианта. Но время шло, а османский гарнизон все еще держался.Помимо прочего стойкости туркам придавал их флот, который хотя и был выбит из лимана, но на море все еще оставался хозяином положения. Так, 1 ноября, воспользовавшись благоприятным ветром, турки подошли к крепости и высадили полторы тысячи человек подкрепления. На следующий день ветер спал, и стоящие у крепости турецкие суда были потоплены русскими батареями, но свое дело они сделали.Уход османского флота позволил Потемкину 17 ноября атаковать небольшой турецкий гарнизон на острове Березань, расположенном напротив пролива в Днепро-Бугский лиман. Эта задача была поставлена Войску верных запорожцев во главе с войсковой судьей Антоном Головатым. Казачий десант поддерживала огнем флотилия канонерских лодок под командованием будущего основателя Одессы бригадира Иосифа де Рибаса.Запорожцы овладели островом, потеряв 5 старшин и 24 казака. Турки потеряли 70 человек убитыми и 320 пленными. За эту операцию Головатый был награжден Орденом Св. Георгия 4-й степени.Потёмкин решил прибегнуть к генеральному штурму, которого он так стремился избежать. Для его успеха светлейший князь решил дождаться хорошей погоды, чтобы флотилия могла поддержать атаку сухопутных войск.Турки 22 ноября решились еще на одну массированную вылазку. Подобных действий от них настолько не ожидали, что распоряжавшийся здесь герой штурма Бандер генерал-майор Степан Максимович не счёл даже необходимым выставить охранение во время осадных работ и жестоко за это поплатился.Османы скрытно подобрались к его позициям и внезапно атаковали. Генерал Максимович был ранен пулей и зарублен. Вместе с ним погибли 3 русских офицера и 15 солдат. Однако вскоре подоспело подкрепление, и турки ретировались, оставив 70 человек погибшими.На 17 декабря был запланирован штурм.Суть замысла Меллера и Потёмкина состояла в том, чтобы одновременно ударить по многим слабым местам крепости — там, где она наиболее разрушена, либо там, где слабым местом были ворота. Войскам запрещалось вступать в перестрелки, отвлекаться на трофеи и добычу. Атаковать нужно было стремительно, безостановочно двигаясь вперед, поражая противника в ближнем бою штыками, пиками и саблями. Только к тем, кто сдается в плен, женщинам и детям Потемкин велел проявлять милосердие.Через час с четвертью после начала штурма и спустя пять месяцев после начала осады Очаков пал.Екатерина Великая осыпала героев сражения милостями, они получили ордена, титулы, звания и имения. В их честь в Петербурге были устроены грандиозные празднества. Уже в следующую кампанию Екатерина объединит обе армии под командованием очаковского триумфатора Григория Потемкина.После взятия ключевого опорного пункта османов в Северном Причерноморье русским открывался путь к Дунаю, а оттуда, как всем хотелось верить, было уже рукой подать до Константинополя.

https://ukraina.ru/20231016/1050199524.html

https://ukraina.ru/20190528/1023709341.html

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2023

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

история, русско-турецкая война, xviii век, григорий потемкин, александр суворов, михаил кутузов, история новороссии, новороссия