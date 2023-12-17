Преследование Байденом соперника показывает гнилость политической системы США – Трамп процитировал Путина
Трамп подчеркивает, что сей необдуманный политической ход со стороны руководства США играет только на руку России
О гнилости политики США Дональд Трамп заявил в ходе предвыборного митинга в штате Нью-Гемпшир, сообщает ТВ-канал Newsmax. В качестве подтверждения своего утверждения он процитировал президента России Владимира Путина.
"Даже Владимир Путин говорит о Байден, и это цитата: "Политически мотивированное преследование его политического соперника очень хорошо для России, потому что оно показывает гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии", – сказал экс-президент США.
Трамп подчеркнул: пока Америка распинается о демократии, весь мир "наблюдает за преследованием политического оппонента, который надирает ему задницу". Трамп уверен, что Байден являет собой угрозу демократии.
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