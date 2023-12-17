Преследование Байденом соперника показывает гнилость политической системы США – Трамп процитировал Путина

Самые грязные методы "самой демократичной" страны. Как Трампа и Байдена топят перед выборами Демократическая администрация Белого дома всеми способами пытается не дать бывшему главе государства Дональду Трампу переизбраться на второй срок, но положение действующего президента Джо Байдена не лучше — он тоже погряз в судебных разбирательствах