Преследование Байденом соперника показывает гнилость политической системы США – Трамп процитировал Путина - 17.12.2023 Украина.ру
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Преследование Байденом соперника показывает гнилость политической системы США – Трамп процитировал Путина
Преследование Байденом соперника показывает гнилость политической системы США – Трамп процитировал Путина - 17.12.2023 Украина.ру
Преследование Байденом соперника показывает гнилость политической системы США – Трамп процитировал Путина
Трамп подчеркивает, что сей необдуманный политической ход со стороны руководства США играет только на руку России
2023-12-17T13:24
2023-12-17T13:24
новости
сша
дональд трамп
джо байден
владимир путин
демократия
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О гнилости политики США Дональд Трамп заявил в ходе предвыборного митинга в штате Нью-Гемпшир, сообщает ТВ-канал Newsmax. В качестве подтверждения своего утверждения он процитировал президента России Владимира Путина.Трамп подчеркнул: пока Америка распинается о демократии, весь мир "наблюдает за преследованием политического оппонента, который надирает ему задницу". Трамп уверен, что Байден являет собой угрозу демократии.
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новости, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, демократия
Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, демократия

Преследование Байденом соперника показывает гнилость политической системы США – Трамп процитировал Путина

13:24 17.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gage SkidmoreДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Трамп подчеркивает, что сей необдуманный политической ход со стороны руководства США играет только на руку России
О гнилости политики США Дональд Трамп заявил в ходе предвыборного митинга в штате Нью-Гемпшир, сообщает ТВ-канал Newsmax. В качестве подтверждения своего утверждения он процитировал президента России Владимира Путина.
"Даже Владимир Путин говорит о Байден, и это цитата: "Политически мотивированное преследование его политического соперника очень хорошо для России, потому что оно показывает гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии", – сказал экс-президент США.
Трамп подчеркнул: пока Америка распинается о демократии, весь мир "наблюдает за преследованием политического оппонента, который надирает ему задницу". Трамп уверен, что Байден являет собой угрозу демократии.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа, 14:55
Самые грязные методы "самой демократичной" страны. Как Трампа и Байдена топят перед выборамиДемократическая администрация Белого дома всеми способами пытается не дать бывшему главе государства Дональду Трампу переизбраться на второй срок, но положение действующего президента Джо Байдена не лучше — он тоже погряз в судебных разбирательствах
 
НовостиСШАДональд ТрампДжо БайденВладимир Путиндемократия
 
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