"Антоновский мост усеян трупами": военный блогер рассказал, как FPV-дроны топят лодки с вэсэушниками - 16.12.2023 Украина.ру
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"Антоновский мост усеян трупами": военный блогер рассказал, как FPV-дроны топят лодки с вэсэушниками
"Антоновский мост усеян трупами": военный блогер рассказал, как FPV-дроны топят лодки с вэсэушниками - 16.12.2023 Украина.ру
"Антоновский мост усеян трупами": военный блогер рассказал, как FPV-дроны топят лодки с вэсэушниками
ВСУ не могут форсировать Днепр в Крынках, но создают огромные трудности для ВС РФ, когда мы пытаемся уничтожить вражеские мини-плацдармы. Но российские бойцы каждый день с помощью FPV-дронов топят несколько украинских лодок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-12-16T06:00
2023-12-16T06:00
новости
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украина
сво
херсонское направление
алешки
плацдарм
потери всу
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Противник накопил между Алешками и Крынками много беспилотников. За счет небольшого преимущества в аэроразведке, а также огромного количества средств дистанционного поражения, ВС РФ каждый раз оказываются в "воздушном капкане", рассказал блогер.Рельефу местности на войне всегда уделялось огромное внимание. ВСУ выбрали удачный ландшафт. Форсировать Днепр они не могут, но создают огромные трудности для ВС РФ, когда мы пытаемся сбросить их в реку, добавил он.Весь район Антоновского моста усеян трупами солдат ВСУ, а в районе плацдарма в Крынках российские бойцы используют все типы боеприпасов. Но Украина не показывает огромную цену, которую платит за удержание этого плацдарма, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231215/1052153848.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вс рф, всу, россия, украина, сво, херсонское направление, алешки, плацдарм, потери всу, мост, десант, бои, беспилотники, дроны
Новости, ВС РФ, ВСУ, Россия, Украина, СВО, Херсонское направление, Алешки, плацдарм, потери ВСУ, мост, десант, бои, беспилотники, дроны

"Антоновский мост усеян трупами": военный блогер рассказал, как FPV-дроны топят лодки с вэсэушниками

06:00 16.12.2023
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP / Alex Babenko
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ВСУ не могут форсировать Днепр в Крынках, но создают огромные трудности для ВС РФ, когда мы пытаемся уничтожить вражеские мини-плацдармы. Но российские бойцы каждый день с помощью FPV-дронов топят несколько украинских лодок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Противник накопил между Алешками и Крынками много беспилотников. За счет небольшого преимущества в аэроразведке, а также огромного количества средств дистанционного поражения, ВС РФ каждый раз оказываются в "воздушном капкане", рассказал блогер.
Рельефу местности на войне всегда уделялось огромное внимание. ВСУ выбрали удачный ландшафт. Форсировать Днепр они не могут, но создают огромные трудности для ВС РФ, когда мы пытаемся сбросить их в реку, добавил он.
"Но ничего они там не добились. Их потери на Днепре в любом случае значительно выше наших. ВС РФ каждый день с помощью FPV-дронов топят несколько украинских лодок (в каждой лодке по 10 человек). В реке каждый день остается по 20–30 вэсэушников", - отметил Живов.
Весь район Антоновского моста усеян трупами солдат ВСУ, а в районе плацдарма в Крынках российские бойцы используют все типы боеприпасов. Но Украина не показывает огромную цену, которую платит за удержание этого плацдарма, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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