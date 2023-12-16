https://ukraina.ru/20231216/1052159436.html

"Антоновский мост усеян трупами": военный блогер рассказал, как FPV-дроны топят лодки с вэсэушниками

"Антоновский мост усеян трупами": военный блогер рассказал, как FPV-дроны топят лодки с вэсэушниками - 16.12.2023 Украина.ру

"Антоновский мост усеян трупами": военный блогер рассказал, как FPV-дроны топят лодки с вэсэушниками

ВСУ не могут форсировать Днепр в Крынках, но создают огромные трудности для ВС РФ, когда мы пытаемся уничтожить вражеские мини-плацдармы. Но российские бойцы каждый день с помощью FPV-дронов топят несколько украинских лодок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2023-12-16T06:00

2023-12-16T06:00

2023-12-16T06:00

новости

вс рф

всу

россия

украина

сво

херсонское направление

алешки

плацдарм

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/09/1050889336_0:314:3066:2039_1920x0_80_0_0_c333a00096066ae99de7f17e4e4b3fce.jpg

Противник накопил между Алешками и Крынками много беспилотников. За счет небольшого преимущества в аэроразведке, а также огромного количества средств дистанционного поражения, ВС РФ каждый раз оказываются в "воздушном капкане", рассказал блогер.Рельефу местности на войне всегда уделялось огромное внимание. ВСУ выбрали удачный ландшафт. Форсировать Днепр они не могут, но создают огромные трудности для ВС РФ, когда мы пытаемся сбросить их в реку, добавил он.Весь район Антоновского моста усеян трупами солдат ВСУ, а в районе плацдарма в Крынках российские бойцы используют все типы боеприпасов. Но Украина не показывает огромную цену, которую платит за удержание этого плацдарма, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231215/1052153848.html

алешки

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, всу, россия, украина, сво, херсонское направление, алешки, плацдарм, потери всу, мост, десант, бои, беспилотники, дроны