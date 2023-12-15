Украинская певица учила бы детей музыке, но мобилизовалась в ВСУ
17:37 15.12.2023 (обновлено: 17:42 15.12.2023)
Известная украинская певица Кристина Панасюк стала в ряды ВСУ
Кристина Панасюк преподавала в Ровно музыку и занималась волонтерской деятельностью
Певица, волонтер, преподаватель музыки Кристина Панасюк мобилизовалась в Вооруженные Силы Украины. Об этом она сообщила сегодня в служебном чате Ровенской детской музыкальной школы №2. Последние 13 лет Кристина работала преподавателем по классу фортепиано.
“Думаю, кто-то из вас уже знает, где я, кто-то нет. Решила сообщить лично. Я стала в ряды ВСУ. Даст Бог привезу нам всем победу бок о бок с защитниками и защитницами”, – написала Кристина коллегам.
Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что в новом законе о воинской обязанности хотят уравнять мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей, при этом "у женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение – беременность". По словам нардепа, в законе также будет предусмотрено право на увольнение из армии мужчины, если у него родился третий ребенок.