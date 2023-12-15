https://ukraina.ru/20231215/1052162434.html

Украинская певица учила бы детей музыке, но мобилизовалась в ВСУ

Украинская певица учила бы детей музыке, но мобилизовалась в ВСУ - 15.12.2023 Украина.ру

Украинская певица учила бы детей музыке, но мобилизовалась в ВСУ

Кристина Панасюк преподавала в Ровно музыку и занималась волонтерской деятельностью

2023-12-15T17:37

2023-12-15T17:37

2023-12-15T17:42

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Певица, волонтер, преподаватель музыки Кристина Панасюк мобилизовалась в Вооруженные Силы Украины. Об этом она сообщила сегодня в служебном чате Ровенской детской музыкальной школы №2. Последние 13 лет Кристина работала преподавателем по классу фортепиано. Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что в новом законе о воинской обязанности хотят уравнять мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей, при этом "у женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение – беременность". По словам нардепа, в законе также будет предусмотрено право на увольнение из армии мужчины, если у него родился третий ребенок.

https://ukraina.ru/20231215/1052148170.html

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