Украинская певица учила бы детей музыке, но мобилизовалась в ВСУ - 15.12.2023 Украина.ру
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Украинская певица учила бы детей музыке, но мобилизовалась в ВСУ
Украинская певица учила бы детей музыке, но мобилизовалась в ВСУ - 15.12.2023 Украина.ру
Украинская певица учила бы детей музыке, но мобилизовалась в ВСУ
Кристина Панасюк преподавала в Ровно музыку и занималась волонтерской деятельностью
2023-12-15T17:37
2023-12-15T17:42
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Певица, волонтер, преподаватель музыки Кристина Панасюк мобилизовалась в Вооруженные Силы Украины. Об этом она сообщила сегодня в служебном чате Ровенской детской музыкальной школы №2. Последние 13 лет Кристина работала преподавателем по классу фортепиано. Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что в новом законе о воинской обязанности хотят уравнять мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей, при этом "у женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение – беременность". По словам нардепа, в законе также будет предусмотрено право на увольнение из армии мужчины, если у него родился третий ребенок.
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новости, новости украины, женщины, всу, потери всу
Новости, Новости Украины, женщины, ВСУ, потери ВСУ

Украинская певица учила бы детей музыке, но мобилизовалась в ВСУ

17:37 15.12.2023 (обновлено: 17:42 15.12.2023)
 
Известная украинская певица Кристина Панасюк стала в ряды ВСУ
Известная украинская певица Кристина Панасюк стала в ряды ВСУ
Читать в
Кристина Панасюк преподавала в Ровно музыку и занималась волонтерской деятельностью
Певица, волонтер, преподаватель музыки Кристина Панасюк мобилизовалась в Вооруженные Силы Украины. Об этом она сообщила сегодня в служебном чате Ровенской детской музыкальной школы №2. Последние 13 лет Кристина работала преподавателем по классу фортепиано.
“Думаю, кто-то из вас уже знает, где я, кто-то нет. Решила сообщить лично. Я стала в ряды ВСУ. Даст Бог привезу нам всем победу бок о бок с защитниками и защитницами”, – написала Кристина коллегам.
Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что в новом законе о воинской обязанности хотят уравнять мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей, при этом "у женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение – беременность". По словам нардепа, в законе также будет предусмотрено право на увольнение из армии мужчины, если у него родился третий ребенок.
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