Новороссийские десантники уничтожили пехоту ВСУ при помощи квадрокоптеров

Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжёлую бронетехнику ВСУ на Купянском направлении. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ