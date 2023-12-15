Новороссийские десантники уничтожили пехоту ВСУ при помощи квадрокоптеров
© Минобороны РФНовороссийские десантники уничтожили пехоту ВСУ при помощи квадрокоптеров
© Минобороны РФ
Военная операция проводилась на Запорожское направлении недалеко от Вербового
Подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры. На БПЛА устанавливают так называемые сбросы - боеприпасы для уничтожения живой силы противника. В районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении десантники успешно применили такой дрон.
Первой целью операторов БПЛА стал экипаж подбитой украинской БМП, следующей – военнослужащие ВСУ, бежавшие по траншее.
"После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами оператор определил приоритетные цели для уничтожения – экипаж подбитой украинской БМП и личный состав противника, перемещающийся вдоль опорного пункта по траншеям", – уточняет ведомство.
Пережить встречу с ударными "птичками" противнику не удалось.
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