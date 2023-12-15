https://ukraina.ru/20231215/1052142297.html
Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО
Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО - 15.12.2023 Украина.ру
Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжёлую бронетехнику ВСУ на Купянском направлении. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-15T09:58
2023-12-15T09:58
2023-12-15T09:58
новости
россия
купянское направление
сво
вкс
су-34
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102237/82/1022378271_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_6d703c608964bb8ab3e0cd96b5949640.jpg
На кадрах видео, опубликованных ведомством, показывается подготовка к вылету, взлёт, сброс авиабомб по целям и возвращение боевых машин на аэродром базирования."Во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34 согласно полётному заданию вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - говорится в сообщении.Лётчики, получив от разведки подтверждение точности ударов, благополучно вернулись на аэродром вылета, уточнили в Минобороны.
https://ukraina.ru/20231215/1052141691.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102237/82/1022378271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_808ea72b98dac082e0c06faf4b5b4b7e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, купянское направление, сво, вкс, су-34, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, ВКС, Су-34, ВСУ, потери ВСУ
Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжёлую бронетехнику ВСУ на Купянском направлении. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ