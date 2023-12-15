https://ukraina.ru/20231215/1052142297.html

Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО

Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО - 15.12.2023 Украина.ру

Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжёлую бронетехнику ВСУ на Купянском направлении. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-15T09:58

2023-12-15T09:58

2023-12-15T09:58

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потери всу

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На кадрах видео, опубликованных ведомством, показывается подготовка к вылету, взлёт, сброс авиабомб по целям и возвращение боевых машин на аэродром базирования."Во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34 согласно полётному заданию вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - говорится в сообщении.Лётчики, получив от разведки подтверждение точности ударов, благополучно вернулись на аэродром вылета, уточнили в Минобороны.

https://ukraina.ru/20231215/1052141691.html

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новости, россия, купянское направление, сво, вкс, су-34, всу, потери всу