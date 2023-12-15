Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО - 15.12.2023 Украина.ру
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Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО
Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО - 15.12.2023 Украина.ру
Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжёлую бронетехнику ВСУ на Купянском направлении. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-15T09:58
2023-12-15T09:58
новости
россия
купянское направление
сво
вкс
су-34
всу
потери всу
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На кадрах видео, опубликованных ведомством, показывается подготовка к вылету, взлёт, сброс авиабомб по целям и возвращение боевых машин на аэродром базирования."Во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34 согласно полётному заданию вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - говорится в сообщении.Лётчики, получив от разведки подтверждение точности ударов, благополучно вернулись на аэродром вылета, уточнили в Минобороны.
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новости, россия, купянское направление, сво, вкс, су-34, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, ВКС, Су-34, ВСУ, потери ВСУ

Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО

09:58 15.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоенные учения "Восток-2018"
Военные учения Восток-2018 - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) уничтожили командные пункты, а также транспортные машины и тяжёлую бронетехнику ВСУ на Купянском направлении. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
На кадрах видео, опубликованных ведомством, показывается подготовка к вылету, взлёт, сброс авиабомб по целям и возвращение боевых машин на аэродром базирования.
"Во время выполнения боевого вылета в зоне специальной военной операции экипажи Су-34 согласно полётному заданию вошли в заданный район и нанесли авиационное поражение заданных целей. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", - говорится в сообщении.
Лётчики, получив от разведки подтверждение точности ударов, благополучно вернулись на аэродром вылета, уточнили в Минобороны.
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