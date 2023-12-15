Политолог раскрыл, когда Россия перейдёт в наступление по всем фронтам и выбьет "зубы дракона" Украине
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Валерий Залужный заявил о переходе к стратегической обороне. ВСУ укрепляют оборону в Часов Яре и продолжают возводить свою "линию Суровикина" с минными полями и "зубьями дракона". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Вашингтон хочет заморозить или затянуть конфликт, чтобы подготовить Украину к новому наступлению. А для этого Западу нужен позиционный фронт в стиле Первой мировой, рассказал политолог.
Поэтому ВСУ заявили про уход в оборону и укрепляют и без того мощные позиции в Часов Яре. Таким образом Украина пытается возвести свою "линию Суровикина" с "зубами дракона", минными полями и пристрелянной местностью, добавил он.
"Нам это невыгодно. Война не выигрывается обороной, артиллерийскими дуэлями и ракетными ударами. Нам нужно планировать наступательные действия. И сейчас для этого складываются условия", - отметил Подлесный.
Через пару месяцев армия РФ добьется определенных успехов и перейдет к наступлению по всем фронтам. Но не с лобовыми атаками, а с охватами. Так как это было в годы Великой Отечественной войны, резюмировал собеседник Украина.ру.
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