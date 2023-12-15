https://ukraina.ru/20231215/1052132207.html

Политолог раскрыл, когда Россия перейдёт в наступление по всем фронтам и выбьет "зубы дракона" Украине

Политолог раскрыл, когда Россия перейдёт в наступление по всем фронтам и выбьет "зубы дракона" Украине - 15.12.2023 Украина.ру

Политолог раскрыл, когда Россия перейдёт в наступление по всем фронтам и выбьет "зубы дракона" Украине

Валерий Залужный заявил о переходе к стратегической обороне. ВСУ укрепляют оборону в Часов Яре и продолжают возводить свою "линию Суровикина" с минными полями и "зубьями дракона". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2023-12-15T05:50

2023-12-15T05:50

2023-12-15T05:50

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Вашингтон хочет заморозить или затянуть конфликт, чтобы подготовить Украину к новому наступлению. А для этого Западу нужен позиционный фронт в стиле Первой мировой, рассказал политолог.Поэтому ВСУ заявили про уход в оборону и укрепляют и без того мощные позиции в Часов Яре. Таким образом Украина пытается возвести свою "линию Суровикина" с "зубами дракона", минными полями и пристрелянной местностью, добавил он.Через пару месяцев армия РФ добьется определенных успехов и перейдет к наступлению по всем фронтам. Но не с лобовыми атаками, а с охватами. Так как это было в годы Великой Отечественной войны, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231214/1052124785.html

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новости, россия, украина, сво, оборона, укрепления, артиллерия, ракеты, часов яр, вов, наступление, вс рф, минирование, всу