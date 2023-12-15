Екатерининский форум-2023: Как Иван Драго мешает России осуществить мечту американских республиканцев - 15.12.2023 Украина.ру
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Екатерининский форум-2023: Как Иван Драго мешает России осуществить мечту американских республиканцев
Екатерининский форум-2023: Как Иван Драго мешает России осуществить мечту американских республиканцев - 15.12.2023 Украина.ру
Екатерининский форум-2023: Как Иван Драго мешает России осуществить мечту американских республиканцев
В Москве состоялся Первый Международный Екатерининский форум-2023, куда съехались представители 35 стран мира и более чем 50 российских регионов — обсудить помощь соотечественникам за рубежом, переезд желающих в Россию и продвижение положительного медиа образа России как в недружественных, так и дружественных странах.
2023-12-15T03:07
2023-12-15T03:08
россия
сша
европа
индия
германия
мигранты
переселенцы
недружественные страны
дружба
сво
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Главное, чтобы русским было хорошоС улицы, где формально минус восемь, а ощущения будто все минус пятнадцать и пронизывающий до мозга костей колючий ветер несет в лицо комья влажного снега, в помещение Цифрового делового пространства на Покровке заходят арабы в пальто поверх традиционных туник в пол и индийцы в чалмах (интересно, как при этом надевается зимняя шапка). На их фоне приехавшие на Первый Международный Екатерининский форум-2023 американцы, европейцы и представители российских регионов почти не заметны. Хотя, казачка в традиционном наряде выдает присоединенных к России Екатериной II кубанцев — бывших запорожцев, что довольно символично.Собственно, 240 лет манифесту о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к России — главная тема форума. А еще екатерининская политика по "вызову" иностранных специалистов.— Работаем на благо казачества, — докладывает собеседнику казак в деловом костюме.— Хитрые, живут в Москве, а говорят, что кубанские казаки.— Ну-у, не важно, где жить, главное, чтобы душа…То, что главное — это душа, поняли и некоторые представители новых регионов, которые тоже обосновались в Москве. Впрочем, в холле встретились и старые знакомые из Запорожья, которые сейчас живут и работают в Мелитополе, а в столицу приехали исключительно на форум. По их словам, многие, особенно в населенных пунктах вблизи зоны боевых действий, все еще не водят своих детей в российскую школу, но заставляют их учиться онлайн по украинским программам. Сначала с этим вопросом либеральничали, особенно во времена "перегруппировок", но сейчас вроде бы решили за такие фокусы вводить административную ответственность. Хотя, учителей в регионе катастрофически не хватает, как и медицинского персонала.Проход большого зала загораживает могучий рыжий бородач."Если русским будет хорошо, значит и все будет хорошо, если русским будет плохо, значит и всем будет плохо", — объясняет он более мелкому иностранцу, а тот кивает, глядя снизу вверх, и явно надеется, что русским будет хорошо.А их на форуме, по сравнению с 70 иностранцами, все-таки более 500 человек из разных регионов.Слишком привлекательнаяДискуссию в главном зале модерирует депутат Госдумы, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина."Мы воюем с сатанинским миром за наши ценности и суверенитет и эта политика для многих привлекательна, — говорит заместитель руководителя администрации президента, председатель президиума Совета при президенте РФ по межнациональном отношениям Магомедсалам Магомедов. — Мы входим в число мировых лидеров по количеству мигрантов. Но Россия настолько привлекательна, что это создает и проблемы. Я иногда думаю, что Россию надо сделать менее привлекательной, чтобы с нормальными мигрантами не ехал криминал".Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что уникальность и привлекательность России состоит в том, что она не колонизатор и не колония, предоставляет свои территории для заселения всем, кто хочет, и дает больше, чем получает."Раньше вопрос переселения в Россию был прежде всего материальным, — говорит она, — люди ехали туда, где лучше или бежали от различных бедствий. А сейчас к нам едут не только за выгодой и реализацией идей. Несколько лет мы получаем запросы на переселение от тех, кто хочет сохранить детям идентичность, в том числе половую".Звезда форума — потомок рода Екатерины II, германский журналист, президент "Deutsche Lebensbrücke e. В." в Мюнхене, член правления "Альманаха де Гота" в Лондоне 82-летний принц Эдуард фон Ангальт. Не совсем понятно, почему его по-русски назвали принцем, ведь Ангальт — это герцогство. Было когда-то. Сейчас это земля ФРГ Саксония-Ангальт и ни принцев, ни герцогов там нет. В общем, спрашивать принца о чем-то, кроме того, зачем он приехал, было особенно не о чем. Особенно учитывая, что далекий потомок Екатерины неожиданно оказался немецкоязычным, а переводчика почему-то не предусмотрели. Ситуацию спасла помощница принца, объяснившая, что он в прошлый раз был в России больше 30 лет назад, а сейчас ему особенно нравится, что "у каждого из народов России есть сильный голос под одной крышей". В любом случае, его высочество показался довольно милым и добрым.Пока историк Александр Каменский рассказывал о манифесте Екатерины и о сподвижнике Петра Патрике Гордоне (с ударением на второй слог, что у людей, связанных с Украиной, не могло не вызвать известного восторга), народ начал понемногу из зала растекаться.Наши немцыДосидев из приличия до конца, чтобы узнать, как иностранцы ехали в Россию со времен Ивана Грозного, я вышел в холл с остатками участников форума и только тогда понял, в чем дело — еда, заготовленная для кофе-брейка, за период исторической лекции существенно убыла, можно сказать, была употреблена минут за пятнадцать.Но, поскольку главное — это душа, я решил не расстраиваться. Тем более, что рядом показался замечательный Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага, который неоднократно заступался за украинских политзэков. Вальдемар закономерно стал центром притяжения прессы и участников форума, так он человек, который деятельно занимается вопросами переезда европейцев, в т.ч. европейского бизнеса в Россию. Он дарил окружающим сборник стихов немецких поэтов — от классиков до современников — о духовном братстве русского и немецкого народов и о мире на Земле."Перевод такой проникновенный, что создается впечатление, что стихи были написаны по-русски", — говорит Гердт.А еще он рассказал по секрету, что в Европе его усилиями уже начала действовать "карта русского", которая сильно упрощает процесс релокации, а в начале следующего года мы узнаем кое-что интересное о перемещении в Россию немецкого завода.Еще из интересного в кулуарах выяснилось, что российские немцы умудряются прямо из Германии собирать и передавать помощь российской армии и военным госпиталям. В частности, волонтер Наталья Фуников. Правда теперь таким волонтерам приходится задумываться о переезде в Россию из-за уголовного преследования в Европе.И все-таки главная причина желания иностранцев ехать в Россию, как мы узнали из слов Захаровой, — это образ страны. Поэтому, оставив наших немецких друзей на секции, касающейся народной дипломатии, я отправился на обсуждение медиаобраза России.Мечта республиканцевПредседательствовал у медийщиков заместитель начальника Управления по работе с англоязычными странами международного информационного агентства Sputnik Димитрий Саймс младший — сын того самого Дмитрия Саймса, который во времена холодной войны работал в иноагентском Фонде Карнеги и на ныне запрещенном в РФ радио "Свобода", а с 90-х возглавлял Никсоновский центр и является издателем консервативного The National Interest. Главный вопрос, который Саймс младший поставил перед участниками — каков медиаобраз России и как его продвигать за рубежом.Основатель и президент НП "Русско-Индийского общества дружбы "ДИША" доктор Рамешвар Сингх напомнил, что во времена СССР было очень много журналов на разных языках, из которых иностранцы узнавали о русской культуре и жизни в России, а в Индии отчасти и продолжают узнавать из остатков этой периодики."В прошлом году запустили новостное агентство Sputnik India", — ответил Саймс младший, отметив, что в нынешней ситуации даже в дружественных странах приходится много работать над положительным образом России.Российский актер родом из Ирландии Ричард Ли Вилсон сказал, что образ России на Западе до сих пор связан с холодной войной, Рокки IV и Иваном Драго."Мы должны заменить стереотип на хороших русских героев, — говорит Вилсон на английском языке. — Но новая идеология не нужна. Новые идеологии имеют свойство — от них может умереть много людей. Надо показывать универсальные человеческие достижения".Главный редактор интернет-портала "Донбасс инсайдер" и военкор телеканала "Мегаполис" Кристель Нэан согласна, что образ России в европейских СМИ — это катастрофа, но это не то, что на самом деле думают люди.— Люди едут в Россию, чтобы защитить своих детей, — убеждена она."Американцев привлекают в Россию подвиги, — заявил автор и ведущий туристического шоу "Самый Русский Американец" Тим Кирби в футболке "Команда Путина". — В России идет борьба за традиционные ценности и это привлекательно для тех американцев, которые голосуют за Трампа. Ведь в России исполняют мечту американских республиканцев, которую те не в состоянии исполнить в США"."У вас тут бизнес?" — почему-то спросил кто-то из зала."Ну-у, всякое. Бизнес не очень пока успешен, ипотеку не выплатил…"Коммерческое предприятиеКстати, про бизнес, точнее про финансирование медиапроектов. Что продвигать, вроде бы разобрались, а вот за чей счет — вопрос, само собой, ключевой. Тут со знанием дела выступил генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский."Понимаете, у нас только три года назад государство стало целенаправленно выделять средства для создания контента в Интернете, — поясняет он. — Сейчас это 200 миллионов долларов в год — это по сравнению с Голливудом или индийскими студиями немного, но все-таки больше, чем ноль, который был три года назад. И да, пока из сознания не вымоется Иван Драго, ничего не будет. Вот, сериал "Слово пацана" сделан при нашей поддержке, он очень популярен, что доказывают футболки с героями фильма, которые носит молодежь. Другое дело, какой культурный код он несет…""В России медиа-инвесторы хотят большие результаты прямо завтра и за копейки, — как бы парирует Кирби. — Вот в Америке Гейтс и Сорос вкладывают большие деньги в проекты, которые могут выстрелить через пять-десять лет"."Да, нужно регулярное финансирование и привлечение западных специалистов, которые знают, что и как говорить на Западе, — считает Кристель Неан. — Желающих много"."Э-э, Россия в этом смысле действует как обычное коммерческое предприятие, — разводит руками Гореславский. — Если будет идея, которая выстрелит с вероятностью, приближающейся к 100%, то деньги появятся, а просто вкладывать в разные проекты…""Меньше платишь, меньше получаешь", — пожимает плечами актер Вилсон.В правильном направленииСреди других интересных площадок форума: "Ответственность каждого за общее будущее" о народной дипломатии, "Иностранные специалисты в России: обоснованность и востребованность" об условиях для привлечения специалистов, "Как это делают регионы?" об историях успеха переселенцев, "Российские правила общежития" – о традиционных духовно-нравственных ценностях, "Интеграция новых субъектов в единое пространство России" об интеграции новых субъектов в единое пространство России и "Россия – страна возможностей" о социальных лифтах."Мы благодарны всем участникам, которые прибыли на форум из 35 стран, из более чем 50 регионов Российской Федерации. Все это говорит о том, что мы идем в правильном направлении: смыслы, заложенные в идеи форума, коснулись каждого из гостей и участников", – отметил по завершению форума член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Константин Матис.Спору нет, участникам понравилось. Если даже они не нашли ответы на все интересовавшие их вопросы, то как минимум смогли познакомиться и договориться о сотрудничестве. И вообще, хорошо, что так много иностранцев искренне любят Россию и готовы продвигать за рубежом тот ее образ, который продолжает привлекать. А Ивана Драго — на свалку истории!
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россия, сша, европа, индия, германия, мигранты, переселенцы, недружественные страны, дружба, сво, эксклюзив
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Екатерининский форум-2023: Как Иван Драго мешает России осуществить мечту американских республиканцев

03:07 15.12.2023 (обновлено: 03:08 15.12.2023)
 
© Валерия ЕмельяноваЕкатерининский форум
Екатерининский форум
© Валерия Емельянова
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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В Москве состоялся Первый Международный Екатерининский форум-2023, куда съехались представители 35 стран мира и более чем 50 российских регионов — обсудить помощь соотечественникам за рубежом, переезд желающих в Россию и продвижение положительного медиа образа России как в недружественных, так и дружественных странах.
Главное, чтобы русским было хорошо
С улицы, где формально минус восемь, а ощущения будто все минус пятнадцать и пронизывающий до мозга костей колючий ветер несет в лицо комья влажного снега, в помещение Цифрового делового пространства на Покровке заходят арабы в пальто поверх традиционных туник в пол и индийцы в чалмах (интересно, как при этом надевается зимняя шапка).
На их фоне приехавшие на Первый Международный Екатерининский форум-2023 американцы, европейцы и представители российских регионов почти не заметны. Хотя, казачка в традиционном наряде выдает присоединенных к России Екатериной II кубанцев — бывших запорожцев, что довольно символично.
© Валерия ЕмельяноваКубанская казачка на Екатерининском форуме
Кубанская казачка на Екатерининском форуме
© Валерия Емельянова
Кубанская казачка на Екатерининском форуме
Собственно, 240 лет манифесту о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к России — главная тема форума. А еще екатерининская политика по "вызову" иностранных специалистов.
— Работаем на благо казачества, — докладывает собеседнику казак в деловом костюме.
— Хитрые, живут в Москве, а говорят, что кубанские казаки.
— Ну-у, не важно, где жить, главное, чтобы душа…
То, что главное — это душа, поняли и некоторые представители новых регионов, которые тоже обосновались в Москве. Впрочем, в холле встретились и старые знакомые из Запорожья, которые сейчас живут и работают в Мелитополе, а в столицу приехали исключительно на форум. По их словам, многие, особенно в населенных пунктах вблизи зоны боевых действий, все еще не водят своих детей в российскую школу, но заставляют их учиться онлайн по украинским программам. Сначала с этим вопросом либеральничали, особенно во времена "перегруппировок", но сейчас вроде бы решили за такие фокусы вводить административную ответственность. Хотя, учителей в регионе катастрофически не хватает, как и медицинского персонала.
Проход большого зала загораживает могучий рыжий бородач.
"Если русским будет хорошо, значит и все будет хорошо, если русским будет плохо, значит и всем будет плохо", — объясняет он более мелкому иностранцу, а тот кивает, глядя снизу вверх, и явно надеется, что русским будет хорошо.
А их на форуме, по сравнению с 70 иностранцами, все-таки более 500 человек из разных регионов.
© Валерия ЕмельяноваПредставитель дружественной страны на Екатерининском форуме
Представитель дружественной страны на Екатерининском форуме
© Валерия Емельянова
Представитель дружественной страны на Екатерининском форуме
Слишком привлекательная
Дискуссию в главном зале модерирует депутат Госдумы, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
"Мы воюем с сатанинским миром за наши ценности и суверенитет и эта политика для многих привлекательна, — говорит заместитель руководителя администрации президента, председатель президиума Совета при президенте РФ по межнациональном отношениям Магомедсалам Магомедов.Мы входим в число мировых лидеров по количеству мигрантов. Но Россия настолько привлекательна, что это создает и проблемы. Я иногда думаю, что Россию надо сделать менее привлекательной, чтобы с нормальными мигрантами не ехал криминал".
Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что уникальность и привлекательность России состоит в том, что она не колонизатор и не колония, предоставляет свои территории для заселения всем, кто хочет, и дает больше, чем получает.
"Раньше вопрос переселения в Россию был прежде всего материальным, — говорит она, — люди ехали туда, где лучше или бежали от различных бедствий. А сейчас к нам едут не только за выгодой и реализацией идей. Несколько лет мы получаем запросы на переселение от тех, кто хочет сохранить детям идентичность, в том числе половую".
© Валерия ЕмельяноваМария Захарова и Магомедсалам Магомедов
Мария Захарова и Магомедсалам Магомедов
© Валерия Емельянова
Мария Захарова и Магомедсалам Магомедов
Звезда форума — потомок рода Екатерины II, германский журналист, президент "Deutsche Lebensbrücke e. В." в Мюнхене, член правления "Альманаха де Гота" в Лондоне 82-летний принц Эдуард фон Ангальт. Не совсем понятно, почему его по-русски назвали принцем, ведь Ангальт — это герцогство. Было когда-то. Сейчас это земля ФРГ Саксония-Ангальт и ни принцев, ни герцогов там нет. В общем, спрашивать принца о чем-то, кроме того, зачем он приехал, было особенно не о чем. Особенно учитывая, что далекий потомок Екатерины неожиданно оказался немецкоязычным, а переводчика почему-то не предусмотрели. Ситуацию спасла помощница принца, объяснившая, что он в прошлый раз был в России больше 30 лет назад, а сейчас ему особенно нравится, что "у каждого из народов России есть сильный голос под одной крышей". В любом случае, его высочество показался довольно милым и добрым.
Пока историк Александр Каменский рассказывал о манифесте Екатерины и о сподвижнике Петра Патрике Гордоне (с ударением на второй слог, что у людей, связанных с Украиной, не могло не вызвать известного восторга), народ начал понемногу из зала растекаться.
© Валерия ЕмельяноваПринц фон Ангальт
Принц фон Ангальт
© Валерия Емельянова
Принц фон Ангальт
Наши немцы
Досидев из приличия до конца, чтобы узнать, как иностранцы ехали в Россию со времен Ивана Грозного, я вышел в холл с остатками участников форума и только тогда понял, в чем дело — еда, заготовленная для кофе-брейка, за период исторической лекции существенно убыла, можно сказать, была употреблена минут за пятнадцать.
Но, поскольку главное — это душа, я решил не расстраиваться. Тем более, что рядом показался замечательный Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага, который неоднократно заступался за украинских политзэков. Вальдемар закономерно стал центром притяжения прессы и участников форума, так он человек, который деятельно занимается вопросами переезда европейцев, в т.ч. европейского бизнеса в Россию.
Он дарил окружающим сборник стихов немецких поэтов — от классиков до современников — о духовном братстве русского и немецкого народов и о мире на Земле.
"Перевод такой проникновенный, что создается впечатление, что стихи были написаны по-русски", — говорит Гердт.
А еще он рассказал по секрету, что в Европе его усилиями уже начала действовать "карта русского", которая сильно упрощает процесс релокации, а в начале следующего года мы узнаем кое-что интересное о перемещении в Россию немецкого завода.
© Валерия ЕмельяноваВальдемар Гердт
Вальдемар Гердт
© Валерия Емельянова
Вальдемар Гердт
Еще из интересного в кулуарах выяснилось, что российские немцы умудряются прямо из Германии собирать и передавать помощь российской армии и военным госпиталям. В частности, волонтер Наталья Фуников. Правда теперь таким волонтерам приходится задумываться о переезде в Россию из-за уголовного преследования в Европе.
И все-таки главная причина желания иностранцев ехать в Россию, как мы узнали из слов Захаровой, — это образ страны. Поэтому, оставив наших немецких друзей на секции, касающейся народной дипломатии, я отправился на обсуждение медиаобраза России.
Мечта республиканцев
Председательствовал у медийщиков заместитель начальника Управления по работе с англоязычными странами международного информационного агентства Sputnik Димитрий Саймс младший — сын того самого Дмитрия Саймса, который во времена холодной войны работал в иноагентском Фонде Карнеги и на ныне запрещенном в РФ радио "Свобода", а с 90-х возглавлял Никсоновский центр и является издателем консервативного The National Interest. Главный вопрос, который Саймс младший поставил перед участниками — каков медиаобраз России и как его продвигать за рубежом.
Основатель и президент НП "Русско-Индийского общества дружбы "ДИША" доктор Рамешвар Сингх напомнил, что во времена СССР было очень много журналов на разных языках, из которых иностранцы узнавали о русской культуре и жизни в России, а в Индии отчасти и продолжают узнавать из остатков этой периодики.
© Валерия ЕмельяноваДоктор Рамешвар Сингх
Доктор Рамешвар Сингх
© Валерия Емельянова
Доктор Рамешвар Сингх
"В прошлом году запустили новостное агентство Sputnik India", — ответил Саймс младший, отметив, что в нынешней ситуации даже в дружественных странах приходится много работать над положительным образом России.
Российский актер родом из Ирландии Ричард Ли Вилсон сказал, что образ России на Западе до сих пор связан с холодной войной, Рокки IV и Иваном Драго.
"Мы должны заменить стереотип на хороших русских героев, — говорит Вилсон на английском языке. — Но новая идеология не нужна. Новые идеологии имеют свойство — от них может умереть много людей. Надо показывать универсальные человеческие достижения".
Главный редактор интернет-портала "Донбасс инсайдер" и военкор телеканала "Мегаполис" Кристель Нэан согласна, что образ России в европейских СМИ — это катастрофа, но это не то, что на самом деле думают люди.
Люди едут в Россию, чтобы защитить своих детей, — убеждена она.
© Валерия ЕмельяноваКристель Нэан
Кристель Нэан
© Валерия Емельянова
Кристель Нэан
"Американцев привлекают в Россию подвиги, — заявил автор и ведущий туристического шоу "Самый Русский Американец" Тим Кирби в футболке "Команда Путина". — В России идет борьба за традиционные ценности и это привлекательно для тех американцев, которые голосуют за Трампа. Ведь в России исполняют мечту американских республиканцев, которую те не в состоянии исполнить в США".
"У вас тут бизнес?" — почему-то спросил кто-то из зала.
"Ну-у, всякое. Бизнес не очень пока успешен, ипотеку не выплатил…"
Коммерческое предприятие
Кстати, про бизнес, точнее про финансирование медиапроектов. Что продвигать, вроде бы разобрались, а вот за чей счет — вопрос, само собой, ключевой. Тут со знанием дела выступил генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский.
"Понимаете, у нас только три года назад государство стало целенаправленно выделять средства для создания контента в Интернете, — поясняет он. — Сейчас это 200 миллионов долларов в год — это по сравнению с Голливудом или индийскими студиями немного, но все-таки больше, чем ноль, который был три года назад. И да, пока из сознания не вымоется Иван Драго, ничего не будет. Вот, сериал "Слово пацана" сделан при нашей поддержке, он очень популярен, что доказывают футболки с героями фильма, которые носит молодежь. Другое дело, какой культурный код он несет…"
© Валерия ЕмельяноваАлексей Гореславский
Алексей Гореславский
© Валерия Емельянова
Алексей Гореславский
"В России медиа-инвесторы хотят большие результаты прямо завтра и за копейки, — как бы парирует Кирби. — Вот в Америке Гейтс и Сорос вкладывают большие деньги в проекты, которые могут выстрелить через пять-десять лет".
"Да, нужно регулярное финансирование и привлечение западных специалистов, которые знают, что и как говорить на Западе, — считает Кристель Неан. — Желающих много".
"Э-э, Россия в этом смысле действует как обычное коммерческое предприятие, — разводит руками Гореславский. — Если будет идея, которая выстрелит с вероятностью, приближающейся к 100%, то деньги появятся, а просто вкладывать в разные проекты…"
"Меньше платишь, меньше получаешь", — пожимает плечами актер Вилсон.
© Валерия ЕмельяноваТим Кирби
Тим Кирби
© Валерия Емельянова
Тим Кирби
В правильном направлении
Среди других интересных площадок форума: "Ответственность каждого за общее будущее" о народной дипломатии, "Иностранные специалисты в России: обоснованность и востребованность" об условиях для привлечения специалистов, "Как это делают регионы?" об историях успеха переселенцев, "Российские правила общежития" – о традиционных духовно-нравственных ценностях, "Интеграция новых субъектов в единое пространство России" об интеграции новых субъектов в единое пространство России и "Россия – страна возможностей" о социальных лифтах.
"Мы благодарны всем участникам, которые прибыли на форум из 35 стран, из более чем 50 регионов Российской Федерации. Все это говорит о том, что мы идем в правильном направлении: смыслы, заложенные в идеи форума, коснулись каждого из гостей и участников", – отметил по завершению форума член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Константин Матис.
Спору нет, участникам понравилось. Если даже они не нашли ответы на все интересовавшие их вопросы, то как минимум смогли познакомиться и договориться о сотрудничестве. И вообще, хорошо, что так много иностранцев искренне любят Россию и готовы продвигать за рубежом тот ее образ, который продолжает привлекать. А Ивана Драго — на свалку истории!
 
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