Ведущая Fox News в прямом эфире назвала Зеленского мошенником - 14.12.2023 Украина.ру
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Ведущая Fox News в прямом эфире назвала Зеленского мошенником
Ведущая Fox News в прямом эфире назвала Зеленского мошенником - 14.12.2023 Украина.ру
Ведущая Fox News в прямом эфире назвала Зеленского мошенником
Ведущая американского телеканала Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире унизила посетившего США с официальным визитом Владимира Зеленского, сравнив его с известным аферистом Бернардом Мэдоффом
2023-12-14T08:14
2023-12-14T08:14
новости
сша
украина
владимир зеленский
военная помощь
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Ведущая отметила, что то, как Зеленский пытается убедить американцев выделить Киеву многомиллиардный пакет помощи, мол иначе всё "выйдет из-под контроля", напоминает подход финансовых мошенников."Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать ещё больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства?" - задалась вопросом Ингрэм.Передразнивая Зеленского, она обратилась к телезрителям его голосом: "Если вы не дадите ему больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции".Ингрэм добавила, что "этот президент военного времени больше всего похож на Берни Мэдоффа", сравнив Зеленского с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды, приговорённого за свою аферу к 150 годам заключения.Ведущая напомнила, что Соединённые Штаты финансируют режим, который не только провалил широко разрекламированное контрнаступление. Киев также воровал деньги американских налогоплательщиков, запретил говорить на родном языке миллионам русскоговорящих жителей Украины и отменил выборы."И как вам такая демократия?" - обратилась Ингрэм к телезрителям.
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новости, сша, украина, владимир зеленский, военная помощь
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, военная помощь

Ведущая Fox News в прямом эфире назвала Зеленского мошенником

08:14 14.12.2023
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Ведущая американского телеканала Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире унизила посетившего США с официальным визитом Владимира Зеленского, сравнив его с известным аферистом Бернардом Мэдоффом
Ведущая отметила, что то, как Зеленский пытается убедить американцев выделить Киеву многомиллиардный пакет помощи, мол иначе всё "выйдет из-под контроля", напоминает подход финансовых мошенников.
"Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать ещё больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства?" - задалась вопросом Ингрэм.
Передразнивая Зеленского, она обратилась к телезрителям его голосом: "Если вы не дадите ему больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции".
Ингрэм добавила, что "этот президент военного времени больше всего похож на Берни Мэдоффа", сравнив Зеленского с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды, приговорённого за свою аферу к 150 годам заключения.
Ведущая напомнила, что Соединённые Штаты финансируют режим, который не только провалил широко разрекламированное контрнаступление. Киев также воровал деньги американских налогоплательщиков, запретил говорить на родном языке миллионам русскоговорящих жителей Украины и отменил выборы.
"И как вам такая демократия?" - обратилась Ингрэм к телезрителям.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
05:00
Эксперт объяснил, зачем Западу нужен "живой труп" Зеленского и кто-то легитимный на УкраинеЗеленский боится проиграть президентские выборы, потому что это вопрос его жизни. Потому что на Украине произошло такое кровопролитие, которое ему никто никогда не забудет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
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