Израильский посол в Великобритании назвала создание палестинского государства невозможным

До мира в отношениях между Израилем и Палестиной очень далеко — Лавров

До мирной и безопасной ситуации в отношениях между Израилем и Палестиной ещё очень и очень далеко. Об этом 13 декабря заявил журналистам в Совете Федерации глава МИД РФ Сергей Лавров