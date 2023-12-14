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Израильский посол в Великобритании назвала создание палестинского государства невозможным
Израильский посол в Великобритании назвала создание палестинского государства невозможным - 14.12.2023 Украина.ру
Израильский посол в Великобритании назвала создание палестинского государства невозможным
Посол Израиля в Лондоне Ципи Хотовели заявила, что после завершения боевых действий в секторе Газа у палестинцев не будет собственного государства, потому что они никогда не хотели его рядом с Израилем. Об этом сообщает телеканал Sky News
2023-12-14T05:29
2023-12-14T05:29
2023-12-14T05:29
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
палестина
ближний восток
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"Ответ - совершенно точно нет, и я скажу вам почему... Причина провала соглашений в Осло заключается в том, что палестинцы никогда не хотели иметь государство рядом с Израилем, они хотели государство от реки до моря", - заявила посол в ответ на вопрос журналиста телеканала о перспективах создания палестинского государства.Напомним, что палестинский лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" некоторые эксперты считают радикальным, поскольку он подразумевает территории между рекой Иордан и Средиземным морем и предполагает насильственное изгнание израильтян.В результате секретных палестино-израильских переговоров в Осло в 1993 году было подготовлено соглашение о прекращении конфликта между ООП и Израилем, отказе палестинцев от планов уничтожения израильского государства, выводе израильских войск из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан и создании ограниченной Палестинской администрации.В дальнейшем, в соответствии с соглашениями в Осло, ООП исключила из Палестинской национальной хартии формулу о непризнании еврейского государства.
https://ukraina.ru/20231213/1052065305.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, палестино-израильский конфликт, палестина, ближний восток
Израильский посол в Великобритании назвала создание палестинского государства невозможным
Посол Израиля в Лондоне Ципи Хотовели заявила, что после завершения боевых действий в секторе Газа у палестинцев не будет собственного государства, потому что они никогда не хотели его рядом с Израилем. Об этом сообщает телеканал Sky News
"Ответ - совершенно точно нет, и я скажу вам почему... Причина провала соглашений в Осло заключается в том, что палестинцы никогда не хотели иметь государство рядом с Израилем, они хотели государство от реки до моря", - заявила посол в ответ на вопрос журналиста телеканала о перспективах создания палестинского государства.
Напомним, что палестинский лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной" некоторые эксперты считают радикальным, поскольку он подразумевает территории между рекой Иордан и Средиземным морем и предполагает насильственное изгнание израильтян.
В результате секретных палестино-израильских переговоров в Осло в 1993 году было подготовлено соглашение о прекращении конфликта между ООП и Израилем, отказе палестинцев от планов уничтожения израильского государства, выводе израильских войск из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан и создании ограниченной Палестинской администрации.
В дальнейшем, в соответствии с соглашениями в Осло, ООП исключила из Палестинской национальной хартии формулу о непризнании еврейского государства.