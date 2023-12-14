https://ukraina.ru/20231214/1052038897.html

Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16

Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16 - 14.12.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16

За последние 20 месяцев на Западе развернули три информационные кампании о грядущем поражении украинской армии. Третья кампания была приурочена к осенне-зимнему периоду боев и провалу летнего наступления ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-12-14T04:00

2023-12-14T04:00

2023-12-14T04:00

новости

всу

украина

россия

запад

дезинформация

сми

наступление

техника

снаряды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0a/1049302739_0:72:1600:972_1920x0_80_0_0_6e05caca55c0f89f4a1e4696f2f2ed5e.jpg

За последние 20 месяцев мы наблюдали три информационные кампании, где Запад начинал лить слезы в отношении будущего Украины и будущих поражений украинской армии, рассказал политолог.Первые две кампании были в июле-августе прошлого года, а также зимой прошлого и в начале этого года. Сейчас началась третья кампания, приуроченная к осенне-зимнему периоду и провалу летнего наступления ВСУ. Но это сплошная дезинформация, добавил эксперт.Но такой катастрофы для ВСУ, как об этом пишут на Западе, на самом деле, нет. В зоне СВО продолжаются тяжелые вязкие бои, особенно в районе плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231213/1052007820.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, украина, россия, запад, дезинформация, сми, наступление, техника, снаряды, днепр, плацдарм, бои