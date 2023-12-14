Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
За последние 20 месяцев на Западе развернули три информационные кампании о грядущем поражении украинской армии. Третья кампания была приурочена к осенне-зимнему периоду боев и провалу летнего наступления ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
За последние 20 месяцев мы наблюдали три информационные кампании, где Запад начинал лить слезы в отношении будущего Украины и будущих поражений украинской армии, рассказал политолог.
Первые две кампании были в июле-августе прошлого года, а также зимой прошлого и в начале этого года. Сейчас началась третья кампания, приуроченная к осенне-зимнему периоду и провалу летнего наступления ВСУ. Но это сплошная дезинформация, добавил эксперт.
"На самом деле, некоторые проблемы у ВСУ чувствуются. У них не так уж много снарядов, на поле боя в основном советская техника, западную им дали указание беречь и экономить. Есть проблемы с воздухом, то есть с авиацией, поэтому они ждут [американские истребители] F-16", - отметил Суздальцев.
Но такой катастрофы для ВСУ, как об этом пишут на Западе, на самом деле, нет. В зоне СВО продолжаются тяжелые вязкие бои, особенно в районе плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 03:00Илья Мощанский: Россия загоняла ВСУ в Тарутинском марш-маневре, чтобы к весне освободить пару городовМы пока действуем мудро и осторожно. Кавалерийские атаки начала СВО ушли в прошлое. Все поняли, что все серьезно. Быстрой победы не будет. Она может наступить быстро, если США снимут Зеленского, и вместо него будет посажен другой человек, который подпишет с нами мир на наших условиях