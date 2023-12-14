Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16 - 14.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231214/1052038897.html
Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16
Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16 - 14.12.2023 Украина.ру
Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16
За последние 20 месяцев на Западе развернули три информационные кампании о грядущем поражении украинской армии. Третья кампания была приурочена к осенне-зимнему периоду боев и провалу летнего наступления ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-12-14T04:00
2023-12-14T04:00
новости
всу
украина
россия
запад
дезинформация
сми
наступление
техника
снаряды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0a/1049302739_0:72:1600:972_1920x0_80_0_0_6e05caca55c0f89f4a1e4696f2f2ed5e.jpg
За последние 20 месяцев мы наблюдали три информационные кампании, где Запад начинал лить слезы в отношении будущего Украины и будущих поражений украинской армии, рассказал политолог.Первые две кампании были в июле-августе прошлого года, а также зимой прошлого и в начале этого года. Сейчас началась третья кампания, приуроченная к осенне-зимнему периоду и провалу летнего наступления ВСУ. Но это сплошная дезинформация, добавил эксперт.Но такой катастрофы для ВСУ, как об этом пишут на Западе, на самом деле, нет. В зоне СВО продолжаются тяжелые вязкие бои, особенно в районе плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231213/1052007820.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0a/1049302739_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_8695fb5690e40ebf0d23e0e5b9d8f482.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, украина, россия, запад, дезинформация, сми, наступление, техника, снаряды, днепр, плацдарм, бои
Новости, ВСУ, Украина, Россия, Запад, дезинформация, СМИ, наступление, техника, снаряды, Днепр, плацдарм, бои

Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16

04:00 14.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
За последние 20 месяцев на Западе развернули три информационные кампании о грядущем поражении украинской армии. Третья кампания была приурочена к осенне-зимнему периоду боев и провалу летнего наступления ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
За последние 20 месяцев мы наблюдали три информационные кампании, где Запад начинал лить слезы в отношении будущего Украины и будущих поражений украинской армии, рассказал политолог.
Первые две кампании были в июле-августе прошлого года, а также зимой прошлого и в начале этого года. Сейчас началась третья кампания, приуроченная к осенне-зимнему периоду и провалу летнего наступления ВСУ. Но это сплошная дезинформация, добавил эксперт.
"На самом деле, некоторые проблемы у ВСУ чувствуются. У них не так уж много снарядов, на поле боя в основном советская техника, западную им дали указание беречь и экономить. Есть проблемы с воздухом, то есть с авиацией, поэтому они ждут [американские истребители] F-16", - отметил Суздальцев.
Но такой катастрофы для ВСУ, как об этом пишут на Западе, на самом деле, нет. В зоне СВО продолжаются тяжелые вязкие бои, особенно в районе плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Илья Мощанский интервью
Вчера, 03:00
Илья Мощанский: Россия загоняла ВСУ в Тарутинском марш-маневре, чтобы к весне освободить пару городовМы пока действуем мудро и осторожно. Кавалерийские атаки начала СВО ушли в прошлое. Все поняли, что все серьезно. Быстрой победы не будет. Она может наступить быстро, если США снимут Зеленского, и вместо него будет посажен другой человек, который подпишет с нами мир на наших условиях
 
НовостиВСУУкраинаРоссияЗападдезинформацияСМИнаступлениетехникаснарядыДнепрплацдармбои
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:20"Украинской армии нет": политолог о том, зачем Запад провоцирует Россию и твердит о скором разложении ВСУ
04:17Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили технику и боевиков ВСУ на Купянском направлении – МО
04:10Эксперт раскрыл, как Украина опустошила арсеналы Бундесвера и заставила США встать на военные рельсы
04:01Силы ПВО сбили беспилотник в районе Наро-Фоминска – Собянин
04:00Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16
03:45"Американцы заслуживают ответов": Джонсон заявил о фактах получения Байденами денег от иностранцев
03:29Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2024 год
03:06Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдену
02:49В Одесской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
02:36Киевские каратели за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:04Главу ГУР Украины Буданова разыскивает МВД России
01:52В Европе боятся удара РФ по аэродромам, с которых будут взлетать истребители F-16 ВСУ
01:25Сенатор США препятствует ускоренному принятию оборонного бюджета
01:05Зеленский посоветовал американцам не плакать и думать о войне
00:44Путин в подведёт итоги 2023 года со всей Россией
00:29Украинец не дал снести памятник советскому воину во Львовской области
00:09США располагает $1 млрд на помощь Украине – Белый дом
23:51В ЕС заявили о запасном плане по финансированию Украины
23:30Наблюдаем с интересом: в Кремле оценили положение и перспективы ВСУ
23:08Американский генерал посмеялся над просьбой Залужного поставить ВСУ F-16
Лента новостейМолния